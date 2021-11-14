Марат Шибутов: Россия оценивает Казахстан еще не как врага, но уже как проблему

00:40 16.11.2021

Казахстанский политолог Марат Шибутов, выступая на YouTube-канале "НеКурултай", рассказал о новой вехе отношений Казахстана с Россией и неутешительных выводах, которые должны сделать руководства стран Центральной Азии.



Полная версия интервью с экспертом Маратом Шибутовым







StanRadar.com приводит отрывок из выступления политолога.



- Как складываются отношения Казахстана с Россией?



- Отношения Казахстана с Россией условно делятся на публичные и непубличные. В публичной части все хорошо. В непубличных отношениях Казахстан оценивается Россией как проблема. Еще не как враг, но уже как проблема.



России не нравятся медийные проявления национализма в Казахстане. Раньше Москва этого не замечала, наконец-то увидела, ввела в политическую повестку и стала рассматривать как показатель межгосударственных отношений.



Читайте также: Акции против русского языка в Казахстане и Узбекистане - это две разные вещи



- Мы убеждаемся, что в России тоже существует национализм. Почему мы не должны на это реагировать, а Россия [за такие же проявления] нас считает врагом?



- Мы можем на это реагировать. Но чтобы кого-то считать врагом, надо быть готовым с ним воевать. Мы готовы воевать с Россией?



Во-первых, российская армия в 20 раз больше армии Казахстана. Во-вторых, она имеет боевой опыт. В-третьих, у России есть ядерное оружие.



- Но его же никто не будет применять. Это же прямой геноцид.



- В российской военной доктрине существует возможность нанесения превентивного ядерного удара по неядерной стране в случае, если она будет восприниматься как угроза.



- Но ведь Казахстан находится с Россией в военном союзе, мы партнеры по ОДКБ?



- Пока да.



Союзником может считаться страна, которая в случае нападения на Казахстан без лишних вопросов бросится на защиту - войсками, оружием, разведкой, дипломатической поддержкой и так далее. У Казахстана есть такие союзники?



- Сейчас уже может быть и так, что такой страны нет. Раньше нас поддерживала Россия. У Москвы сейчас очевиден вектор дипломатии, которая переходит к реалистичной внешней политике.



Наглядный пример - Армения. Много раз премьер-министр страны Никол Пашинян говорит, что Россия плохая. Началась война с Азербайджаном. Россия не стала в нее вмешиваться, как раньше.



Россия могла вмешаться через три дня. Но прошла одна неделя, вторая... И когда от Нагорного Карабаха осталось 20% территории, тогда вмешалась Россия. Если бы Россия захотела, она бы не вмешивалась еще семь дней, и танки Ильхама Алиева (президент Азербайджана - прим. StanRadar.com) были бы у Еревана.



Второй пример. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, у которого тоже не очень хорошие отношения с Россией. Таджикистан нападает на Кыргызстан весной 2021 года. Таджикистан обстреливает Кыргызстан из артиллерии, захватывают шесть пограничных застав.



Военный конфликт налицо. Россия молчит. При желании Таджикистан мог бы захватить какую-то часть территории соседнего Кыргызстана.



- Какой из этого можно сделать вывод применительно к Казахстану?



- Вывод один - у нас проблемы.