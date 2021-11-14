Стрельба за мир. Азербайджан и Армения открывают огонь в мирных целях, - "Къ"

00:51 16.11.2021

С появлением российских миротворцев в Нагорном Карабахе большая война между Азербайджаном и Арменией распалась на мелкие конфликты. Стреляют и в зоне ответственности миротворческих сил, и на армяно-азербайджанской границе. Микровойны не прекратятся, пока не появится настоящий мирный договор, а стороны не решат вопрос делимитации границы.



Появление российских миротворцев в Нагорном Карабахе остановило войну, но не стрельбу



Граница - линия фронта

"Без каких-либо оснований противник подверг наши позиции интенсивному обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия, в том числе снайперских винтовок и гранатометов",- сообщило в понедельник Минобороны Азербайджана. Инцидент, уточнили в ведомстве, произошел в ночь на 15 ноября.



Днем раньше о стрельбе информировали армянские военные: "Подразделения вооруженных сил Азербайджана попытались обеспечить позиционное продвижение в восточном направлении армяно-азербайджанской границы. Началась интенсивная перестрелка. Армянские передовые подразделения предотвратили попытки противника занять позицию на этой территории. Ситуация пока остается напряженной".



В азербайджанском сообщении указано, что были обстреляны позиции близ населенных пунктов Зейлик и Йеллиджа Кельбаджарского района. В армянском сообщении нет ориентиров в виде населенных пунктов, но, скорее всего, речь идет примерно о той же местности на границе двух стран.



Позже Совбез Армении сообщил, что в какой-то момент в окружении оказались четыре боевых поста армянских вооруженных сил. И что в итоге - после переговоров - с позиций отошли и армянские, и азербайджанские военные.



Новости вызывают эффект дежавю.



Похожие сводки появлялись до прошлогодней карабахской войны, участились перед ней и продолжают поступать спустя год после того, как война окончилась, а в Нагорном Карабахе появились российские миротворцы.



Еще в мае в Армении заявляли о том, что войска соседней страны вошли на ее территорию - в Гегаркуникской области и у озера Севлич (азербайджанское название Ишиглы-Карагель), что на границе.



О вторжении азербайджанских войск 15 ноября заявил и армянский премьер Никол Пашинян. На этом фоне он решил отправить в отставку министра обороны Аршака Карапетяна, назначив вместо него члена своей команды Сурена Папикяна, который занимал пост вице-премьера. Господин Папикян, к слову, уже четвертый глава Минобороны за три с половиной года правления Никола Пашиняна.



Проблемы на армяно-азербайджанской границе связаны с тем, что она до сих пор не делимитирована.



Там огромный клубок проблем, рассказывает собеседник "Ъ" в российских госструктурах, занимающийся этим регионом. "Есть анклавы, есть села, которые считаются оккупированными",- поясняет он. Есть, например, дорога Давид-Бек-Горис, которая петляет, местами заходя на территорию Азербайджана.



Москва, отмечает российский чиновник, готова помогать сторонам распутывать эти узлы. Но процесс идет не просто. Пока были только консультации по вопросу делимитации, однако о создании соответствующей комиссии не объявлялось. По информации "Ъ", это может быть сделано на трехсторонней встрече руководителей Азербайджана, Армении и России. Дата ее проведения по состоянию на 15 ноября окончательно согласована не была.



Если процесс делимитации удастся запустить, сторонам, скорее всего, предстоят размены территориями.



А к этому должно быть готово общественное мнение и в Азербайджане, и в Армении. Азербайджанский премьер Али Асадов на заседании совета глав правительств стран СНГ (проходило в формате видео-конференц-связи) 12 ноября заявил, что Баку выступает за скорейшую делимитацию и демаркацию границы с соседом.



В Ереване это не комментировали. Властям последней явно сложнее на это решиться: Никол Пашинян не без труда удержался у власти после проигранной в 2020 году войны. Если выяснится, что Ереван уступил или готовится что-то уступить Баку, новые проблемы армянскому премьеру гарантированы.



Арцах на выживание

В Нагорном Карабахе - той его небольшой части, где осталось армянское население,- тоже неспокойно. 10 ноября там одновременно проходили торжества и похороны. В военном городке под Степанакертом российские миротворцы отмечали годовщину начала операции. Они устроили выставку техники и вооружения и показательно отразили нападение условных диверсантов на свою колонну.



Командующий контингентом генерал-лейтенант Геннадий Анашкин заявил: "Кропотливая и ответственная работа, проводимая миротворцами, предотвращает конфликты между враждующими сторонами".



Господин Анашкин не оговорился, спустя год после окончания войны назвав стороны враждующими.



В Карабахе все еще стреляют. Пока генерал-лейтенант выступал, в Степанакерте прощались с 22-летним Мартиком Еремяном. Его застрелили 8 ноября под Шушой.



В информационном бюллетене Минобороны России инцидент описан так: "В 13:40 (мск) 8 ноября в районе Шуша с азербайджанской стороны осуществлен обстрел группы рабочих Нагорного Карабаха из четырех человек, в результате которого три человека получили ранения, а один был убит. Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами ведется расследование инцидента".



Автор "Черного сада" Томас де Ваал - о прошлом, настоящем и будущем карабахского конфликта

Автор "Черного сада" Томас де Ваал - о прошлом, настоящем и будущем карабахского конфликта

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщили, что четверо рабочих чинили водопровод для российских миротворцев. В какой-то момент со стороны города Шуша к ним спустился вооруженный человек и открыл по ним огонь из пистолета. В Армении был громкий скандал. МИД страны отреагировал эмоционально. "Повторяющиеся инциденты с нарушением режима прекращения огня открыто демонстрируют лживый характер заявлений Баку о стремлении нормализовать отношения с Арменией и армянским народом",- объявило армянское внешнеполитическое ведомство.



Баку не стал отмалчиваться. "Это результат очередной провокации армянской стороны. При проведении любых работ на этой территории обычно об этом информируют российских миротворцев. Больше того, работы осуществляются в сопровождении миротворцев. На этот раз российским миротворцам не было предоставлено никакой информации, и они не участвовали в процессе работ. Конечно, это вызывает серьезные вопросы",- сказала официальный представитель азербайджанского МИДа Лейла Абдуллаева.



Она добавила, что рабочие появились под Шушой в тот момент, когда с визитом там находился президент Азербайджана Ильхам Алиев, что предполагало принятие дополнительных мер безопасности. "Зная об этом, проведение ремонта водопроводной линии в пункте, расположенном вблизи территории (охраняемой.- "Ъ"), не вписывается ни в какую логику". Обвинив в провокации армянскую сторону, госпожа Абдуллаева не опровергла, что по рабочим стрелял азербайджанский силовик.



А 13 ноября уже гражданин Армении Норайр Мирзоян, проезжая блокпост близ Степанакерта, остановил свой Mercedes, вышел из него и метнул гранату в сторону азербайджанских военных, ранив троих из них.



Атаковавший был задержан миротворцами. Это вызвало волну негодования уже в Азербайджане.



Чуть больше, чем за месяц до этого случая, 9 октября, сообщалось об убийстве азербайджанским снайпером армянского тракториста близ Мартакерта. А 14 октября Минобороны Азербайджана заявило об убийстве азербайджанского военного уже армянским снайпером.



Россия, Азербайджан и Армения договариваются о мире на Южном Кавказе

Миром такую ситуацию назвать сложно. Глава МИД НКР Давид Бабаян прямо говорит: ничего не закончилось. "Для нас неприемлем любой статус в составе Азербайджана. Это невозможно. Мы никогда не откажемся от Шуши, Гадрута, Шаумяна. Это наша земля. Но мы понимаем, что на данном этапе надо сохранить то, что есть. Мы в тяжелораненом состоянии. Как можно раненого человека выпускать на ринг и сказать: иди боксируй. Мы должны встать на ноги, и мы встанем, я думаю",- говорит господин Бабаян.



Давиду Бабаяну по должности положено демонстрировать оптимизм. Но статистика министерства экономики и сельского хозяйства НКР выпукло высвечивает проблемы: до войны в непризнанной республике работали семь тысяч хозяйствующих субъектов, а теперь их чуть больше двух тысяч. Вдвое сократились объемы промпроизводства и экспорта, объем сельского хозяйства - на 54%.



Министр Армен Товмасян признает: "Люди уезжают". Способствует этому отсутствие ощущения безопасности и неопределенность.



Российские миротворцы здесь точно будут еще четыре года. Продлят ли их пребывание - вопрос.



После того как НКР сильно ужалась в размерах по итогам войны, местные жители постоянно видят азербайджанских военных. Эти встречи не радуют, как видно по описанным выше случаям, ни одну из сторон.



"Эта стабильная нестабильность или нестабильная стабильность будет продолжаться и в дальнейшем. Война закончилась? Если коротко: нет, не закончилась. Как она будет продолжаться? Возможны варианты",- говорит глава армянского филиала Института стран СНГ Александр Маркаров.



Ереванский политолог Александр Искандарян с этим согласен. Он напоминает, что все большие войны заканчивались договорами: после Тридцатилетней войны был Вестфаль, после наполеоновских войн - Вена, после Первой мировой войны - Версаль, а после Второй мировой - Ялта, Потсдам: "А тут война закончилась, а Версаля не было. Он сейчас идет.



Мы живем внутри Венского конгресса, внутри определения того, каким будет регион. Эта ситуация в науке называется аномия - старый статус-кво умер, а новый еще не родился. Он рождается сейчас".



Владимир Соловьев, Ереван