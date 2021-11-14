 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 16.11.2021
07:12  Блинкена надо лечить... принудительно, пока не поздно, - И.Полежаев
07:04  УзбКадры. Круг родственников, которым запрещено совместно работать в госорганах, расширят
06:58  Проказник. Из голубого в синий. Макрон тайно перекрасил цвета флага Франции
06:54  Кому служат Кыргызские министерства? - Талай Карыбеков
06:34  Даляньский прорыв. Китай борется с крупнейшей вспышкой штамма "дельта"
06:30  Талибов упрекают в слишком медленном выполнении обещаний, - Г.Петров
06:02  В Вологде поймали и вакцинировали Деда Мороза. Снегурка и олени - удрали?

05:44  "Саакашвили тюремщики таскают за волосы... у него начался кровавый"..., - омбудсбаб Украины
01:40  Си и Байден начинают ночные он-лайн-переговоры. Миру - мир, - "РГ"
00:51  Стрельба за мир. Азербайджан и Армения открывают огонь в мирных целях, - "Къ"
00:40  Марат Шибутов: Россия оценивает Казахстан еще не как врага, но уже как проблему
00:23  Сирийская шахматная доска аравийских игроков, - И.Субботин
00:08  Байсалов&Текебаев: vip-диалог по кыргызски. Ты - дурак, нет - ты...
00:05  "Ковидные войны" в Европе: и вспыхнет заговор, - И.Преображенский
00:02  Тревожная Пуща. Конфликт с курдами-мигрантами вызовет новый Карибский кризис? - С.Лесков
00:01  Эрдоган: Греция стала американской базой, - В.Малышев
Понедельник, 15.11.2021
21:21  Талибы провели в Кабуле военный парад, протащив трофейную американскую и советскую военную технику
20:58  Генерал-аксакал Рустам Иноятов освобожден от должности советника президента Узбекистана
17:39  Дилемма "принять нельзя остановить". Миграционный тупик, - Г.Мирзаян
16:44  Дочь акима Алматы Сагинтаева живет не по средствам, - Financial Times
16:32  КазСенат покусился на святое - "Операции с деньгами Елбасы будут взяты на контроль"
14:50  Лавров тревожится за русско-казахстанский кордон, - С.Батищев
14:15  Пашинян заявил о вторжении азербайджанских войск на территорию Армении
14:14  Сигнал нефте-быкам: Саудовская Аравия проигнорировала призывы Байдена
14:12  История "Чумного форта". Как в Петербурге боролись с угрозой пандемии более века назад
14:09  Последствия одного пленума. Как Си Цзиньпин стал кормчим и чем это чревато для мира, - Е.Леев
13:21  Япония и оживающие призраки войны, - С.Кожемякин
13:03  Казпремьер Мамин напомнил о своем существовании. Озвучив идею создать деловой совет "Центральная Азия – ЕС"
12:26  Узбекистан: возьмет ли прозрачность верх над кумовством в процессе привлечения инвесторов? - eurasianet.org
12:22  Россия-Китай: дружба дружбой, а табачок врозь (или на выгодных для КНР условиях)
11:57  "Талибан" между молотом и наковальней
10:03  "Ручной фюрер" на крючке. Как США руководят радикалами Украины, - Владимир Скачко
09:51  В Кыргызстане ликвидируют Республиканский диагностический центр. За ненадобностью?
09:33  Аэродром подскока. Узбекистан подрядился реконструировать аэропорт в афганском Мазари-Шарифе
09:29  Грызня в Кремле. Преемник №3 теснит преемника №1, - "СП"
09:12  ГосАгентство по госслужбе Киргизии возглавил бухгалтер-сельхозник из правящего племени "бугу" Джантаев
08:57  Умер экс-1-й вице-премьер и глава Нацбанка Казахстана Даулет Сембаев
08:40  Монгольский крюк. Зачем России и Китаю нужен дублер "Силы Сибири", - О.Самофалова
08:37  Запад предъявил России вину за собственные военные преступления, - Е.Лексина
08:32  Замполитом РосАрмии стал генерал с "таджикским" и "сирийским" опытом
08:08  Время решать.Весь мир оказался под тотальным контролем соцсетей, - К.Кривотулова
08:00  КазГоскомспорт возглавил блатной снабженец Ергалиев
01:24  Мехмангуль Нури-Красноперова из Ебурга. Дочь оставшегося в Афгане советского солдата приехала учиться в Россию
00:33  Приступ беженства. Миграционный кризис нанес новый удар по отношениям Москвы с Западом, - С.Строкань
00:30  Коррупция президентской власти в Латинской Америке, - Ирина Акимушкина
00:28  Байден с Китаем готов конкурировать, но не воевать, - В.Скосырев
00:14  Министру обороны Киргизии предлагали взятку. Он рассказал, почему не взял
00:04  Си Цзиньпин официально объявлен новым "кормчим китайской нации". Дежавю
Воскресенье, 14.11.2021
18:52  Сын Муамара Каддафи подал документы на участие в президентских выборах в Ливии
15:30  Крах Америки уже близок: Китай низложит США к 2050 году
15:24  В России собрались взять под контроль майнинг криптовалюты
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Си и Байден начинают ночные он-лайн-переговоры. Миру - мир, - "РГ"
01:40 16.11.2021

О чем будут говорить на саммите лидеры Китая и США
Текст: Александр Гасюк
Российская газета - Федеральный выпуск № 259(8610)

В ночь на 16 ноября по московскому времени президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин в удаленном формате проведут переговоры о накопившихся между двумя ведущими экономиками мира противоречиях. В преддверии первого прямого контакта Байдена и Си как Вашингтон, так и Пекин явно стремились преуменьшить ожидания от его итогов, весьма сдержанно характеризуя мероприятие высшего уровня не в качестве полноценного саммита, а как "виртуальную встречу". По оценкам комментаторов, каких-либо серьезных прорывов от нее в условиях крайне напряженных американо-китайских отношений ждать не стоит.
Хотя онлайн-саммит станет для Байдена первым прямым контактом с Си Цзиньпином в роли президента США, они хорошо знакомы и не раз встречались ранее (на фото - в 2011 году в Пекине). Фото: GettyImagesХотя онлайн-саммит станет для Байдена первым прямым контактом с Си Цзиньпином в роли президента США, они хорошо знакомы и не раз встречались ранее (на фото - в 2011 году в Пекине). Фото: GettyImagesХотя онлайн-саммит станет для Байдена первым прямым контактом с Си Цзиньпином в роли президента США, они хорошо знакомы и не раз встречались ранее (на фото - в 2011 году в Пекине). Фото: GettyImages
Последний раз лидеры США и Китая встречались в июне 2019 года на полях саммита G-20, и тогда партнером Си Цзиньпина был эксцентричный республиканец Дональд Трамп. Тот, добиваясь односторонних экономических преференций для Вашингтона, пошел на серьезную эскалацию экономических отношений с КНР: развязал "торговую войну", ввел заградительные тарифы на китайские продукты и вынудил Пекин пойти на сделку - закупить на 200 миллиардов долларов американские сельскохозяйственные и промышленные товары в течение ближайших двух лет.

Китай открывает третью фондовую биржу
Придя к власти, администрация демократа Байдена не только унаследовала жесткую политику Трампа в отношении Поднебесной, но и усилила военно-политическое давление на Пекин через антикитайские альянсы QUAD, вновь созданный AUKUS, участившиеся маневры в Южно-Китайском море, все более провокационную поддержку Тайваня и фактический отход от политики признания "одного Китая". В свою очередь китайские власти последовательно призывали США отказаться от реализации курса на всестороннее сдерживание КНР, не нагнетать напряженность в Индо-Тихоокеанском регионе и не провоцировать "рецидив менталитета холодной войны".

Комментаторы не исключают и совместных инициатив КНР и США по острым международным проблемам
В такой конфронтационной атмосфере Байден и Си, которые до вчерашнего дня успели лишь дважды пообщаться по телефону в качестве глав двух стран, подошли к своему первому виртуальному саммиту. "Лидеры обсудят пути ответственной конкуренции между США и КНР, а также пути совместной работы над совпадающими интересами", - скупо анонсировал встречу Белый дом. При этом Politico обращает внимание на то, что администрация Байдена не пошла на раскрытие содержательной части предстоящих переговоров. По данным американского издания, Вашингтон может предложить "размен" обязательства Китая защищать интеллектуальную собственность американских компаний на частичное снятие заградительных пошлин против китайской продукции.

Комментаторы не исключают и совместных инициатив по острым международным проблемам, в частности в отношении ракетной и ядерной программ КНДР. Со своей стороны, китайская газета Global Times (структурно входит в официальный печатный орган компартии КНР "Жэньминь жибао") в редакционной колонке призвала Америку отказаться от опасного розыгрыша "тайваньской карты" против Китая. Вопрос Тайваня является "последней красной линией" и имеет важнейшее значение для Пекина - так расставило приоритеты китайское издание.

Компетентно
Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ:

- На саммите Байден - Си никаких эпохальных решений принято не будет, учитывая, что страны находятся в жесткой пикировке друг с другом. Скорее, мы сможем увидеть единственное позитивное продвижение - в области экономических вопросов, потому что страны уже не первую неделю ведут переговоры о расширении экономического сотрудничества и преодолении тех барьеров, которые были выставлены за последние два года. Что касается политических амбиций обеих государств, то вряд ли здесь будут какие-то подвижки. Потому что США действительно наращивают напряженность в районах вокруг КНР, и вряд ли они откажутся от этого, потому что это является одним из приоритетов американской политики в отношении Китая. Также будут обсуждаться вопросы совместных действий против пандемии коронавируса, вопросы восстановления мировой экономики. Здесь важно показать всему миру, что обе страны готовы к общению. В целом администрация Байдена по сравнению с Трампом ведет более системное наступление на КНР. Главная задача Байдена - это создать антикитайскую коалицию и показать, что Китай крайне токсичен для общения. Если Трамп больше уделял внимания возможности экономической сделки с КНР, то сейчас речь идет больше о политическом давлении и о недопущении китайских технологий на внешний рынок. При этом, безусловно, США продолжат давить на все болевые точки Китая - проблемы Синьцзяна, Тибета, Гонконга и отдельно вопрос Тайваня. Очевидно, что США сейчас будут общаться с китайским лидером, который так или иначе будет определять развитие Китая как минимум до 30-х годов XXI века.

Источник - rg.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1637016000
Новости Казахстана
- Мажилис одобрил в первом чтении законодательные поправки в Налоговый кодекс
- 22 ноября 2021 г. начнется ревакцинация против коронавируса
- Темпы восстановления экономики Казахстана за 10 месяцев ускорились до 3,5% - А. Мамин
- В 2022 году Правительство разработает 31 законопроект
- А. Мамин поблагодарил казахстанцев за активное участие в переписи населения
- На фоне гибели шахтеров, "акжоловцы" заявили о необходимости возврата пенсионного возраста для рабочих опасных профессий
- Кадровые перестановки
- Партия "Ак жол" требует решить дефицит нефтепродуктов и угля, а также ввести регулирование цен в этой сфере
- В Казахстане запущено производство топлива для атомных электростанций
- "Я сторонник диалога"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  