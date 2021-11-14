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"Саакашвили тюремщики таскают за волосы... у него начался кровавый"..., - омбудсбаб Украины
05:44 16.11.2021

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что у имеющего украинское гражданство экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в понедельник вечером началась кровавая рвота, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает украинский "24 канал".

Денисова заявила, что прибыла в Грузию, так как получила письмо от Саакашвили. Пока встретиться с политиком и проверить состояние здоровья ей не удалось, но омбудсмен встретилась с адвокатами Саакашвили.

Член консилиума врачей Нино Шарашенидзе рассказала ей, что у политика началась кровавая рвота и он нуждается в срочном визите гастроэнтеролога. Она отметила, что консилиум второй день не пускают к экс-президенту, из-за чего ему не удается провести необходимые процедуры.

Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября после того, как он незаконно проник на территорию страны. Политика поместили в тюрьму по приговору, который был заочно вынесен ему по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани несколько лет назад. В тюрьме Саакашвили объявил голодовку.

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что был избит, после того как его доставили из тюрьмы города Рустави в тюремную больницу в районе Глдани в Тбилиси, сообщает Zakon.kz.

Как пишет РИА Новости, его письмо с заявлением зачитал адвокат Ника Гварамия во время брифинга.

Сотрудники (тюремной больницы) стали вытаскивать меня из машины. После моего отказа они силой вытолкнули меня, на фоне криков и ругани преступников потащили и несколько раз ударили по шее. Меня таскали за волосы, и, конечно же, в это время я оказал им сопротивление, – привел Гварамия слова экс-президента.

Источник - Zakon.kz
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