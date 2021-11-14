В Вологде поймали и вакцинировали Деда Мороза. Снегурка и олени - удрали?

06:02 16.11.2021

Вологодский губернатор сообщил о вакцинации Деда Мороза

По словам главы региона, Дед Мороз "первый привился", а 18 ноября волшебник отпразднует свой день рождения в Великом Устюге. Затем Дед Мороз отправится в новогодний тур по стране



Дед Мороз и Олег Кувшинников (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в программе "ЧЭЗ" на телеканале РБК сообщил, что Дед Мороз прошел курс вакцинации от коронавирусной инфекции.



"Дед Мороз первый привился и мы отметим его день рождения 18 ноября в Великом Устюге", - сказал он.



В этот же день, как рассказал Кувшинников, в Великом Устюге зажжется первая новогодняя елка, а также будет дан старт праздничным новогодним мероприятиям и начнется тур Деда Мороза по стране. Губернатор сообщил, что эти мероприятия как жителям региона, так и туристам можно будет посетить по QR-кодам, ПЦР-тестам или справкам о перенесенном заболевании.



Говоря о ситуации с COVID-19 в области, Кувшинников заявил об огромной нагрузке на медицинские учреждения. "Но самую главную задачу, которую мы перед собой ставим, - это обеспечить 100-процентную медицинскую поддержку тем, кто в этом нуждается, и поэтому на профильные госпитали, заполненные сейчас у нас на 82%, мы готовы разворачивать дополнительные 700 коек [...> в случае нештатного развития ситуации", - отметил он.



По его словам, практически две недели количество госпитализированных с коронавирсом в регионе держится на отметке 1,7 тыс. - 1,8 тыс. человек в сутки. Вместе с тем губернатор заверил, что сейчас в регионе нет дефицита вакцин.



Также Кувшинников рассказал, что власти региона запускают новые стимулирующие мероприятия для вакцинации населения. В частности, полностью вакцинированным студентам будет выплачиваться по 1 тыс. руб. Кроме того, среди получивших вакцину граждан от 18 до 35 лет будет проведена лотерея: они смогут выиграть телефоны, планшеты и пр. Для стимулирования граждан старше 60 лет из бюджета региона будут выделены средства, которые распределят между ветеранскими организациями (на каждую по 200 тыс. руб.), рассказал губернатор. По его словам, эти деньги будут выплачиваться вакцинированным пенсионерам, состоящим в этих организациях.