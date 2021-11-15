Талибов упрекают в слишком медленном выполнении обещаний, - Г.Петров

06:30 16.11.2021

В Москве побывал новый спецпредставитель США по Афганистану

Геннадий Петров

15.11.21

Пока судьбу Афганистана обсуждают в Москве и Вашингтоне, в Кабуле талибы устраивают парады. Фото Reuters

Свой первый с момента назначения визит в Россию совершил новый спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст. Его поездка проходит в условиях, когда процесс урегулирования ситуации вокруг этой страны откровенно буксует. "Талибан" (запрещен в РФ) так же далек от признания в качестве легитимной власти, как и в момент захвата власти. Кроме того, в Афганистане есть признаки начала нового витка кровопролития, участниками которого могут стать и внешние силы.

Томас Уэст был назначен в середине октября, сменив много лет занимавшего этот пост Залмая Халилзада. Тот ушел в отставку, отбиваясь от обвинений в том, что афганское фиаско США произошло в том числе и по его вине. После назначения Уэст уже встречался со своим российским коллегой, спецпредставителем президента РФ по Афганистану Замиром Кабуловым. В частности, оба были на заседании расширенной "тройки" (Россия, США, Китай, Пакистан) по афганскому урегулированию в Исламабаде 11 ноября. Тем не менее поездку Уэста в Москву можно рассматривать и как своеобразные "смотрины", весьма важные для успеха его миссии. Ведь новый спецпредставитель США, по мнению экспертов, не временная фигура, а задержится на этом посту надолго.



Научный сотрудник Института востоковедения РАН и директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар в комментарии "НГ" отметил, что Уэст хоть и был заместителем Халилзада, будет придерживаться другой линии поведения. "Он компетентен, ему не надо входить в курс переговорной проблематики. Уэст присутствовал на всех международных встречах, в которых участвовал в последнее время Халилзад. Вместе с тем новый спецпредставитель в отличие от своего предшественника – не выходец из Афганистана и не имеет того политического веса. Он вряд ли будет так же самостоятелен в принятии решений, как Халилзад. Его переход на должность спецпредставителя означает, что мирный процесс будет более подконтрольным Госдепу", – считает эксперт.



В Москве Уэст встречался с Кабуловым и с заместителем секретаря Совбеза РФ Александром Венедиктовым. "Обсуждался весь круг афганских проблем", – сказал после встречи Кабулов. Говоря о ситуации в Афганистане, он заметил, что талибы "выполняют свои обещания", но делают это крайне медленно.



Действительно, "Талибан" уже неоднократно упрекали в том, что он, заявляя о том, что стремится выйти из международной изоляции, не предпринимает для этого никаких или почти никаких усилий. Никакого инклюзивного правительства не создано. В органах власти даже этнические меньшинства практически не представлены. Нет никакой ясности ни относительно созыва нового парламента, ни по судьбе сотрудничавших с силами НАТО афганцев, которые все еще находятся в стране. Более того, талибы не прочь позлить Запад, напоминая ему время от времени, что именно они победили в войне в Афганистане. Чего стоит, например, состоявшееся в октябре торжественное награждение родственников террористов, напавших в январе 2018 года на отель Intercontinental в Кабуле. А 14 ноября талибы провели в столице страны торжественный парад с участием захваченной американской техники.



Несколько десятков бронетранспортеров M1117 проехали по улицам города. В небе барражировали вертолеты российского производства, бывшие в арсеналах афганской армии. Все это было призвано продемонстрировать, что талибы располагают теперь хорошо подготовленными вооруженными силами и техникой, которую вопреки прогнозам способны обслуживать самостоятельно.



Между тем ситуация в стране накаляется. В том же Кабуле второй день подряд гремят взрывы. В понедельник в городе взорвалась мина, и, кроме того, был взорван автобус в населенном шиитами квартале Даште-Барчи. Днем ранее там же произошел теракт, в результате которого погибли три человека. Ответственность за него взяла запрещенная в РФ группировка "Исламское государство", которая, как утверждали талибы, разгромлена и не представляет опасности. Следовательно, велика вероятность, что в Афганистане продолжится гражданская война, идущая с перерывами вот уже около 40 лет.