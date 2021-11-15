 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Даляньский прорыв. Китай борется с крупнейшей вспышкой штамма "дельта"
06:34 16.11.2021

Власти жестко пресекают распространение заразы, следуя концепции "нулевой терпимости к COVID-19"
Владимир Скосырев
15.11.21

В городе Далянь, где произошла вспышка заболеваемости, жителей проверяют на наличие вируса. Фото Reuters
Вирус зафиксирован в 21 провинции и районе; самое большое число заражений пришлось на порт Далянь, где с 4 ноября фиксируется по 24 случая в день. По сравнению с другими странами это очень мало, но правительство, следуя курсу нулевой терпимости к патогену, установило в Поднебесной ряд барьеров, включая слежку за контактами заразных, многократные тесты в опасных местах, закрытие центров развлечений, ограничения на общественном транспорте. Те, кто едет в Пекин, должны иметь отрицательный тест за последние 48 часов. Но экспертов интересует, как долго КНР может оставаться неприступной крепостью, когда остальной мир учится жить с COVID-19. И что может вынудить Китай открыться?
"Моя личная оценка состоит в том, что Китай не откроется еще в течение года. Успех страны в подавлении заразы заслужил одобрение населения. А в тех местах, где вирус считают эндемическим, получается так: стоит расслабиться, и случаи заражений множатся. Коммунистическая партия не изменит подход, если не возникнет ситуация, когда она больше не сможет контролировать вирус", – говорит Чэнь Чжэньминь, профессор эпидемиологии в университете Оксфорда.

Профессор считает, что власти могли бы выбрать несколько мест и начать эксперимент, контролируя риски. То есть нужно узнать, что случится, когда от чрезвычайных мер откажутся. Это очень взбодрит людей. Но если даже правительство решит остаться изолированным еще 3–4 года, огромный Китай сможет вполне благополучно поддерживать себя.

Другой причиной откладывать открытие страны служит система здравоохранения. "Уже сейчас трудно получить помощь во многих городах. Небольшой рост заболеваний – и больницы могут не справиться с наплывом людей, а это может вызвать общественные беспорядки. Поэтому трудно предсказать, сколько времени власти будут придерживаться нынешнего подхода", – полагает Джейсон Ван, директор Центра политики Стэнфордского университета.

Хуан Янчжун, старший научный сотрудник Совета по международным делам в Нью-Йорке, не ожидает изменения курса до ХХ съезда Коммунистической партии, который состоится в конце 2022 года. Накануне этого события власти не станут идти на риск, утверждает Хуан. Таково мнение ученых, работающих за пределами КНР.

Но аналогичные суждения высказывают и комментаторы, живущие в стране. Фрэнк Цай, лектор бизнесс-школы Emlyon в Шанхае и основатель консалтинговой фирмы в этом городе, говорит, что отказ от нулевого подхода может привести к вспышкам заразы, а это подорвет репутацию партии. Ведь решительный отпор COVID-19 убедил и самих китайцев, и многих в мире в том, что китайская политическая система превосходит систему, преобладающую на Западе.

Пока эксперты, сидя в своих кабинетах, обсуждают возможные сдвиги в курсе Пекина, на долю рядовых граждан и даже самых подвижных, перспективных из них, выпадают серьезные испытания. В университетском городе рядом с Далянем были посажены на карантин по крайней мере 10 тыс. студентов. Многих из общежития переправили в учреждение, предназначенное для тех, кто представляет собой большой риск.

Как передала South China Morning Post, правила карантина и где его положено отбывать, в разных городах разнятся. Причем инструкции властей могут резко измениться в случае вспышки заразы или проведения важного политического или спортивного мероприятия. И это нужно понимать всем, кто собирается посетить Китай.

Длительность карантина в разных провинциях разная. В Пекине – 14 дней в отеле, затем 7 дней в отеле или дома (если он есть), затем 7 дней мониторинга состояния здоровья. В Пекине, Шанхае и Шэньчжэне номера в отелях распределяются автоматически на основе списков прибывающих пассажиров. В Гуанчжоу и некоторых других городах приезжий может выбирать комнату в зависимости от цены. В любом случае проживание оплачивает гость. Прибывшие на самолете не могут добираться до гостиницы самостоятельно. Их обычно везут на автобусах, дорогу прокладывает полицейская машина.

Если ваш тест оказался положительным и он подтвержден вторым тестом, за вами немедленно пришлют скорую помощь, а в больнице лечение будут определять врачи. Люди, которые летели на самолете вместе с вами или остановились в том же отеле, будут чаще подвергаться мониторингу, а их карантинный срок будет продлен.

CNN, комментируя сохраняющиеся ограничения или полные запреты на въезд иностранных туристов или студентов, утверждает, что частично это связано с зимней Олимпиадой 2022 года, которая должна открыться в феврале. Видя, какой хаос творился перед летней Олимпиадой в Токио, Пекин не хочет, чтобы что-то подобное повторилось.

Источник - ng.ru
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