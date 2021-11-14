 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Проказник. Из голубого в синий. Макрон тайно перекрасил цвета флага Франции
06:58 16.11.2021

Макрон изменил один из цветов французского флага

Эммануэль Макрон (Фото: Yoan Valat / AP)
Президент Франции Эмманюэль Макрон изменил синий цвет на флаге Франции - теперь он более темного оттенка. Об этом сообщил телеканал Europe 1, позже информацию подтвердили в газете Le Parisien в Елисейском дворце.

Согласно информации Europe 1, решение об изменении синего цвета французского флага президент принял еще год назад, в июле 2020 года, якобы "по настоянию малоизвестного директора по оперативным вопросам Елисейского дворца Арно Жоланса".

Телеканал сообщает, что Макрон пошел на изменение флага из-за политических причин: темно-синий оттенок был на флаге 1793 года - символе Французской революции. Решение президента вызвало "бурные дебаты во дворце", однако новый оттенок используется уже в течение года на зданиях Елисейского дворца, Национальной ассамблеи и на площади Бово, утверждает глава политической службы Europe 1 Луи де Рагенель.

В 1993 году синий оттенок флага также изменили в российском триколоре.

В августе 1991 года Верховный Совет РСФСР принял постановление "Об официальном признании и использовании Национального флага РСФСР", который представлял собой флаг формата 1:2 и тремя цветами: верхняя полоса белого цвета, средняя - лазоревого цвета и нижняя - алого цвета.

Впоследствии, во время подготовки проекта новой Конституции, МИД России выступил с инициативой изменить соотношение сторон флага с 1:2 на 2:3, а комитет по культуре Верховного Совета внес предложение заменить слова, описывающие цвета флага как "лазоревый" и "алый", на слова "синий" и "красный".

Источник - rbc.ru
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