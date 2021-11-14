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УзбКадры. Круг родственников, которым запрещено совместно работать в госорганах, расширят
07:04 16.11.2021

В законодательство планируется ввести ответственность за допущение кумовства при приеме на работу и расширить круг родственников, которым запрещается совместно работать на госслужбе.

В законодательство Узбекистана планируется ввести ответственность за допущение кумовства при приеме на работу и расширить круг родственников, которым запрещается совместно работать в государственной организации. Проект закона об этом разработан Агентством по противодействию коррупции. Его общественное обсуждение продлится до 30 ноября.

Директор агентства Акмал Бурханов сообщил, что целью законопроекта является "предупреждение такого коррупциогенного фактора, как кумовство (непотизм) при приеме и деятельности на государственной службе, а также установление ответственности за такие случаи".

Согласно проекту, в законе о занятости населения список основных принципов в этой области (статья 5) планируется дополнить пунктом "недопущение кумовства и других злоупотреблений при обеспечении занятости населения".

Документом также предлагается обновить статью 79 Трудового кодекса "Ограничение совместной службы родственников на государственном предприятии" (под предприятиями в кодексе понимаются также учреждения и организации).

Сейчас содержание статьи таково: "Запрещается совместная служба на одном и том же государственном предприятии лиц, состоящих между собой в близком родстве или свойстве (родители, братья, сестры, сыновья, дочери, супруги, а также родители, братья, сестры и дети супругов), если их служба связана с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому. Изъятия из этого правила могут устанавливаться правительством".

Предлагаемая редакция: "Запрещается совместная служба на одном и том же государственном предприятии лиц, состоящих между собой в близком родстве (прямая линия) или сватовстве (прабабушки и прадедушки, бабушки и дедушки, родители, сыновья и дочери, внуки и правнуки, супруги, а также родители, братья, сестры супругов и их дети), если их служба связана с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому".

Дополнительно предлагается запретить совместную работу в госорганизациях лиц, состоящих в боковом родстве (братья и сестры, их дети, братья и сестры родителей, их дети, братья и сестры бабушек и дедушек, их дети), если их работа связана с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного другому.

Госслужащий должен будет уведомить руководителя госоргана о том, что работает совместно с родственником в течение 10 дней с момента, когда это ему (госслужащему) стало известно.

Если указанный случай выявляется после заключения с сотрудником трудового договора, работодатель должен будет принять меры по переводу одного из родственных сотрудников на другую равноценную должность, не связанную с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью. Исключения, как и в действующей редакции кодекса, могут устанавливаться правительством.

При отказе сотрудника перейти на предложенную работодателем другую равноценную должность прекращение трудового договора будет считаться обоснованным (предлагаемое дополнение в статью 100 ТК).

Кодекс об административной ответственности планируется дополнить статьей 49−5 "Допущение родственных отношений при приеме и деятельности на государственной службе". За несообщение работодателю о близком родстве предлагается установить штраф для сотрудников в размере от 15 до 20 базовых расчетных величин. Должностным лицам может грозить штраф в 25−30 БРВ за непринятие мер по переводу одного из сотрудников на другую должность после того, как они сообщили работодателю о близком родстве.

В пояснении к законопроекту говорится, что в действующем законодательстве отсутствуют санкции за допущение работы близких родственников на государственной службе, хотя запрет на совместную работу таких сотрудников имеется.

Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1637035440
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