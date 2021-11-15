 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 16.11.2021
10:55  Три самых живучих и вредных мифа про Узбекистан, - Е.Ким
10:52  Организация Тюркских государств: аплодисменты, скепсис, враждебность, - Расул Жумалы
10:50  Шейхи охотятся на красоток, или Почему в Казахстане исчезают краснокнижные птицы
10:45  В Казахстане сняли первый сериал про маньяков. Искусство, однако
10:43  Досым Сатпаев написал новую книгу: "Восстание казахов 1916"
10:41  Газовый альянс Китая и России взбесил Вашингтон, - К.Ольшанский
10:39  Россия ухватила Казахстан за слабое место – национализм, - Петр Своик (видео)

10:37  Про крестик и трусы. Осуждение Минска за миграцию противоречит основным документам ЕС, - П.Сафонов
10:35  Уроки китайского. Почему Киев оказался на грани энергетического коллапса, а Пекин успешно его избежал, - Э.Ритуни
10:25  Сталин допускал, что немцы могут войти в Москву. А 28 панфиловцев - не допускали... И не допустили
09:59  Путин подписал критически важный указ по Донбассу (текст)
07:12  Блинкена надо лечить... принудительно, пока не поздно, - И.Полежаев
07:04  УзбКадры. Круг родственников, которым запрещено совместно работать в госорганах, расширят
06:58  Проказник. Из голубого в синий. Макрон тайно перекрасил цвета флага Франции
06:54  Кому служат Кыргызские министерства? - Талай Карыбеков
06:34  Даляньский прорыв. Китай борется с крупнейшей вспышкой штамма "дельта"
06:30  Талибов упрекают в слишком медленном выполнении обещаний, - Г.Петров
06:02  В Вологде поймали и вакцинировали Деда Мороза. Снегурка и олени - удрали?
05:44  "Саакашвили тюремщики таскают за волосы... у него начался кровавый"..., - омбудсбаб Украины
01:40  Си и Байден начинают ночные он-лайн-переговоры. Миру - мир, - "РГ"
00:51  Стрельба за мир. Азербайджан и Армения открывают огонь в мирных целях, - "Къ"
00:40  Марат Шибутов: Россия оценивает Казахстан еще не как врага, но уже как проблему
00:23  Сирийская шахматная доска аравийских игроков, - И.Субботин
00:08  Байсалов&Текебаев: vip-диалог по кыргызски. Ты - дурак, нет - ты...
00:05  "Ковидные войны" в Европе: и вспыхнет заговор, - И.Преображенский
00:02  Тревожная Пуща. Конфликт с курдами-мигрантами вызовет новый Карибский кризис? - С.Лесков
00:01  Эрдоган: Греция стала американской базой, - В.Малышев
Понедельник, 15.11.2021
21:21  Талибы провели в Кабуле военный парад, протащив трофейную американскую и советскую военную технику
20:58  Генерал-аксакал Рустам Иноятов освобожден от должности советника президента Узбекистана
17:39  Дилемма "принять нельзя остановить". Миграционный тупик, - Г.Мирзаян
16:44  Дочь акима Алматы Сагинтаева живет не по средствам, - Financial Times
16:32  КазСенат покусился на святое - "Операции с деньгами Елбасы будут взяты на контроль"
14:50  Лавров тревожится за русско-казахстанский кордон, - С.Батищев
14:15  Пашинян заявил о вторжении азербайджанских войск на территорию Армении
14:14  Сигнал нефте-быкам: Саудовская Аравия проигнорировала призывы Байдена
14:12  История "Чумного форта". Как в Петербурге боролись с угрозой пандемии более века назад
14:09  Последствия одного пленума. Как Си Цзиньпин стал кормчим и чем это чревато для мира, - Е.Леев
13:21  Япония и оживающие призраки войны, - С.Кожемякин
13:03  Казпремьер Мамин напомнил о своем существовании. Озвучив идею создать деловой совет "Центральная Азия – ЕС"
12:26  Узбекистан: возьмет ли прозрачность верх над кумовством в процессе привлечения инвесторов? - eurasianet.org
12:22  Россия-Китай: дружба дружбой, а табачок врозь (или на выгодных для КНР условиях)
11:57  "Талибан" между молотом и наковальней
10:03  "Ручной фюрер" на крючке. Как США руководят радикалами Украины, - Владимир Скачко
09:51  В Кыргызстане ликвидируют Республиканский диагностический центр. За ненадобностью?
09:33  Аэродром подскока. Узбекистан подрядился реконструировать аэропорт в афганском Мазари-Шарифе
09:29  Грызня в Кремле. Преемник №3 теснит преемника №1, - "СП"
09:12  ГосАгентство по госслужбе Киргизии возглавил бухгалтер-сельхозник из правящего племени "бугу" Джантаев
08:57  Умер экс-1-й вице-премьер и глава Нацбанка Казахстана Даулет Сембаев
08:40  Монгольский крюк. Зачем России и Китаю нужен дублер "Силы Сибири", - О.Самофалова
08:37  Запад предъявил России вину за собственные военные преступления, - Е.Лексина
08:32  Замполитом РосАрмии стал генерал с "таджикским" и "сирийским" опытом
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Путин подписал критически важный указ по Донбассу (текст)
09:59 16.11.2021

Сегодня, 15 ноября, президент России Владимир Путин подписал указ, которым в России признаются выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров.

Согласно этому указу, правительство России должно обеспечить допуск товаров из Республик Донбасса к участию в государственных закупках наравне с российскими товарами.

В опубликованном на сайте правовой информации документе сказано, что действие указа будет длиться до политического урегулирования в Донбассе на базе Минских договоренностей.

В указе также обозначены цели принятого решения: "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, оказания гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины и недопущения дальнейшего снижения уровня жизни в условиях продолжающейся экономической блокады и ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции".

Полный текст PDF-файл
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111150030

Источник - Русская весна
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1637045940
Новости Казахстана
- Мажилис одобрил в первом чтении законодательные поправки в Налоговый кодекс
- 22 ноября 2021 г. начнется ревакцинация против коронавируса
- Темпы восстановления экономики Казахстана за 10 месяцев ускорились до 3,5% - А. Мамин
- В 2022 году Правительство разработает 31 законопроект
- А. Мамин поблагодарил казахстанцев за активное участие в переписи населения
- На фоне гибели шахтеров, "акжоловцы" заявили о необходимости возврата пенсионного возраста для рабочих опасных профессий
- Кадровые перестановки
- Партия "Ак жол" требует решить дефицит нефтепродуктов и угля, а также ввести регулирование цен в этой сфере
- В Казахстане запущено производство топлива для атомных электростанций
- "Я сторонник диалога"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  