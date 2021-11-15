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|Путин подписал критически важный указ по Донбассу (текст)
09:59 16.11.2021
Сегодня, 15 ноября, президент России Владимир Путин подписал указ, которым в России признаются выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров.
Согласно этому указу, правительство России должно обеспечить допуск товаров из Республик Донбасса к участию в государственных закупках наравне с российскими товарами.
В опубликованном на сайте правовой информации документе сказано, что действие указа будет длиться до политического урегулирования в Донбассе на базе Минских договоренностей.
В указе также обозначены цели принятого решения: "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, оказания гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины и недопущения дальнейшего снижения уровня жизни в условиях продолжающейся экономической блокады и ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции".
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http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111150030