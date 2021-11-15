 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 16.11.2021
10:55  Три самых живучих и вредных мифа про Узбекистан, - Е.Ким
10:52  Организация Тюркских государств: аплодисменты, скепсис, враждебность, - Расул Жумалы
10:50  Шейхи охотятся на красоток, или Почему в Казахстане исчезают краснокнижные птицы
10:45  В Казахстане сняли первый сериал про маньяков. Искусство, однако
10:43  Досым Сатпаев написал новую книгу: "Восстание казахов 1916"
10:41  Газовый альянс Китая и России взбесил Вашингтон, - К.Ольшанский
10:39  Россия ухватила Казахстан за слабое место – национализм, - Петр Своик (видео)

10:37  Про крестик и трусы. Осуждение Минска за миграцию противоречит основным документам ЕС, - П.Сафонов
10:35  Уроки китайского. Почему Киев оказался на грани энергетического коллапса, а Пекин успешно его избежал, - Э.Ритуни
10:25  Сталин допускал, что немцы могут войти в Москву. А 28 панфиловцев - не допускали... И не допустили
09:59  Путин подписал критически важный указ по Донбассу (текст)
07:12  Блинкена надо лечить... принудительно, пока не поздно, - И.Полежаев
07:04  УзбКадры. Круг родственников, которым запрещено совместно работать в госорганах, расширят
06:58  Проказник. Из голубого в синий. Макрон тайно перекрасил цвета флага Франции
06:54  Кому служат Кыргызские министерства? - Талай Карыбеков
06:34  Даляньский прорыв. Китай борется с крупнейшей вспышкой штамма "дельта"
06:30  Талибов упрекают в слишком медленном выполнении обещаний, - Г.Петров
06:02  В Вологде поймали и вакцинировали Деда Мороза. Снегурка и олени - удрали?
05:44  "Саакашвили тюремщики таскают за волосы... у него начался кровавый"..., - омбудсбаб Украины
01:40  Си и Байден начинают ночные он-лайн-переговоры. Миру - мир, - "РГ"
00:51  Стрельба за мир. Азербайджан и Армения открывают огонь в мирных целях, - "Къ"
00:40  Марат Шибутов: Россия оценивает Казахстан еще не как врага, но уже как проблему
00:23  Сирийская шахматная доска аравийских игроков, - И.Субботин
00:08  Байсалов&Текебаев: vip-диалог по кыргызски. Ты - дурак, нет - ты...
00:05  "Ковидные войны" в Европе: и вспыхнет заговор, - И.Преображенский
00:02  Тревожная Пуща. Конфликт с курдами-мигрантами вызовет новый Карибский кризис? - С.Лесков
00:01  Эрдоган: Греция стала американской базой, - В.Малышев
Понедельник, 15.11.2021
21:21  Талибы провели в Кабуле военный парад, протащив трофейную американскую и советскую военную технику
20:58  Генерал-аксакал Рустам Иноятов освобожден от должности советника президента Узбекистана
17:39  Дилемма "принять нельзя остановить". Миграционный тупик, - Г.Мирзаян
16:44  Дочь акима Алматы Сагинтаева живет не по средствам, - Financial Times
16:32  КазСенат покусился на святое - "Операции с деньгами Елбасы будут взяты на контроль"
14:50  Лавров тревожится за русско-казахстанский кордон, - С.Батищев
14:15  Пашинян заявил о вторжении азербайджанских войск на территорию Армении
14:14  Сигнал нефте-быкам: Саудовская Аравия проигнорировала призывы Байдена
14:12  История "Чумного форта". Как в Петербурге боролись с угрозой пандемии более века назад
14:09  Последствия одного пленума. Как Си Цзиньпин стал кормчим и чем это чревато для мира, - Е.Леев
13:21  Япония и оживающие призраки войны, - С.Кожемякин
13:03  Казпремьер Мамин напомнил о своем существовании. Озвучив идею создать деловой совет "Центральная Азия – ЕС"
12:26  Узбекистан: возьмет ли прозрачность верх над кумовством в процессе привлечения инвесторов? - eurasianet.org
12:22  Россия-Китай: дружба дружбой, а табачок врозь (или на выгодных для КНР условиях)
11:57  "Талибан" между молотом и наковальней
10:03  "Ручной фюрер" на крючке. Как США руководят радикалами Украины, - Владимир Скачко
09:51  В Кыргызстане ликвидируют Республиканский диагностический центр. За ненадобностью?
09:33  Аэродром подскока. Узбекистан подрядился реконструировать аэропорт в афганском Мазари-Шарифе
09:29  Грызня в Кремле. Преемник №3 теснит преемника №1, - "СП"
09:12  ГосАгентство по госслужбе Киргизии возглавил бухгалтер-сельхозник из правящего племени "бугу" Джантаев
08:57  Умер экс-1-й вице-премьер и глава Нацбанка Казахстана Даулет Сембаев
08:40  Монгольский крюк. Зачем России и Китаю нужен дублер "Силы Сибири", - О.Самофалова
08:37  Запад предъявил России вину за собственные военные преступления, - Е.Лексина
08:32  Замполитом РосАрмии стал генерал с "таджикским" и "сирийским" опытом
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Про крестик и трусы. Осуждение Минска за миграцию противоречит основным документам ЕС, - П.Сафонов
10:37 16.11.2021

Про крестик и трусы. Осуждение Минска за миграцию противоречит основным документам ЕС
Петр Сафонов

Должна ли Польша принимать беженцев через белорусскую границу? И вправе ли Евросоюз ругать Минск, если его главная премия носит имя сторонника неограниченной свободы миграции?

Представьте себя на месте жителя Ирака или вообще третьего мира, который думает, а не перебраться ли ему в Германию или другую развитую страну Европейского Союза через Белоруссию?

Как надо поступить, прежде чем принять решение? Конечно, собрать информацию насчет того, а пустят ли его в Европу. Наш герой, конечно, знает по опыту 2015 года, что если беглец из третьего мира оказался на европейской земле, то ему надо сделать что-то совершенно невообразимое, чтобы его депортировали из этого рая, а если он не сделает, так обязательно доберется до Германии, ибо границы в Европе открыты.

Мигранты взяли штурмом границу Польшу из Белоруссии

Но все же сомнения гложут его. Сейчас на дворе не 2015, а 2021 год, и Белоруссия хотя и привлекательна длинной границей с ЕС, проходящей не очень далеко от Германии (у другой сухопутной альтернативы - Турции - эта граница и короче и гораздо дальше от ФРГ), но все же находится в конфликте с Западом, в том числе по поводу беженцев. Значит, надо получить дополнительную свежую информацию.

Вот информация и свежая, и официальная. 30 сентября этого года Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла резолюцию "Инструментализированное миграционное давление на границах Латвии, Литвы и Польши с Белоруссией". Все 15 депутатов голосовавших против нее - россияне, а депутаты из упомянутых стран ЕС ее дружно поддержали. Значит, документ отражает истинно европейскую точку зрения.

Посмотрим, что в нем написано. Она начинается с осуждения "гибридных атак со стороны белорусских властей, приводящих к усилению давления на миграцию и предоставление убежища на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей". Эти действия считают "ответом на санкции Европейского Союза против Белоруссии, введенные за грубые нарушения прав человека". В пункте 10 сформулированы конкретные призывы к Минску, в частности:

"10.1. Прекратить инструментализацию мигрантов, беженцев и лиц, ищущих убежища, особенно тех, кто находится в уязвимом положении, и прекратить содействие поездкам в Белоруссию граждан третьих стран под ложным предлогом туризма;

10.2. Нести полную ответственность в соответствии с применяемым международным правом за граждан третьих стран, находящихся на территории Белоруссии, особенно тех, кто находится в уязвимом положении, и воздерживаться от незаконных действий, таких как изъятие у них проездных документов или принудительное подталкивание их к границе".

В Польше опасаются, что мигранты перейдут границу из Украины

Но наш герой знает, что Минск мигрантов на границу не выталкивает, они сами хотят попасть в ЕС. Его больше всего волнует, не является ли его прибытие к европейским границам с белорусской стороны основанием для того, чтоб его не пускали в ЕС. Поэтому он внимательней всего прочтет пункты, касающиеся стран ЕС, а там написано:

"2. Ассамблея с обеспокоенностью отмечает, что недавно прибывшие мигранты и просители убежища создали серьезные проблемы для Латвии, Литвы и Польши, увеличив нагрузку на их возможности по приему мигрантов и беженцев.

3. Однако Ассамблея подтверждает обязательства всех государств - членов Совета Европы по соблюдению прав человека и гуманитарных принципов, а также права беженцев и права искать убежище. Кроме того, государства-члены должны обеспечить необходимую гуманитарную помощь людям, нуждающимся в защите, уделяя особое внимание положению уязвимых групп, включая семьи с маленькими детьми, несопровождаемых и разлученных детей и людей с ограниченными возможностями и особыми потребностями. При этом они должны учитывать гендерную перспективу с точки зрения потребностей в защите.

4. Ассамблея считает, что эффективное управление границами со стороны государств - членов Совета Европы должно сопровождаться адекватной реакцией в отношении прав просителей убежища. Управление границами должно полностью соответствовать европейскому и международному праву и, в частности, Европейской конвенции о правах человека и Конвенции 1951 года о статусе беженцев.

5. Ассамблея осуждает растущую тенденцию к ограничению права искать убежища для лиц, нерегулярно пересекающих границу, и любую практику государств-членов, направленную на оттеснение мигрантов и просителей убежища в третьи страны, где потребности в международной защите не могут быть гарантированы. Он напоминает об обязательстве государств-членов соблюдать принцип невыдворения и запрет на коллективную высылку иностранцев.

6. Ассамблея считает, что Европейский Союз и его агентства должны внимательно следить за ситуацией на границе и действиями его государств-членов, которые могут привести к нарушениям прав человека мигрантов и просителей убежища".

Мигранты стали оружием в противостоянии Белоруссии и Запада - Ищенко

Из этого ясно следует что ПАСЕ, во-первых, считает что всех желающих получить убежище в ЕС надо впустить на европейскую территорию, чтобы там они подали заявления о получении убежища, во-вторых, ее беспокойство относительно пограничных с Белоруссией стран связано не с самим фактом появления мигрантов, сколько со способностью этих государств принять их в таком количестве. Последнее подтверждается и пунктом 9, где содержится призыв к странам СЕ "поддержать Латвию, Литву и Польшу путем:

9.1. Оказания срочной финансовой и технической помощи для обеспечения необходимой защиты мигрантов, лиц, ищущих убежища, и беженцев;

9.2. Создания эффективных механизмов поддержки для этих стран, чтобы они могли обеспечить эффективный прием, адекватное размещение, эффективное выявление людей с особыми потребностями, своевременный доступ к информации о процедуре предоставления убежища, социальных и других услугах для вновь прибывших, в то время как их заявления о предоставлении убежища будут обрабатываться по справедливым и оперативным процедурам".

Ну а главные призывы к самим трем пограничным с Белоруссией странам, заключенные в пункте 11, таковы:

"11.1. Обеспечить доступ к процедурам предоставления убежища всем лицам, ищущим международной защиты;

11.2. Воздерживаться от репрессий в адрес Белоруссии и обеспечивать необходимые гарантии для обеспечения прав человека тех, кто хочет въехать на их территорию;

11.3. Обеспечить, чтобы содержание под стражей просителей убежища использовалось только в качестве крайней меры и были изучены альтернативы задержанию. Когда прибегают к задержанию, оно должно осуществляться со всеми соответствующими гарантиями, включая оценку обстоятельств отдельных лиц и их семей. Детей никогда не следует задерживать, независимо от их миграционного статуса;

11.4. В сотрудничестве с Европейским офисом поддержки убежища обеспечить адекватный прием, размещение, идентификацию людей с особыми потребностями, доступ к информации о процедуре убежища, а также социальные и другие услуги для вновь прибывших".

Мигранты, стена и немножко концлагеря. Политические тучи над границей Белоруссии и ЕС

То есть из этого пункта следует, что лиц, нелегально перешедших границу, то есть совершивших правонарушение по польским, литовским и латвийским законам, можно содержать под стражей только в исключительных случаях.

Ну а общий смысл резолюции сводится к формуле: "Европа должна принять новых беженцев, хотя Белоруссия и поступает плохо". Да, формально принять не навсегда, а на время рассмотрения заявки. Но мы-то по историческому опыту знаем, что это значит навсегда.

Немало интересной дополнительной информации, прежде всего, об оценках ситуации уважаемых на Западе правозащитных институтов, дает и сам доклад, на основании которого принималась резолюция, подготовленный финским депутатом Анн-Мари Виролайнен.

Там, например, (п. 35) говорится, что ввод польским правительством чрезвычайного положения в двух восточных воеводствах с ограничением доступа к приграничной зоне подвергся резкой критике со стороны Amnesty International, директор которой по Европе Нильс Муйжниекс (в прошлом комиссар Совета Европы по правам человека) сказал: "Чрезвычайное положение позволяет государству ограничивать определенные права человека в чрезвычайных обстоятельствах, когда существует "угроза жизни нации". Такой угрозы не существует в Польше, где власти пытаются цинично использовать эту власть для преследования лиц, ищущих убежища, и тех, кто их поддерживает".

Далее, по сути, утверждается, что польский народ хочет принять мигрантов, вопреки своему авторитарному правительству:

"41. Следует подчеркнуть, что польское гражданское общество решительно выступило против ограничительной политики своего правительства в отношении лиц, ищущих убежища. Оно мобилизовало многих польских граждан, которые были готовы разместить мигрантов и просителей убежища в своих домах. Даже польский архиепископ Войцех Полак призвал правительство проявить добрую волю и гостеприимство по отношению к вновь прибывшим".

Справедливости ради надо указать и на моменты в докладе, какие должны бы нашего героя насторожить, например, в пункте 54 говорится, "как отмечает УВКБ ООН в своем заявлении от 27 июля 2021 года: "Когда государства поощряют отток населения в соседние страны, они создают серьезные риски и усугубляют травмы и страдания беженцев. Это приводит к рискованному процессу, подвергает людей потенциальной эксплуатации и может превысить возможности приема в других странах"".

Однако возьмем оригинал этого заявления. Там, помимо этих слов, которые выглядят явной критикой Минска, хотя прямо Белоруссия нигде не упоминается, сказано: "право каждого человека на доступ на территорию и поиск убежища является краеугольным камнем законодательства о беженцев". То есть опять-таки Польша, Литва и Латвия должны беженцев принять.

Эксперт рассказала, какие мигранты получили наибольшие льготы в России

Серьезней другой момент, отраженный в докладе ПАСЕ в пунктах 57-59 ниже. Сообщается, что 25 августа 2021 года ЕСПЧ принял решение о временных мерах по делам "Амири и другие против Польши" и "Ахмед и другие против Латвии". Речь идет о 32 афганских просителях убежища, заблокированных между Белоруссией и Польше, и 41 иракском курде в аналогичной ситуации между Белоруссией и Латвией. ЕСПЧ обязал Варшаву и Ригу предоставить им "адекватную гуманитарную помощь", но в том же решении постановил, что Польша и Латвия не обязаны допускать иракских и афганских просителей убежища на свою территорию, поскольку члены Совета Европы "имеют право… контролировать въезд, проживание и высылку иностранцев".

Да, в тексте этого решения такие слова есть. Но, с другой стороны, там говорится, что "польские и латвийские власти должны обеспечить всех заявителей пищей, водой, одеждой, адекватной медицинской помощью и, если возможно, временным жильем". То есть суть решения в том, что страны ЕС, куда хотят попасть мигранты, должны о них заботиться рядом со своей территорией, даже если на саму территорию они их не пускают. Обратим внимание на оперативность Европейского суда: жалоба была подана 20 августа, решение принято через 5 дней.

В общем, ознакомившись с мировой реакцией, наш потенциальный мигрант только укрепился бы в желании ехать в Европу через Белоруссию и должен был бы опасаться лишь того, что европейцы внезапно плюнут на собственные стандарты отношения к беженцам.

Но пока эти стандарты таковы, какое право Европа имеет обвинять Минск в сложившейся ситуации? Ведь в ее основе право ЕС, которое предписывает не выталкивать от своих границ просителей убежища. Долгое время таких проблем не было, поскольку территории с потенциальными просителями убежища были от ЕС далеко, но возможности передвижения в современном мире, все же сокращают эти расстояния. Если же Белоруссия и помогает их сократить дополнительно, то является ли это грехом? Прежде чем ответить на этот вопрос, пара цитат:

"Право на свободный выбор страны проживания действительно первое среди равных в числе других прав.

Международные документы, такие как Всеобщая декларация прав человека и Пакты о правах человека, подразумевают ничем не ограниченное право выбора страны проживания. Неограниченное в том смысле, что не требуется никаких других условий, кроме желания гражданина".

Это слова академика Андрея Сахарова, у которого в двухтомнике работ "Тревога и надежда" об этом праве сказано свыше полусотни раз. Из этих формулировок ясно, что под них подпадают и курды, и пуштуны, желающие проживать в Германии.

Да и сам нобелевский лауреат многократно говорил, что имеет в виду не только советских евреев. Правда, на самом деле в международных пактах о праве выбора страны проживания ничего нет (а есть лишь о праве свободного выезда из собственной страны) и вообще Сахаров никак не мой герой, однако ведь он официальный герой Евросоюза, его именем названа премия Европейского парламента "За свободу мысли", учрежденная еще при жизни академика в 1988 году.

И объективно наличие в ЕС премии Сахарова несовместимо с осуждением Белоруссии за то, что та помогает реализовать на практике его идеи. Надо уже что-то одно выбрать, как в известном анекдоте: "вы или крестик снимите, или трусы наденьте".

Источник - Ukraina.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1637048220
Новости Казахстана
- Мажилис одобрил в первом чтении законодательные поправки в Налоговый кодекс
- 22 ноября 2021 г. начнется ревакцинация против коронавируса
- Темпы восстановления экономики Казахстана за 10 месяцев ускорились до 3,5% - А. Мамин
- В 2022 году Правительство разработает 31 законопроект
- А. Мамин поблагодарил казахстанцев за активное участие в переписи населения
- На фоне гибели шахтеров, "акжоловцы" заявили о необходимости возврата пенсионного возраста для рабочих опасных профессий
- Кадровые перестановки
- Партия "Ак жол" требует решить дефицит нефтепродуктов и угля, а также ввести регулирование цен в этой сфере
- В Казахстане запущено производство топлива для атомных электростанций
- "Я сторонник диалога"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  