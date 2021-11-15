Газовый альянс Китая и России взбесил Вашингтон, - К.Ольшанский

10:41 16.11.2021

Газовый альянс Китая и России взбесил Вашингтон

Пекин и Москва заключат "сделку века", которая полностью изменит энергетическую карту мира



Константин Ольшанский



Американцы продолжают пытаться играть роль "мирового жандарма", теперь и в сфере энергетики. Однако даже из школьной физики известно: чем сильнее давление, тем более гибким становится материал. Китай под американским прессингом не только не прогибается, но еще активнее ищет новых партнеров. Самый очевидный - Россия.



Кто заплатит за "Восточный альянс"?



Министр энергетики Николай Шулигинов официально объявил, что Россия обсудит с Китаем вопрос о предоставлении финансирования для строительства газопровода "Восточный альянс". По словам чиновника, одновременно продолжаются и переговоры о финансовой составляющей проекта, и о контрактах на поставку газа.



"Восточный альянс" станет крупнейшим трубопроводным проектом на российском Дальнем Востоке и продолжением газопровода "Сила Сибири 2". Еще в декабре 2019 года "Газпром" и правительство Монголии подписали меморандум о взаимопонимании для проведения совместной оценки осуществимости проекта трубопровода для поставки природного газа из России в Китай.



На днях монгольский вице-премьер Амал Сай Хан объявил, что строительство начнется уже в 2024 году. "Маршрут трубопровода протяженностью 960,5 км определен. После проведения технико-экономического обоснования инженеры и техники приступят к работам по детальному проектированию, и подготовительные работы будут завершены в течение двух лет", - объявил Хан.



Технико-экономическое обоснование проекта достигло 70%. Когда проект будет готов полностью, правительства Монголии, России и Китая могут подписать соглашение о корректировке цен. Кроме того, Монголия хочет быть не только транзитером российского газа, но и потреблять его для внутренних нужд. Окончательное решение будет принято после тщательного расчета внутреннего потребления природного газа, которое должен заверить Совет национальной безопасности.



Объем поставок составит 50 млрд кубометров газа в год.



Пандемия китайской экономике нипочем



Строительство первого китайско-российского газопровода началось в 2014 году, по нему природный газ идет с месторождений Сибири в 9 китайских провинций и городов. Трубопровод строится поэтапно по северному, среднему и южному участкам. Северный участок и средний участок трубопровода уже завершены и введены в эксплуатацию, начиная с 2019 года, а вот южный участок трубопровода от города Юнцин провинции Хэбэй до Шанхая, как ожидается, будет завершен и введен в эксплуатацию в 2025 году. После ввода южного участка однодневный объем транспортировки газа по китайско-российскому газопроводу может быть увеличен на 300%.



По состоянию на август этого года по трубопроводу транспортировано более 10 млрд кубометров природного газа, а максимальная пропускная способность может достигнуть 38 млрд кубометров в год.



С оптимизмом глядит в будущее и председатель совета директоров "Газпрома", бывший премьер-министр Виктор Зубков. Он напоминает, что, несмотря на пандемию, потребление природного газа в Китае в прошлом году продолжало расти. И уже в настоящее время Китай стал третьим по величине потребителем природного газа в мире после США и России и крупнейшим в мире импортером природного газа.



Китайский рывок: от ширпотреба до искусственного интеллекта



Если еще недавно Россия (да как, впрочем, и весь мир) воспринимала Китай как "глобальную фабрику ширпотреба". Здесь закупали товары народного потребления, причем много и дешево. Теперь же ситуация почти полностью изменилась.



В первой половине 2021 года объем двусторонней торговли между Россией и Китаем увеличился на 28,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув $63 млрд. К 2024 году ожидается увеличение объема торговли до $200. Причем со стороны России основу экспорта составляют, естественно, углеводороды, а также аграрное сырье, доля которого последние годы начала бурно расти.



Китай сейчас уже является крупнейшим торговым партнером России (если не брать в расчет Евросоюз, который все же состоит из разных стран). В недавно публикованном докладе Московского центра Карнеги, говорится, что Китай намерен диверсифицировать источники импорта природного газа. И Россия может воспользоваться изменениями в международной ситуации себе на пользу. Для Китая трубопроводный природный газ из России стал самым безопасным и стабильным источником энергоснабжения, на который не влияют геополитические потрясения или стихийные бедствия.



Китай долгое время закупал большое количество СПГ в Австралии, но в будущем объем закупок СПГ из Австралии будет уменьшаться. В том числе и по военно-политическим соображениям: Канберра вступила в военно-морской союз AUKUS, однозначно направленный против Китая. Китайской стороне не остается ничего, кроме как искать дешевый и доступный СПГ. А он есть, разумеется, в России, где проект "Ямал СПГ" уже почти на 30% принадлежит китайцам.



Причем китайская сторона, в отличие от вечно недовольных европейцев, не пытается шантажировать Россию. Да и можно ли в принципе представить, чтобы американцы или европейцы сегодня готовы были работать с Россией по созданию инфраструктуры сетей 5G, внедрению высокоскоростного Интернета, хранению и передаче данных на большие расстояния, строительство "умного города", стыковке национальных навигационных систем, развитии искусственного интеллекта, интернета, вещей, дополненной реальности и беспилотного вождения. А Китай по всей этим пунктам с Россией работает. Что вызывает еще большую ярость оставшегося в одиночестве Вашингтона.