Досым Сатпаев написал новую книгу: "Восстание казахов 1916"

10:43 16.11.2021

Досым Сатпаев написал книгу о восстании 1916 года. Почему она актуальна сейчас?

По словам автора книги, события 105-летней давности во многом перекликаются с современными реалиями



Издатель, основатель культурно-просветительского фонда и литературного проекта "Сөз", кандидат политических наук (PhD) Досым Сатпаев написал новую книгу: "Восстание казахов 1916". Новый труд посвящен восстанию жителей Казахстана и Средней Азии против царской власти летом 1916 года. О том, что же послужило причиной сопротивления, переросшего в полноценное восстание, охватившее весь регион, и почему была выбрана именно эта тема в интервью Forbes.kz рассказал автор книги.



F: Досым, почему вы решили заняться именно восстанием 1916 года?



– Причин было несколько. Во-первых, в этом году будет 105 лет как произошло это крупнейшее восстание в Центральной Азии.



Во-вторых, меня уже давно интересует история Казахстана первой половины XX века, где очень много белых пятен. И это уже третья книга, посвященная данному периоду, которую издает мой частный культурно-просветительский фонд в рамках литературного проекта "Сөз". Первой была книга "Туркестан под властью Советов. К характеристике диктатуры пролетариата", автором которой является Мустафа Шокай. Эту книгу мы переиздали в 2017 году на основе оригинальной русскоязычной версии, напечатанной в Париже в 1935 году издательством "Яш Туркестан". Вторая изданная нами в 2020 году книга была переводом с английского на казахский язык научной монографии известного американского историка Сары Камерон о голоде в Казахстане в 30-х годах XX века: "Аштық жайлаған дала. Ашаршылық, озбырлық және Кеңестік Қазақстанды орнату" ("The Hungry Steppe. Famine, violence, and the making of Soviet Kazakhstan").



В-третьих, этот книжный проект вряд ли получился бы без участия аукционного дома "BonArt" и его руководителя Максима Ткаченко, предоставившего для работы редкие и ценные букинистические издания начала XX века, в которых содержалась информация об этом восстании.



В-четвертых, эта книга, как и все предыдущие, в первую очередь рассчитана на нашу молодежь, чей интерес к истории своего народа растет, о чем говорил читательский успех уже упомянутых двух книг.



F: Какая тема лично для вас в вашем новом исследовании оказалась наиболее интересной?



– Таких тем было несколько: причины восстания и его действующие лица, взаимоотношения власти и местного населения, переселенческая политика царской власти и отъем земли у казахов, экономический уклад казахского аула и много другое. Интерес подогревался тем, что значительная часть этой информации была зафиксирована в официальных документах царских чиновников разного уровня, где в том числе было немало секретных донесений, некоторые были довольно откровенны касательно, например, причин восстания.



F: В советской историографии события 105-летней давности назывались в первую очередь как восстание против царского империализма, колониальной политики дома Романовых. А непосредственным поводом для вспыхнувшего сопротивления стал летний указ 1916 года о проведении мобилизации среди местного населения для отправки их на трудовые работы в прифронтовые участки Первой мировой войны. По вашему мнению, что на самом деле побудило казахов, таджиков, узбеков к восстанию?



– Это был слишком упрощенный подход в оценке причин восстания. Все было намного сложнее, так как восстание развивалось по классической схеме: "конфликтная ситуация + инцидент = конфликт". И эта конфликтная ситуация зрела долгие десятилетия, что, кстати, хорошо показало предшествующее восстание Кенесары Касымова в XIX веке. В нашей книге говорится о реальных причинах восстания и даже об отличиях этих причин в Казахстане и в других частях Средней Азии, где также вспыхивали стихийные выступления против царского указа. Но именно в Казахстане это восстание, особенно в Тургайском уезде, приобрело более организованный характер, который даже привел к созданию двух повстанческих армий и временной альтернативной системы госуправления, автономной от царской власти. Мне не хотелось бы пересказывать содержание книги. Поэтому, чтобы узнать о причинах восстания и многих других интересных нюансах с этим связанных, лучше прочитать книгу, которая, я надеюсь, уже скоро появится на полках книжной сети "Меломан".



F: Сегодня отмечается, что большую роль в восстании сыграло иностранное влияние – Германии, Турции, а также Китая. Мог ли мятеж разрастись до таких масштабов без участия внешних сил?



– Ирония заключается в том, что информация о роли внешних сил в этом восстании в головах некоторых царских чиновников очень сильно напоминает любимую пропагандистскую забаву современных российских политиков: везде видеть руку Госдепа и "третьих сил" во всех революциях и акциях протеста. При этом игнорируется тот факт, что многие конфликты часто зреют по той причине, что именно местные власти своим действием или бездействием создают благоприятные условия для социального и политического взрыва.



F: В советский же период достаточно много говорилось о роли Алиби Джангильдина и Амангельды Иманова в борьбе против российских властей. Кто еще руководил повстанцами?



– В книге есть немало информации как про Амангельды Иманова, так и про Алиби Джангильдина, чье воспоминание об Иманове также можно найти в труде. И понятно, что, кроме них, в восстании принимали участие и другие деятели, например, Абдулгафар Жанбосунов, Тайшим Урусов или Оспан Чулаков. Тем более что в ходе этого восстания было создано две армии: аргынская и кыпчакская.



F: Принимали ли участие в восстании революционеры, которые находились в этом регионе?



– Самым известным революционером, принимавшим участие в восстании, был Алиби Джангильдин, который еще в 1915 году в Петрограде вступил в ряды РСДРП(б), а затем помогал Амангельды Иманову поднять вооруженное восстание 1916 года. Но это было скорее исключением. Интересно, что даже в секретных царских донесениях практически не говорится о массовом участии революционеров в этом восстании. Возможно, это связано с тем, что в Казахстане в тот период было не так много революционеров, большевиков, которые если и были, то в основном среди очень маленького слоя рабочих (в Казахстане было мало крупных заводов), и в городах, в то время как костяк восстания составляла молодежь из аулов. Зато после Февральской и Октябрьской революций некоторые участники восстания 1916 года перешли на сторону большевиков и воевали с белыми во время гражданской войны.



F: Чему нас может научить то восстание?



– Я уже отмечал, что восстание казахов 1916 года было одним из крупных в начале XX века незадолго до исчезновения царской империи. Здесь, кстати, определенные аналогии можно провести с декабрьскими событиями 1986 года, которые также прошли незадолго до исчезновения советской империи. И там, и там ядром восстания была казахская молодежь, которая выступала против произвола метрополии. И там, и там была уже упомянутая классическая формула конфликта, которая существует и в современном Казахстане, где уже были всплески протестной активности, будь то события в Жанаозене в 2011 году, земельные митинги 2016 года или акции протеста во время президентских выборов 2019 года.



Все это говорит о том, что в Казахстане довольно высокий уровень протестных настроений, в основе которых лежит ощущение несправедливости, низкий уровень жизни значительной части населения, коррупция и многое другое, что создает взрывоопасную смесь. И как показала "арабская весна", new generation может стать движущей силой разрушения устоявшихся политических систем, где в авангарде протестных групп выступали молодые люди, не нашедшие перспектив для себя в существующих политических и социально-экономических системах.



Дамир Серикпаев

заместитель главного редактора сайта Forbes.kz