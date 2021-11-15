В Казахстане сняли первый сериал про маньяков. Искусство, однако

10:45 16.11.2021 Казахский сериал о маньяках, первый фильм "Ирины Кайратовны" и "$аке 2": новинки казахстанского YouTube

"Курсив" выбрал три веб-хита отечественного производства



"Отличные кинематографические веб-сериалы от казахов стали настоящим явлением, что-то вроде крутого аниме от японцев, скоро все будут равняться только на них", - написал неизвестный пользователь в комментариях к одному популярному казахстанскому веб-шоу. Хотелось бы, чтобы так оно и было – во всяком случае, отечественные режиссеры действительно стараются держать марку и регулярно выпускают проекты с многомиллионными просмотрами, мы расскажем о трех из них.



"5:32"



Алишер Утев - автор одного из самых коммерчески успешных казахстанских фильмов "Брат или брак", а также недавней YouTube-сенсации "Сержан Братан", вышедшей на платформе Salem Social Media, выпустил там же новый сериал под названием "5:32". Он рассказывает истории самых жестоких серийных убийц Казахстана, орудовавших в 90-х. Две серии этого шок-контента были презентованы на этой неделе и, судя по качеству, это 12-ти серийное шоу может стать настоящей "бомбой". Правда, в первые сутки первая серия набрала около 250 тысяч просмотров - не так много, как хотелось бы создателям, ведь та же "Закладка" от "Ирины Кайратовны" достигла 1 миллион просмотров за то же самое время (была презентована днем ранее).



"Я боялась смотреть "5:32" из-за темы, но не пожалела, что увидела, ведь это пример того, что всегда в любой ситуации нужно быть начеку", - пишет одна из зрительниц в комментариях к одной из серий. Бояться там действительно есть чего: кровь, трупы, расчлененка, подробные сцены убийств. Вот вам всего один показатель – казалось бы лояльный ко всему YouTube цензурировал этот материал, а без цензуры "5:32" можно посмотреть только на казахстанской платформе aitube. Многие, кто писал о проекте в соцсетях, дополнял это словами – "смотрите, пока не запретили". По всей видимости, эта фраза могла бы стать слоганом шоу. К слову, пригласительными на показ служила "повестка о вызове свидетеля по делу №5:32", в бумажных папках наподобие тех, где обычно хранится история преступлений, были не только "приглашение в суд", но и фото "улик", "вещдоков жертв" и прочая вызывающая жуть и разжигающая интерес информация.



Как рассказали в Salem Social Media, название киносериала, оказывается, имеет неожиданно серьезный характер и отсылает к исламской суре под номером 5:32. Боимся неправильно ее истолковать в силу недостатка богословских знаний, но говорит она о том, о тяжести греха убийц и о благочестии тех, кто спасает жизни.



Сериал Утева построен не по горизонтальной схеме (когда интрига нарастает от серии к серии), а по вертикальной (это когда в каждой серии рассказывается одна полноценная, законченная и самодостаточная история). Первый эпизод "5:32" рассказывает о кровавом дуэте таксистов-убийц, а второй о "монстре в юбке". События в сериале начинаются одновременно с двух историй, в одной мы видим безнадежно больного старика (видимо, он и станет главным маньяком), в другой бывшего следователя, специалиста по серийным убийцам, а ныне обычного неудачника и алкоголика – Шалкара (кыргызский актер Марат Амираев). Однажды его "берлогу", утопающей в мусоре и бутылках, приезжает его молодой коллега Амир (Жалгас Жангазин). Он передает ему приказ шефа – тот просит, чтобы Шалкар на время вернулся к работе, ведь в округе завелся маньяк. Тот было посылает всех куда подальше, но когда видит материалы, в нем просыпается инстинкт охотника и тот самый следователь, о котором когда-то говорили все.



После, режиссер погружает нас в историю Шалкара (его молодого играет Абилмансур Сериков). Зрителям рассказывают о том, как он прослыл главным специалистом по неуловимым преступникам и раскрывают некоторые из его самых громких дел, когда они нашли таксистов, убивающих молодых девушек и продавщицу беляшей, которая крутила на фарш своих жертв.



Одни зрители сравнивают проект с российским "Методом", другие с американским "Настоящим детективом", а третьи и вовсе сравнивают с корейскими триллерами, для нас же "5:32" - это жестокое, кровавое, но самобытное и аутентичное казахское кино. Клише тут полно, но благодаря местному материалу все равно смотрится интересно.







Технически фильм сделан отлично, сценарно тоже неплохо, но всегда есть к чему придраться. Во-первых, истории в "5:32" максимально упрощены, хотя длятся они больше 40 минут, в них мало детективной, интригующей части. Надеемся, что основная интрига будет все-таки вокруг личности следователя Шалкара и его нового дела, тогда и можно будет адекватно оценить драматургию проекта, а эти две первые серии следует воспринимать лишь как затравку, предисловие. Во-вторых, у некоторых зрителей есть претензии к простеньким диалогам, и огромному количеству нецензурной лексики, которая в нем присутствует. Но в данном случае и то, и другое оправдано, здесь в центре внимания будни следователей по особо тяжким уголовным делам, а без мата в их деле не выжить. Поскольку авторы сценария решили брать каждую серию новое дело, у героев элементарно нет времени на интересные, содержательные и может быть философские разговоры. В-третьих, хочется верить, что в следующих историях будет больше саспенса не за счет кровавых деталей, а благодаря драматургическим приемам.



Актерская игра не всегда образцовая, но в целом неплохая. Также стоит отметить великолепный каст сериала, в нем много новых лиц, исполнители даже эпизодических ролей довольно эффектны, взять хотя бы одного из таксистов, похожего на сына индейского племени. А Жалгаса Жангазина вообще считаем одним из недооцененных сполна молодых казахстанских актеров.



Серии будут выходить по одной в неделе, смотрите, если не боитесь крови.



"Закладка" - "Камызяки" в гостях у "Ирины Кайратовны"



Самые популярные казахстанские ютуб-музыканты, чьи клипы набирают в сети миллионы просмотров, а интервью получают тысячи одобрительных комментариев - группа "Ирина Кайратовна" выпустила свою комедию. Это их первая еще не полнометражная, но уже и не короткометражная работа получилась на 40 минут и вышла под названием "Закладка" на их официальном канале ГОСТ Entertainment. Для проекта парни пригласили знаменитых российских кавээнщиков: камызякского казаха Азамата Мусагалиева и его коллегу Дениса Дорохова, а также известных казахстанских актеров: Дулыгу Акмолду и Жандоса Айбасова. Режиссером фильма выступил идеолог "Ирины Кайратовны" талантливый клипмейкер Куаныш Бейсеков.



Как известно, все современные казахские киноленты, так или иначе, связаны со свадьбой, она или итог, или причина повествования.



"Закладка" тоже не стала исключением, по сюжету молодожены (их играют Жаслан Онгаров и Гульназ Жоланова), отгуляв на своей свадьбе вместе со всеми, решили продолжить веселье, для чего они посылают трех своих верных друзей (Азамат Маркленов, Илья Гуменной, Алдияр Жаппарханов) добыть траву. Для этого им нужно найти так называемую "закладку" – место, где прячут наркотики. По пути к заветному дурману парни находят не только "закладку", но и много того, чего находить они никак не планировали, ведь за это им грозит серьезный уголовный срок. Тем временем двое полицейских (представителей органов правопорядка играют Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов) заняты делом - преследуют взяточника (Жандос Айбасов), а поймав его, до глубокой ночи занимаются всем, чем шеф пошлет (его играет Дулыга Акмолда). Пусть даже если это будет максимальное глупое задание. Пока люди в погонах "работают", любители покурить делают все, чтобы попасть к ним на глаза, а там и до тюрьмы рукой подать.



"Закладка" получилась своеобразным продуктом, это еще не полноценное кино, а скорее какая-то забавная, дикая и эклектичная смесь: немного комедии с хорошим месседжем (не курите дрянь, не воруйте, не давайте взяток), чуть-чуть ТВ-скетчей и кавээновских шуток, две рекламные интеграции в стиле той, что делают комики из российского ютуб-шоу ЧБД ("Что Было Дальше?") и много креатива, который сполна оценит только ютуб-аудитория. С одной стороны, тут нет драматургии с хорошо прописанными персонажами, с другой, невзыскательный зритель и этому рад, ведь здесь в "Закладке" он видит свою страну без прикрас. Тут и полицейские, занятые всем, только не тем, чем надо; и коррупционеры, у которых всегда и везде свои люди; и наша молодежь, правильная перед своими родственниками и совершенно отвязная в компании друзей; и наркодиллеры, и их клиенты (процент молодых людей, хотя бы однажды пробовавших запрещенные препараты, пугает), и "патриоты", которые не распивают спиртное в национальной одежде, зато отрывающиеся в барах так, как предкам и не снилось; и вездесущие подъездные бабки; и "видеотеррористы", которые засняв нечто компрометирующее, превращают его в инструмент шантажа, в общем, Казахстан как он есть.







Для Куаныша Бейсекова, мечтающего о большом кино, "Закладка", как мы понимаем, пока промежуточная работа. То, что Бейсеков отличный клипмейкер мы знаем, но для настоящей кинорежиссуры ему нужно еще работать. Впрочем, фанатов Куки (так его называют фолловеры) и поклонников творчества всего, что делает "Ирина Кайратовна" в этом не убедить, они от "Закладки" уже в полнейшем восторге, фильм за два дня собрал около двух миллионов просмотров (1,7 млн на вечер пятницы). Главное, что делая чисто развлекательный (и возможно рекламный проект) Бейсеков и здесь остается верен себе и своим идеалам, которые он озвучил в интервью российскому журналисту Юрию Дудю, ведь при желании в "Закладке" можно разглядеть и антикоррупционный призыв, и как ни странно, пропаганду здорового образа жизни (это при том, что весь сюжет построен вокруг поисков травы). А перебор с нецензурной лексикой, несовершенства режиссуры и сценария - дело исправимое. Было бы о чем сказать.



"$аке 2" ("Саке 2")



Первый сезон комедийного сериала "Саке" о проворовавшемся районном акиме Саяте Саматовиче (Саке), который так испугался слежки КНБ, что решил стать честным, побил все рекорды. Поэтому второй сезон фанаты ждали так, будто бы с возвращением киношного Саке их жизнь и быт на самом деле изменится – построят новые школы, уложат новый асфальт и сделают все, что превратить наш город в цветущий сад.



Над созданием новых серий работал опять BAS production: продюсером картины стал Акылбек Досжанов, за сценарий отвечали Рустем Омаров, Ильхан Исхакбаев, а режиссером вновь выступил Олжас Нурбай. Хотя команда осталась прежней и даже усилена новыми актерами (приглашен Азиз Бейшеналиев), продолжение пока уступает первой части проекта. Может быть, это по тому, что второй сезон пока еще не раскачался как следует. На данный момент вышло только 5 эпизодов.



Напомним, что в заключительной 16-ой серии первого сезона наступил благообразный и слишком сладкий хеппи-энд: Саке исправился и так включился в работу, что аким города даже пообещал ему повышение, КНБ отработал операцию и все преступники пошли под суд, а к покалеченному бандитами помощнику Саке - Азамату вернулись жена и дети.



Первая серия второго сезона "Саке" начинается с интригующего момента, снятого на манер вестерна – во время одной из акиматовских проверок приходят сотрудники Антикоррупционного комитета и арестовывают одного из людей Саята Саматовича. Судя по содержанию следующих серий, это был тизер всего сезона – за Саке опять возьмутся только на этот раз не сотрудники КНБ, которых он так боялся весь первую часть сериала, а Антикорр (главного там играет приглашенный Азиз Бейшеналиев).



Далее события в "Саке 2" идут своим чередом. Аким Чапаевского района - Саят Саматович на коне: не ворует сам и никому не дает, в итоге так вжился в роль неравнодушного чиновника, что на одной из пресс-конференций во всеуслышание раскритиковал фальшивую статистику, которую выдают наши госоорганы, заявив, что жить в Казахстане не так хорошо, как в чиновничьих отчетах, ведь наша страна всего лишь на 71-м месте по качеству жизни населения, зато по количеству суицидов на третьем. В этом году из республики переехали 22 тысячи человек и проблемы у нас везде. После такого публичного заявления Саяту Саматовичу предлагают уволиться по собственному желанию и в его жизни меняется все: скидок в местных ресторанах уже не дают, комплиментами и подарками никто не достает, на его дни рождения больше не приходят – из 80 приглашенных являются только 5. Не жизнь, а безнадега.







Но долго без работы Саят Саматович не сидел – сценаристы вдруг его сделали акимом соседнего Улытауского района. Освоиться на новом месте ему помогает старая команда: честный зам Азамат (Асан Мажит), невероятно терпеливая и всегда позитивная секретарша (Карина Кудекова). Тут же вернулись и друзья, и скидки, и лицемерие всех, кто заходит к акиму на поклон. При этом, Саке, кажется, собирается взять за старое – встречается с отъявленными коррупционерами, опять нанял помощника, чья основная функция это наводить мосты со взяточниками. Параллельно развивается история местного криминального авторитета Каната (его играет Дулыга Акмолда).



Куда повернет история в продолжении "Саке" пока неизвестно, но, видимо, сценаристы решили, что дух коррупционера настолько силен в человеке, что не так-то просто от него избавиться и посчитали нужным опять поместить Саята Саматовича в ту же атмосферу страха и тревоги за свою жизнь и свободу. Пока сценарная работа в "Саке 2" выглядит тускловато, количество шуток не такое плотное как в первом сезоне, но, возможно, еще не вечер. В любом случае, проект, по всей видимости, нравится людям – первую серию, выложенную 4 недели назад уже посмотрели 1,9 млн человек. У зрителей только одна претензия – выкладывайте почаще и хронометражом побольше.



Галия Байжанова Источник - kursiv.kz

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