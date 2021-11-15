 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Зачем Казахстану eGov, эко-системы Сбер и прочая IT-мега-цифро-забубень?
14:00 16.11.2021

Премьер-министр РК Аскар Мамин высказался о соглашении со "Сбером"

Глава Кабмина подчеркнул, что для развития Казахстана цифровая трансформация - это необходимость.

В сентябре 2021 года правительство Казахстана подписало меморандум с российской группой "Сбер", которая проведет цифровизацию госсектора. Речь идет о внедрении новой цифровой платформы для оказания госуслуг в РК. Премьер-министр Аскар Мамин высказался о данном соглашениии, передает Caravan.kz.

"В целом по eGov мы достигли определенных результатов, мы занимаем 29-е место среди 193 стран по качеству электронного правительства. Следующий этап - это цифровая трансформация, которая позволит повысить качество и доступность государственных услуг для нашего населения. Цифровая трансформация поможет нам усилить эффективность и быстроту принятия решений на основе больших данных", - сказал Мамин.

Премьер отметил, что правительство изучало несколько вариантов платформенных решений от разных компаний.

"Есть Huawei, есть Microsoft, есть другие еще платформенные решения, Amazon, есть "Сбер". Когда мы изучали все, мы в первую очередь ставили в приоритет для себя обеспечение информационной безопасности, защиты персональных данных. То, о чем мы всегда говорим. В этой связи платформа "Сбера" является для нас более подходящей, она довольна эффективна", - отметил Аскар Мамин.

Однако при этом премьер-министр подчеркнул, что лишь платформа "Сбер" позволяет получить коды и депонировать их органам информбезопасности, но меморандум - это намерение сотрудничества, и в данный момент стороны проводят предметные переговоры.

"Только платформа "Сбер" нам позволяет получить коды и депонировать коды в органах информбезопасности. То есть, по сути дела, мы гарантируем защиту персональных данных. Ну и, конечно же, главное условие - это дальнейшая цифровая трансформация", - добавил глава Кабмина.

Глава правительства добавил также, что в Казахстане порядка 400 информационных систем.

"Надо сказать, что они все плохо между собой взаимодействуют. Есть отличия в данных, и не всегда это эффективно. Вот как раз в этой платформе решение. Мы надеемся, что сможем решить эту задачу, к этой работе будет привлечен казахстанский IT-сектор. Для развития сервисов и приложений мы обязательно привлечем наш IT-сектор. Поэтому никаких беспокойств у наших граждан не должно быть по поводу потери цифрового суверенитета или утечки персональных данных. За это мы несем ответственность. Правительство несет за это ответственность, и мы обеспечим эту задачу", - обозначил Мамин.

При этом глава Кабмина подчеркнул, что для развития Казахстана цифровая трансформация - это необходимость.

"С точки зрения дальнейшего развития нашего государства, с точки зрения цифровой трансформации это просто необходимость. И мы должны работать в этом направлении, и в качестве партнера мы сегодня работаем с группой "Сбер". Еще раз говорю, министерство цифрового развития проводит переговоры, будем информировать наше общество с тем, чтобы ни у кого не возникло никаких вопросов", - заключил премьер.

Напомним, ранее в СМИ появились сообщения, что портал eGov собираются заменить на новую платформу от российского Сбербанка.

Источник - Caravan.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1637060400
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