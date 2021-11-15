Как создавалась Казахская ССР и кто "расчертил" ее территорию?

14:03 16.11.2021 Наша страна готовится к празднованию 30-летия своей независимости. Но до сих пор остается еще немало белых пятен в ее недавней истории. Одно из них связано с национально-территориальным размежеванием, которое было проведено в 1924-25 годах и предопределило контуры сегодняшних границ Казахстана. На эту тему рассуждает кандидат исторических наук Болат Асанов.



В свое время профессор Г.Дахшлегер справедливо указывал: "Казахская АССР была преобразована в союзную республику в 1936 г. в связи с принятием новой Конституции СССР, Таджикская же образована в 1929 г., а Туркменская - в 1925 г. Почему? Ссылаются на то, что КАССР была отсталой, нуждалась в помощи русского рабочего класса и т.д. Но разве Таджикистан и Туркменистан были более развиты в культурном отношении, чем Казахстан, или они не нуждались в помощи? Нет, конечно. Вероятно, были другие причины. И советская историография в силах их объяснить".



К слову сказать, профессор почему-то забыл упомянуть Узбекскую ССР, тоже образованную в 1925 году. И кстати, советская историография на заданную тему так в итоге и отмолчалась. Общеизвестно лишь то, что вопросами определения границ в ходе национально-территориального размежевания 1924-1925 гг. вообще и принадлежности города Ташкента в частности занимался, как вспоминал впоследствии В.Молотов, лично тов. Сталин.



"Границы были проведены по большей части не в соответствии с этнической принадлежностью проживающих на данной территории народов, а по идеологическим и экономическим параметрам, чтобы партийным органам стало легче руководить (все для чиновников!) - пишет О.Тальская. – В проекте Средазбюро ЦК РКП (б) о национальном размежевании был пункт: "Ввиду наличия претензий в вопросе о г.Ташкенте со стороны киргизских работников считать, что г.Ташкент должен быть отнесен к Узбекской Республике". Оргбюро ЦК РКП (б) 4 июня 1924 г. приняло его за основу. 11 октября того же года Политбюро ЦК РКП (б) постановило оставить в силе решение о передаче Ташкента Узбекистану".



А Д. Аманжолова приводит такой факт: "Арестованный в 1938 году как "участник антисоветской националистической организации" глава правительства Узбекистана, заместитель председателя Верховного Совета СССР казах С.Сегизбаев на допросе рассказал, что в 1924 г. ему якобы было поручено провести работу среди казахского населения Чирчикской долины, где оно доминировало, чтобы добиться его согласия остаться в составе Узбекистана. В ходе поездок по волостям долины он получил "приговоры" населения за оставление в составе Узбекистана, и в 1925 г. при определении границ Узбекистана такое решение было утверждено"".



Трудно не согласиться с мнением И.Бочкаревой, которая утверждает, что центральным в процессе национального размежевания стал проект создания Узбекистана. "В случае с созданием Узбекской республики ярче всего проявились элементы политического конструирования национального строительства со стороны Москвы, поскольку узбекского национального проекта в дискурсе региональной политической элиты до процесса размежевания не существовало. …Размежевание в Средней Азии в 1924 г. преследовало цель предотвратить рост пантюркистских настроений и возможность реализации на практике проекта Тюркской республики, чего большевики и достигли. В этом случае можно допустить, что национальное размежевание прервало исторически зародившуюся в регионе тенденцию к консолидации сначала политической элиты, а потом населения на основе тюркской идентичности".



В другой своей работе И.Бочкарева, говоря о периоде, предшествовавшем размежеванию, заключает: "Содержание национального вопроса в Туркестане в период деятельности Турккомиссии определялось взаимодействием двух подходов: государственных интересов Советской России в лице центрального руководства РКП(б) и интересов коренного населения региона. Роль Турккомиссии в проведении национальной политики в Туркестане заключалась в том, что она смогла перехватить инициативу и сформулировать ответ на вызов со стороны местной партийной элиты во главе с Т.Рыскуловым, выступивших за организацию партии и республики на тюркской основе и расширение ее автономии. Советской России предпочтительнее было направить процесс национальной консолидации не по пути политического оформления тюркской нации, а в направлении этнокультурного самоопределения. Решение национального вопроса в Туркестане в 1920 г. - пример конъюнктурности национальной политики большевиков, подстраивания идеологических схем и принципов под конкретную ситуацию с целью сохранения власти".

Наверное, ответы на многие вопросы могли бы дать архивы, и, наверное, это когда-нибудь произойдет. Вместе с тем, в архиве президента Республики Казахстан сохранился один любопытный документ, который, возможно, многое объясняет. Он адресован всем членам ЦК и кандидатам, членам ЦКК, членам Центральной ревизионной комиссии, национальным ЦК, крайкомам, губкомам и обкомам РКП. Вот выдержки из этого документа с отметкой "СЕКРЕТНО":



"Правила обращения с конспиративными документами ЦК РКП, утвержденные Пленумом ЦК 19 августа 1924 г.

…в целях обеспечения самой строгой конспирации ЦК предлагает точнейшим образом руководствоваться нижеследующими правилами, с тем, что все случаи, когда конспиративные данные будут выходить за пределы ЦК, так и случаи нарушения настоящих правил будут подвергаться тщательному расследованию для привлечения виновных к самой строгой ответственности с передачей дела в ЦКК.

Правила обращения с конспиративными документами:

1). Конспиративными документами ЦК считаются протоколы Пленума, Политбюро, Оргбюро и Секретариата ЦК, а также все другие материалы и документы (выписки из постановлений и т.п.), исходящие из ЦК с надписью "Строго секретно".

2). Общее количество указанных в п.1 материалов и документов, заготовляемых для рассылки, справок, хранения и т.п., а также список лиц, которым эти материалы и документы рассылаются, устанавливаются Секретарем ЦК.

Все заготовляемые экземпляры указанных материалов и документов должны быть обязательно пронумерованы.

3). Прием (с соответствующей распиской) пакетов с конспиративной корреспонденцией может производиться только лично товарищем, которому указанный пакет адресован, или же специально на то им уполномоченным товарищем (обязательно коммунист), утверждаемым Секретариатом ЦК.

Вскрытие пакета может производиться исключительно товарищем, которому пакет адресован, без права передоверия вскрытия пакета кому бы то ни было, причем исключения допускаются с особого разрешения Секретариата ЦК.



4).Товарищ, получающий конспиративные документы, не может ни передавать, ни знакомить с ними кого бы то ни было, если нет на то специальной оговорки секретариата ЦК. Копировка указанных документов и делание выписок из них категорически воспрещается.

Постановления Политбюро, Оргбюро и Секретариата ЦК, имеющие директивный характер общепартийного значения, которые должны проводиться в жизнь не отдельным лицом или отдельным ведомством в строго секретном порядке (например, по Наркоминделу, Наркомвоен, ГПУ и т.п.), а всей партией в целом или партийной печатью, - могут членами ЦК оглашаться на закрытых заседаниях в бюро национальных ЦК, обкомов и губкомов или на собраниях ответственных работников в таком же порядке, как оглашаются протоколы пленумов ЦК и закрытые письма ЦК.

Отметка и дата ознакомления делается на каждом документе лично товарищем, которому документ адресован, и за его личной подписью. …

6). Все без исключения указанные выше материалы и документы с отметкой "подлежит возврату" должны быть возвращены на имя заведующего Бюро Секретариата ЦК РКП в секретных пакетах и указанные сроки….

Возврат в Москве производится через особо проверенных лиц, утверждаемых по соглашению с ОГПУ, возврат иногородней конспиративной корреспонденции производится только через фельд-егерский корпус ОГПУ, причем список фельд-егерей утверждается лично заместителем передседателя ОГПУ.

7). Все возвращаемые в Секретариат ЦК конспиративные материалы и документы раз в две недели сжигаются особой комиссией, утверждаемой Секретариатом ЦК, причем на сжигаемые документы составляются соответствующие акты.



№35 5 сентября 1924 г. Генсек. ЦК РКП Сталин". (Архив президента Республики Казахстан, Ф.139, Оп.1,Д.807,Л.84).



Теперь становится понятным, что многое из того, что могло бы пролить свет на вышеупомянутые исторические события и решения, а также на сам механизм принятия решений, заботливой хозяйской рукой было заранее подчищено, и если что-то и сохранилось, то, видимо, только в московских архивах. Правда, есть какая-то надежда, что и кое-где на местах тоже. Уцелело же это директивное письмо ЦК ВКП(б), которое я совершенно случайно обнаружил в архиве президента РК. Весь вопрос в том, где искать…



Большие надежды я связываю с работой Госкомиссии по реабилитации жертв политических репрессий, поскольку в материалах следствия, в ходе допросов могли фигурировать события, лица, намерения и деяния, не вошедшие в учебники истории и способные кардинально повлиять на прежние оценки нашего непростого прошлого, и тем самым пополнить фундаментальные исторические знания о том периоде. И, на мой взгляд, то обстоятельство, что материалы по делам репрессированных до сих пор не рассекречены, связано именно с этой стороной вопроса, а не с опасениями относительно возможных имиджевых потерь и разоблачений деятелей прошлого. Во всяком случае, протоколы допроса С.Сегизбаева позволяют на это надеяться.



В заключение хотелось бы напомнить, что согласно итогам первой и единственной всеобщей переписи населения Российской империи 1897 года казахи по численности были на шестом месте после русских, украинцев, белорусов, поляков и евреев, и их было почти в два с половиной раза больше, чем каракалпаков, киргизов, таджиков, туркмен и узбеков, вместе взятых. Как указывал К.Маркс, говоря о статистике: "Как бы ни выглядели сухо эти выстроенные тесными колонками в официально напечатанном документе цифры, они в действительности дают больше ценного материала для истории общего развития нации, нежели тома, полные риторической чепухи и политической болтовни". Источник - qmonitor.kz

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