 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 16.11.2021
14:20  Узбекистан наращивает экспорт замороженной малины в Россию
14:17  Снег, дождь и мороз: синоптики Узгидромета рассказали о погоде на неделю
14:14  Казахстан и Узбекистан проведут военные маневры на границе с Афганистаном
14:10  Каким должно быть территориальное деление Казахстана? - Ш.Надыров
14:07  Строители пофигизма, или КазАферСтройБизнес, - Н.Абжекенова
14:05  Пойдет ли Турция на еще одно вторжение на север Сирии? - National Interest
14:03  Как создавалась Казахская ССР и кто "расчертил" ее территорию?

14:00  Зачем Казахстану eGov, эко-системы Сбер и прочая IT-мега-цифро-забубень?
10:55  Три самых живучих и вредных мифа про Узбекистан, - Е.Ким
10:52  Организация Тюркских государств: аплодисменты, скепсис, враждебность, - Расул Жумалы
10:50  Шейхи охотятся на красоток, или Почему в Казахстане исчезают краснокнижные птицы
10:45  В Казахстане сняли первый сериал про маньяков. Искусство, однако
10:43  Досым Сатпаев написал новую книгу: "Восстание казахов 1916"
10:41  Газовый альянс Китая и России взбесил Вашингтон, - К.Ольшанский
10:39  Россия ухватила Казахстан за слабое место – национализм, - Петр Своик (видео)
10:37  Про крестик и трусы. Осуждение Минска за миграцию противоречит основным документам ЕС, - П.Сафонов
10:35  Уроки китайского. Почему Киев оказался на грани энергетического коллапса, а Пекин успешно его избежал, - Э.Ритуни
10:25  Сталин допускал, что немцы могут войти в Москву. А 28 панфиловцев - не допускали... И не допустили
09:59  Путин подписал критически важный указ по Донбассу (текст)
07:12  Блинкена надо лечить... принудительно, пока не поздно, - И.Полежаев
07:04  УзбКадры. Круг родственников, которым запрещено совместно работать в госорганах, расширят
06:58  Проказник. Из голубого в синий. Макрон тайно перекрасил цвета флага Франции
06:54  Кому служат Кыргызские министерства? - Талай Карыбеков
06:34  Даляньский прорыв. Китай борется с крупнейшей вспышкой штамма "дельта"
06:30  Талибов упрекают в слишком медленном выполнении обещаний, - Г.Петров
06:02  В Вологде поймали и вакцинировали Деда Мороза. Снегурка и олени - удрали?
05:44  "Саакашвили тюремщики таскают за волосы... у него начался кровавый"..., - омбудсбаб Украины
01:40  Си и Байден начинают ночные он-лайн-переговоры. Миру - мир, - "РГ"
00:51  Стрельба за мир. Азербайджан и Армения открывают огонь в мирных целях, - "Къ"
00:40  Марат Шибутов: Россия оценивает Казахстан еще не как врага, но уже как проблему
00:23  Сирийская шахматная доска аравийских игроков, - И.Субботин
00:08  Байсалов&Текебаев: vip-диалог по кыргызски. Ты - дурак, нет - ты...
00:05  "Ковидные войны" в Европе: и вспыхнет заговор, - И.Преображенский
00:02  Тревожная Пуща. Конфликт с курдами-мигрантами вызовет новый Карибский кризис? - С.Лесков
00:01  Эрдоган: Греция стала американской базой, - В.Малышев
Понедельник, 15.11.2021
21:21  Талибы провели в Кабуле военный парад, протащив трофейную американскую и советскую военную технику
20:58  Генерал-аксакал Рустам Иноятов освобожден от должности советника президента Узбекистана
17:39  Дилемма "принять нельзя остановить". Миграционный тупик, - Г.Мирзаян
16:44  Дочь акима Алматы Сагинтаева живет не по средствам, - Financial Times
16:32  КазСенат покусился на святое - "Операции с деньгами Елбасы будут взяты на контроль"
14:50  Лавров тревожится за русско-казахстанский кордон, - С.Батищев
14:15  Пашинян заявил о вторжении азербайджанских войск на территорию Армении
14:14  Сигнал нефте-быкам: Саудовская Аравия проигнорировала призывы Байдена
14:12  История "Чумного форта". Как в Петербурге боролись с угрозой пандемии более века назад
14:09  Последствия одного пленума. Как Си Цзиньпин стал кормчим и чем это чревато для мира, - Е.Леев
13:21  Япония и оживающие призраки войны, - С.Кожемякин
13:03  Казпремьер Мамин напомнил о своем существовании. Озвучив идею создать деловой совет "Центральная Азия – ЕС"
12:26  Узбекистан: возьмет ли прозрачность верх над кумовством в процессе привлечения инвесторов? - eurasianet.org
12:22  Россия-Китай: дружба дружбой, а табачок врозь (или на выгодных для КНР условиях)
11:57  "Талибан" между молотом и наковальней
10:03  "Ручной фюрер" на крючке. Как США руководят радикалами Украины, - Владимир Скачко
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Пойдет ли Турция на еще одно вторжение на север Сирии? - National Interest
14:05 16.11.2021

Пойдет ли Турция на еще одно вторжение на север Сирии? - National Interest

Александр Белов

Сможет ли Москва дать зеленый свет новой операции Эрдогана в обмен на "освобождение" Идлиба от террористов или восстановление контроля над главной автомагистралью М-4?

После ракетного удара, в результате которого 10 октября на северо-западе Сирии погибли два турецких полицейских, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары "не осталось терпения" и что она "полна решимости устранить угрозы", исходящие из Сирии. На этом фоне актуальным становится вопрос, неизбежна ли новая военная операция Турции против Рабочей партии Курдистана (РПК), которая была признана террористической организацией как в Турции, так и в Соединенных Штатах, и ее сирийского отделения Отрядов народной самообороны (YPG), которых поддерживают США, пишет Адам Ламмон в статье, вышедшей 14 ноября в The National Interest.

Из-за опасений по поводу влияния курдского сепаратизма и его распространения на Турцию Анкара уже трижды осуществляла военное вмешательство в Сирию. В 2016 году турецкие военные начали операцию "Щит Евфрата", кампанию по изгнанию ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с 130-километрового участка турецко-сирийской границы и предотвращению создания единого территориального образования, удерживаемого силами YPG на севере Сирии.

В 2018 году Анкара пошла на проведение операции "Оливковая ветвь", целью которой было захватить находящийся под контролем курдов город Африн, а также северо-запад арабской республики. В свою очередь, операция "Источник мира", которая проводилась в 2019-м против YPG на северо-востоке Сирии, привела лишь к распылению сил Анкары и обострению стоящих перед ней проблем.

Действительно, Турция на сегодняшний день погрязла в замороженном конфликте. Анкаре приходится отвечать за обеспечение миллионов сирийцев и их защиту и одновременно противостоять наступательным операциям со стороны сирийского правительства и его российских и иранских союзников. Более того, злоупотребления и зверства, совершенные в районах, находящихся под контролем Турции, спровоцировали ожесточенное курдское восстание и регулярные нападения на силы безопасности Турции и подконтрольные ей подразделения. Ракетный удар, который был совершен 10 октября, стал лишь одним из многих в целой серии атак. Однако этот инцидент может стать толчком для дальнейших геополитических сдвигов в Сирии.

По информации издания Al-Monitor, в ответ на произошедшее в октябре нападение Турция начала мобилизацию своих сирийских союзников по оппозиции перед операцией против Демократических сил Сирии, в которых главную роль играют курдские YPG.

Вскоре после этого сирийский президент Башар Асад направил подкрепление в контролируемый YPG город Телль-Рифаат в северной провинции Алеппо, чтобы сдержать возможное турецкое наступление так же, как силы режима Асада сделали в октябре 2019 года, чтобы отразить турецкое нападение в рамках операции "Источники мира" на YPG на северо-востоке.

Однако, в отличие от 2019 года, когда Анкара и Москва договорились о совместном патрулировании турецкими и российскими вооруженными силами безопасной зоны вдоль северной границы Сирии, на этот раз российские и турецкие войска оказались на противоположных сторонах надвигающейся битвы на северо-западе республики. Безусловно, совсем недавно, 26 сентября, агентство Reuters сообщило, что российские ВВС, Сирийская арабская армия Асада и поддерживаемые Ираном ополченцы нанесли авиаудары и артиллерийские удары по ряду северо-западных сирийских деревень недалеко от контролируемых Турцией городов Идлиб и Африн, убив по меньшей мере пять поддерживаемых Турцией боевиков и ранив десяток мирных жителей. Затем Турция собрала собственные подкрепления, чтобы укрепить свои позиции и остановить отток дополнительных беженцев, которые угрожают заполнить как Турцию, так и Европу.

Ситуация по-прежнему напряженная, хотя и есть основания полагать, что кризис можно предотвратить. Несмотря на то, что благодаря новой военной кампании в Сирии Эрдоган мог бы оправиться от политических и экономических проблем у себя дома - во многом операция "Щит Евфрата", начатая через месяц после попытки переворота в июле 2016 года, помогла Эрдогану восстановить позиции как внутри страны, так и на международной арене- у президента Турции в арабской республике и так много дел, поскольку ему приходится заниматься Идлибом и Африном, а также различными сирийскими вооруженными формированиями, подконтрольными Анкаре, и городами на северо-востоке. В результате он, возможно, предпочтет избегать дополнительной эскалации.

С этой позицией согласен главнокомандующий сирийскими демократическими силами, поддерживаемыми США, Мазлум Кобане.

"Эрдоган всегда искал поддержки у международных игроков, прежде чем предпринять здесь военную интервенцию. Он угрожал и продолжает угрожать. Он настаивает, что вмешается, и будет продолжать настаивать", - отметил он.

"Тем самым он хочет подготовить почву для операции. Однако сейчас ситуация на северо-востоке Сирии изменилась. […] На мой взгляд, если Турция не получит одобрения ни России, ни США, Эрдоган не сможет пойти на такой шаг. И, насколько мне известно, такого одобрения нет", - добавил он.

Кобане прав. В середине октября турецкие официальные лица дали понять, что Анкара отложит любые военные операции до тех пор, пока Эрдоган не встретится с президентом США Джо Байденом в кулуарах саммита "Большой двадцатки" в Риме 31 октября. Эрдоган прибыл на встречу с расширенным парламентским мандатом на проведение военных операций в Сирии. На ней он провел "позитивные" дискуссии по поводу исключения Турции из программы истребителей-невидимок F-35, ее заявки на покупку истребителей F-16V, а также по вопросу прав человека с Байденом. Хотя позже оба лидера заявили о создании "совместного механизма" для управления отношениями, официальные заявления не предполагали, что сделка по Сирии будет скорой.

Следовательно, неясно, как долго Эрдоган будет прислушиваться к предупреждению Байдена о недопустимости "поспешных действий", которые могут навредить отношениям США и Турции. 1 ноября, на следующий день после их двусторонней встречи, президент Турции заявил, что Анкара не отказывается от дополнительных трансграничных операций в Сирии. Таким образом, в то время как турецкие официальные лица утверждают, что конфликт в Сирии не имеет военного решения, Эрдоган и министр иностранных дел Мевлут Чавушоглу ясно дали понять, что Анкара вмешается, если Россия и США не выполнят свои политические обещания и не примут на себя "ответственность" за недавнее насилие.

Точно так же Турция регулярно безуспешно обращалась за поддержкой к ЕС с тем, чтобы тот помог ей выйти из сирийского болота, Анкара утверждала, что вместо того, чтобы критиковать и вводить санкции против Турции за ее вмешательство, Запад должен быть благодарен за то, что турецкие вооруженные силы не позволили режиму Асада, России и Ирану прорваться на север Сирии, создав в процессе дестабилизирующий кризис беженцев.

Соответственно, если Соединенные Штаты и Европа не смогут предложить или реализовать решение сирийских проблем Эрдогана, он в конечном счете может обратиться к России за альтернативой или будет вынужден действовать в одиночку. Как недавно оценил сирийский журналист Ибрагим Хамиди, Россия иногда закрывала глаза на интервенции Турции в Сирии в обмен на территориальные или политические уступки и может сделать это снова.

Сможет ли Москва дать зеленый свет новой операции Эрдогана в обмен на "освобождение" Идлиба от террористов или восстановление контроля над главной автомагистралью М-4? Если Соединенные Штаты хотят, чтобы Турция оставалась рядом с ними вместо того, чтобы позволить ей в еще большей степени оказаться в орбите Москвы, а также по-прежнему иметь возможность играть решающую роль в Сирии, Вашингтону вместо того, чтобы реагировать на события, происходящие вне его контроля, необходимо успокоить опасения Анкары, а не позволять им обостряться.

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1637060700
Новости Казахстана
- Мажилис одобрил в первом чтении законодательные поправки в Налоговый кодекс
- 22 ноября 2021 г. начнется ревакцинация против коронавируса
- Темпы восстановления экономики Казахстана за 10 месяцев ускорились до 3,5% - А. Мамин
- В 2022 году Правительство разработает 31 законопроект
- А. Мамин поблагодарил казахстанцев за активное участие в переписи населения
- На фоне гибели шахтеров, "акжоловцы" заявили о необходимости возврата пенсионного возраста для рабочих опасных профессий
- Кадровые перестановки
- Партия "Ак жол" требует решить дефицит нефтепродуктов и угля, а также ввести регулирование цен в этой сфере
- В Казахстане запущено производство топлива для атомных электростанций
- "Я сторонник диалога"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  