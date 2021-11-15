Каким должно быть территориальное деление Казахстана? - Ш.Надыров

14:10 16.11.2021 Каким должно быть территориальное деление Казахстана?



С момента обретения независимости и начала рыночных реформ Казахстан прошел несколько этапов административно-территориального переустройства. С учетом того, что РК входит в "топ-10" стран, имеющих наибольшие площади, и является унитарным государством, этот вопрос приобретает особое значение. Ведь от того, насколько рациональным будет деление на регионы, во многом зависит эффективность экономической деятельности. Как обстоит с этим на сегодняшний день? Слово профессору кафедры географии, землеустройства и кадастра КазНУ им. Аль-Фараби, доктору географических наук Шерипжану Надырову.



- Насколько оптимальным является нынешнее административно-территориальное деление Казахстана?



- Считаю его оптимальным, поскольку оно формировалось десятилетиями в процессе географического (общественно-территориального) разделения труда. В советский период, начиная с коллективизации, индустриализации и до распада СССР, постоянно происходило выделение экономических зон, внутри которых административно-территориальные единицы (области, районы) рассматривались как социально-экономическая целостность, образованная на основе единства природных ресурсов и условий, производственной специализации и хозяйственных связей населенных пунктов между собой. Границы областей проводились не произвольно, по прихоти чиновников или высокопоставленных лиц, - они были научно обоснованными. И жизнь подтвердила правильность такого подхода.



- Некоторые призывают укрупнить регионы (объединив области в края). Другие, напротив, считают, что следует возродить прежние области (Семипалатинская, Жезказганская и другие) и даже создать новые. Вообще, что может дать сокращение или увеличение количества областей?



- Во-первых, области и районы должны быть сопоставимы по важнейшим экономическим параметрам – таким, как, например, объем валовой продукции, площадь территории, численность населения и многие другие. Что касается Семипалатинской и Жезказганской областей, то это особый случай. Слабость производственно-хозяйственного потенциала этих регионов и экономическое тяготение соответственно к тогдашним Восточно-Казахстанской и Карагандинской областям демонстрировали их неспособность справиться с возложенными на них функциями. Скажем, сельское хозяйство Жезказганской области производило валовой продукции в стоимостном исчислении примерно столько же, сколько один совхоз "40 лет Октября" Панфиловского района Талды-Курганской области, Разумеется, речь идет о советском времени. Кроме того, некомпактность территории этих областей и слабый уровень развития транспортно-инженерной инфраструктуры создавали большие проблемы с точки зрения административного управления.



Сокращение или увеличение количества областей в современных условиях без научного обоснования ровным счетом ничего не даст, а лишь вызовет дополнительные затраты на содержание административно-управленческого аппарата. Другое дело, если область переросла себя по экономическим показателям в несколько раз и наполнилась новым содержанием, встроилась в мировые инновационные технологические цепи. Тогда можно будет подумать. К сожалению, пока такая трансформация административно-территориальных единиц и структур для суверенного Казахстана нетипична.



- Насколько важным является научно обоснованное территориальное деление страны в политическом, экономическом, социальном, культурном плане, в плане укрепления государственности?



- Оно играет роль индикатора развития и прикладного инструмента для повышения экономической эффективности всего природно-производственного потенциала в рамках административно-территориальных единиц. Такое деление должно стимулировать выравнивание уровня социально-экономического развития различных регионов, что позволит обеспечить высокое качество жизни граждан, исключить ненужные миграции населения, рационально использовать природные ресурсы и условия в интересах страны и ее населения.



- Какой вариант административно-территориального деления предложили бы вы сами как эксперт?



- Считаю, что наиболее рациональную схему предложат сам ход социально-экономических преобразований и трансформация территориальной структуры страны, а также процессы перехода к инновационным укладам, темпы экономического развития. Задача же науки состоит в оценке и анализе законов и закономерностей, обуславливающих такие процессы, которые сами ответят на вопрос, сколько должно быть административно-территориальных единиц различного уровня и какой вариант деления оптимален для данного периода развития страны.



При этом основной целью было и остается стремление к высокому уровню конкурентоспособности – не только в пределах национальных границ, но и в масштабах мирового экономического пространства. Мне уже приходилось ставить аналогичные вопросы в рамках отчета НИР Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан, АО "Институт экономических исследований" на тему "Исследование эффективности экономики Казахстана и выработка мер государственной политики по ее повышению" в 2007-2008 годах. На основе этого исследования был опубликован трехтомник общим объемом в тысячу страниц компьютерного текста, где мы попытались, наряду с другими, осветить и вышеупомянутые вопросы, то есть рассмотреть проблемы пространственной организации территории РК. Причем сделали это в контексте выявления места и роли территории в системе пространственной организации социально -экономических процессов и складывающихся геополитических и геоэкономических отношений. Также авторы попытались проанализировать мировой опыт пространственной организации территории и расселения населения, а также градостроительные подходы в решении проблем территориального развития, что весьма актуально для перспективного развития Казахстана в ХХI веке.



Как преодолеть "деспотию пространства?"



В продолжение темы мы решили привести мнение по рассматриваемой проблеме еще одного известного казахстанского эксперта, безвременно ушедшего из жизни доктора исторических наук, профессора Нурболата Масанова. Хотя он высказал его в далеком 2004 году в интервью сайту Dialog.kz, эти мысли не потеряли своей актуальности и сегодня:



… Для государства основным объектом присвоения всегда является территория. Поэтому оно создает границы, территориально-административную систему управления и тому подобное. У номадов никогда не было границ, территориально-административной системы. Когда Россия здесь пыталась это создать и установить, к чему это приводило? Да к тому, что номады поднимали восстания против огосударствления нашей жизни - политической и общественной.



Против чего они боролись? Против установления налоговой политики и других институтов государства. Номады никогда не признавали территориально-административных границ, поскольку те препятствовали системе рационального выпаса скота.



- Одной из наших подспудно зреющих проблем является демографическая ситуация: небольшая численность населения и огромные территории. Раньше это было проще и понятнее: пространства - это, прежде всего, пастбища, и их бесконечный захват был оправдан жизненной необходимостью. Но не сыграло ли время с нами злую шутку - то, что было благом для наших предков, теперь возвращается бумерангом и становится нашим проклятием – "проклятием пространства"?



- Я это называю иначе – "деспотия пространства", "власть пространства". Конечно, одновременно и "проклятие". Проблема состоит в том, что как номады мы могли осваивать это пространство. Сейчас как сарты (а мы с вами сарты) мы этого не умеем. Мы осваивали пространство с помощью советского государства. А вот сами сейчас, без помощи транснациональных компаний, мы его не можем освоить. Это наше проклятие, это наше бескультурье. Это гири на наших ногах.



Какая сейчас складывается ситуация? Казахи бегут из сельской местности в города. А ведь кроме казахов там, на селе, практически никто не живет. Все остальные этнические группы еще раньше оттуда убежали. Сейчас в Алматы формально полтора миллиона человек, а де-факто три миллиона. Получается, что каждый пятый казахстанец живет в Алматы, а все остальные – в других городах. То есть у нас происходит обезлюживание пространства. Люди концентрируются в крупных городских центрах, и все.



Еще один момент: у нас даже городская цивилизация не закрепилась как самодостаточная ценность. Посмотрите, в 1997 году упраздняются пять областей. Пять городов теряют статус областных центров. Что с ними происходит? Они сразу начинают тихо умирать. А Аркалык вообще просто разобрали по косточкам. То есть, достаточно убрать бюджетное финансирование на уровне областного центра – и город умирает. Это говорит о том, что у нас городов настоящих нет. Единственное исключение – Алматы, которому даже двухразовое снижение статуса (он перестал быть и областным центром, и столицей страны) не помешало остаться городом. Так что вот эта "деспотия пространства", конечно, влияет.



Это огромная задача, стоящая перед нашим государством и уже следующими поколениями - как освоить, как сохранить это пространство. Я думаю, что в условиях, когда у нас как бы нет жестких конкурентов и явных врагов, есть шанс сохранить эту территорию. Но ее надо осваивать. А это можно делать только двумя способами.



Первый - создание и укрепление инфраструктуры (дороги, газопроводы, нефтепроводы, каналы и т.д.). Одним словом, всего того, что связывает пространство воедино. Любая дорога, любой газопровод - это как шампур, который куски мяса связывает воедино. Вытащите шампур, и все распадется. Нам нужно много таких "шампуров" в разных направлениях. Позволю себе еще один образ: подобно тому, как шпильки держат прическу, так и здесь инфраструктура будет "держать" экономику, государство, пространство.



Второй путь - это развитие малых городов, не являющихся административными центрами. В советское время у нас их было порядка 60, созданных вокруг промышленных предприятий. Сейчас нам надо позаимствовать опыт Англии и других стран, которые для сохранения жизнеспособности таких городов создают в них наукоемкие производства - по очистке воды, по переработке сельхозпродукции и т. д.



Еще один реальный путь - поддерживать инфраструктуру территориально-административной системы. Не надо сокращать количество областных, районных центров. Если, условно говоря, у нас есть 200 райцентров, то это 200 пунктов цивилизации. Значит, их надо сохранить.



Все это и позволит успешно противостоять "деспотии пространства".



- Но это реально с нашим потенциалом?



- Думаю, что это возможно при условии рационального использования бюджетных средств. Пока мы сохраняем инфраструктуру 14 областных центров и около, по-моему, 230 районов. И государство должно играть здесь ключевую роль. В идеале для того, чтобы они встали сами на ноги, - нам нужно развитие местного самоуправления.



… Территориальная проблема вполне решаема. Вопрос состоит в том, что это должно быть сбалансировано с интересами государства, народа, личности, отдельных людей, с перспективами развития и т.д. Пока это не сбалансировано. Пока это только в интересах небольшой группы людей, что плохо…



Автор статьи: Кенже Татиля Источник - qmonitor.kz

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