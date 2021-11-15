 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Казахстан и Узбекистан проведут военные маневры на границе с Афганистаном
14:14 16.11.2021

Казахстан и Узбекистан проведут совместные военные учения на границе с Афганистаном. Об этом сообщает "Sputnik Узбекистан".

Тренировочные маневры пройдут с 17 по 24 ноября на полигоне Термез в Сурхандарьинской области Узбекистана. В них примут участие более сотни военнослужащих, истребители Су-30СМ, военно-транспортные самолеты С-295, а также тактические беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

В Министерстве обороны Казахстана заявили, что целью учений станет повышение совместимости и уровня взаимодействия вооруженных сил двух государств в ходе решения общих задач. Отмечается, что во время маневров военным предстоит отработать проведение поисково-разведывательной операции, уничтожение незаконных вооруженных формирований и эвакуацию раненых и вышедшей из строя техники с поля боя.

Ранее секретарь совета безопасности Таджикистана Насрулло Махмудзода рассказал об усилении террористической угрозы со стороны Афганистана. По его словам, ситуация на таджикско-афганской границе остается сложной.

Источник - Lenta.ru
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