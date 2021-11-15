Снег, дождь и мороз: синоптики Узгидромета рассказали о погоде на неделю

14:17 16.11.2021

В Узгидромете опубликовали детальный прогноз погоды на неделю.



По данным синоптиков, сегодня днем, 15 ноября, по территории республики ожидается погода без осадков. К середине дня воздух прогреется до 10-13° тепла.



16 ноября на северные районы Узбекистана, 17-18 ноября на всю территорию республики через Поволжье осуществится вторжение влажной и холодной воздушной массы, сформировавшейся над Европейской территорией России (Московская область).



"16-17 ноября по республике ожидается усиление ветра до 17-22 м/с, возможны порывы до 25-28 м/с, местами с пыльными бурями. 16 ноября по большей части территории Узбекистана сохранится сухая и теплая погода с температурой воздуха 13-18° тепла. Лишь по Каракалпакстану, Хорезмской области пройдут осадки, преимущественно в виде снега и температура понизится до 2-5° тепла", - говорится в сообщении.



Кроме того, 17 ноября по всей территории Узбекистана пройдут осадки в виде дождя с переходом в снег, в предгорных и горных районах местами сильные. Температура ночью и днем понизится до 0-5° тепла, по северу ночью до 5-8° мороза, днем до 0-3° мороза.



Также 18-19 ноября по территории Узбекистана ожидается погода без осадков, лишь в горных районах республики 18 ноября сохранятся осадки в виде снега. Ночная температура понизится до 5-8° мороза, по северу до 12-15° мороза днем сохранится в пределах 0-5° тепла, по северу до 0-3° мороза.



Напомним, ранее специалисты Узгидромета распространили экстренное сообщение и предупредили узбекистанцев о морозах, а также о резком снижении температуры.