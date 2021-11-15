Узбекистан наращивает экспорт замороженной малины в Россию

14:20 16.11.2021

По информации аналитиков EastFruit, первая историческая поставка замороженной малины из Узбекистана на рынок России в августе 2021 года оказалась успешной. Поэтому уже в следующем месяце было экспортировано сразу несколько партий этой ягоды в замороженном виде.



Всего за август-сентябрь Узбекистан уже экспортировал в Россию 83 тонны замороженной малины. Конечно, это сравнительно небольшой объем, особенно если посмотреть на рекорды объемов экспорта, которые демонстрирует в последнее время Украина. Однако уже сам факт выхода Узбекистана в очень прибыльный сегмент экспорта замороженных ягод, является весьма показательным. В ближайшее время главным вызовом для узбекских производителей замороженных ягод и фруктов станет развитие сырьевых зон. А это, на наш взгляд, может послужить толчком для развития выращивания ассортимента ягодных культур, таки как малина, земляника садовая (клубника), ежевика, голубика и другие.



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Кстати, в августе 2021 году лишь семь стран экспортировали замороженную малину на рынок России. Наибольшие объемы замороженной малины в Россию поставила Беларусь, однако, вероятнее всего, речь в основном идет о реэкспорте польской и украинской ягоды, которые не могут поставляться в Россию напрямую. Значительно меньшие объемы замороженной малины в сентябре 2021 года поставили на рынок РФ Китай и Сербия – около 200 тонн каждая страна.



Учитывая высокие цены на малину в этом году, мы уже писали, что площади под этой ягодной культурой в Узбекистане продолжают расширяться. А Россия, довольно неожиданно для участников рынка, стала вторым наиболее быстрорастущим рынка сбыта замороженной малины в мире.