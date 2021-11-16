Российская космо-ракета точно поразила советский спутник "Целина-Д"

00:00 17.11.2021

РФ успешно провела испытания с поражением аппарата "Целина-Д"



16 ноября 2021,

Россия 15 ноября успешно провела испытания, в результате которых был поражен недействующий российский космический аппарат "Целина-Д". Об этом сообщили во вторник, 16 ноября, в Минобороны РФ.



Днем ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия провела испытания противоспутниковых систем. По его словам, это противоречит заявлениям Москвы о недопустимости размещения оружия в космическом пространстве. Блинкен добавил, что своими действиями РФ якобы ставит под угрозу "долгосрочную устойчивость космической среды и использование космоса всеми странами".



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Раньше такие внештатные ситуации на космическом корабле моделировались гораздо менее реалистично

В Минобороны РФ, в свою очередь, подчеркнули, что считают подобные заявления лицемерными. В ведомстве обратили внимание на то, что Россия "на протяжении ряда лет призывает США и другие космические державы подписать договор о предотвращении размещения оружия в космосе".



При этом проект данного договора внесен в ООН, но США и их союзники, как уточнили в МО РФ, его принятие блокируют. Кроме того, американская сторона в 2020 году создала Космическое командование и официально приняла новую стратегию по космосу, одной из главных целей которой является "создание комплексного военного преимущества в космосе".



Таким образом, как указали в Минобороны РФ, действия США оцениваются как угроза и несовместимы с заявленными целями мирного использования космического пространства. На этом фоне ведомство осуществляет плановую деятельность по укреплению обороноспособности, исключающую возможность внезапного нанесения ущерба безопасности страны в космической сфере и на земле существующими и перспективными зарубежными космическими средствами.



"В частности, 15 ноября Минобороны России успешно проведено испытание, в результате которого поражен недействующий российский космический аппарат "Целина-Д", находившийся на орбите с 1982 года", - указано в заявлении.



Вместе с тем в Минобороны РФ заверили в осведомленности США в том, что образовавшиеся фрагменты по времени испытаний и по параметрам орбиты не представляли и не будут нести угрозы для орбитальных станций, космических аппаратов и космической деятельности.



"Фрагменты внесены в главный каталог отечественной системы контроля космического пространства и сразу взяты на сопровождение до прекращения их существования", - заключили в российском оборонном ведомстве.



Ранее в этот день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об отсутствии фактов относительно того, что Россия якобы создавала риски для космической деятельности. Министр также указал на то, что США активно развивают гонку вооружений в космосе.



До этого, 27 октября, Лавров выразил обеспокоенность на фоне стремления США размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. В МИД РФ убеждены в том, что данные действия Соединенных Штатов существенно нарушат стратегическую стабильность, указал глава ведомства.



В тот же день президент РФ Владимир Путин заявил, что предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Азиатско-Тихоокеанском регионе и других регионах мира остается в силе, а его актуальность растет. Также российский лидер отметил, что после прекращения действия Договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности (ДРСМД) Азиатско-Тихоокеанский регион столкнулся с перспективой нового витка гонки вооружений.



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США в панике - Россия смогла сбить с орбиты свой же спутник

Шойгу заявил, что Россия "ювелирно поразила" старый космический спутник



Виктор БАРАНЕЦ

Иван ГРАЧЕВ



Военнослужащие Космических войск ВКС в центре управления полетами космодрома Плесецк. Снимок с видео/Минобороны РФ/ТАСС



Вторник 16 ноября выдался тревожным. Американская пресса яростно заколотила в колокола: "Россия испытывает противоспутниковое оружие!", "Астронавты на МКС укрываются от обломков!".



Давайте разберемся, из-за чего шум.



Оказывается (по данным Госдепартамента и Космического командования США), Россия 15 ноября уничтожила один из своих же давно бездействующих спутников, запущенных еще во времена СССР.



Издание Defense News приводит заявление представителя Госдепартамента Неда Прайса: "Россия опрометчиво провела испытание ракеты прямого взлета по одному из своих спутников. Это сгенерировало более 1500 орбитальных обломков".



А теперь попытаемся разобраться.



Начнем с главного – был ли такой спутник?



Да, был. Он назывался "Космос-1408" и был запущен еще в 1982 году как компонент орбитальной системы радиоэлектронной разведки "Целина-Д".



Действительно ли Россия смогла сбить его ракетой прямо с земли? Как сонную муху на паутине?



- Мы действительно успешно испытали перспективную систему. Она "ювелирно" поразила старый спутник, - подтвердил журналистам министр обороны России Сергей Шойгу. И сделал важное уточнение: - Никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся фрагменты не представляют.



Эксперты рассказали kp.ru, что обломки сбитого спутника, которыми США пугают теперь экипаж МКС, действительно находится в космосе, но примерно в 40 километрах от станции, и с ней никак не пересекаются.



Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Фото: usembassy.gov



Сегодня на орбите летают более 160 тысяч осколков. В ООН подсчитали, что львиная доля этого мусора принадлежит США, России (СССР) и Китаю – примерно по 30%.



Потому что, как заявили в Минобороны России, "США также проводят испытания военных систем в космосе, такие программы есть и у Китая и Индии".



Или Россия должна на все это равнодушно взирать?



Минобороны РФ продемонстрировало видео, доказывающее, что испытания противоспутникового оружия не несли угрозы для МКС



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Когда США десяток лет назад расстреляли свой забарахливший спутник-шпион (на борту которого было почти 400 кг ядовитой заразы), Белый дом и Пентагон "в рот воды набрали".



А Китай еще в 2007 году снайперски поразил свой же старый спутник, чем вызвал шок в Америке.



- Россия на протяжении ряда лет призывает США и другие космические державы подписать договор о предотвращении размещения оружия в космосе. Однако США и их союзники его принятие блокируют, - говорится в заявлении Минобороны РФ. - При этом США в 2020 году создали Космическое командование, одна из главных целей которого - "создание военного преимущества в космосе". Пентагон без каких-либо оповещений испытывает на орбите новейшие ударно-боевые средства, включая беспилотные космические аппараты.



https://www.kp.ru/daily/28357/4504619/