Фрик-"политолог" возглавил отдел анализов в Администрации КырПрезидента

00:01 17.11.2021

16 ноября 2021, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Политолог Азамат Темиркулов возглавил отдел в администрации президента



Политолог Азамат Темиркулов назначен заведующим отделом анализа и мониторинга реформ администрации президента. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.



Отметим, Азамат Темиркулов - доктор политических наук, доцент, советник государственной службы 3-го класса. Является автором концепции естественного развития Кыргызской Республики "Мурас". Имеет опыт работы на государственной службе в должности инспектора секретариата Совета безопасности КР. Является председателем ассоциации "Зеленый альянс Кыргызстана", а также председателем общественного объединения "Мурас кыймылы". Опубликовал несколько десятков статей в журналах и газетах.



Азамат Темиркулов получил степени бакалавра и магистра с отличием в университете в Бельгии. Защитил экстерном докторскую диссертацию в университете в Гамбурге на базе ранее разработанного инструмента анализа конфликтов и уже опубликованных научных статей.



Напомним, что после пресс-конференции президента 23 октября Азамат Темиркулов написал в соцсетях, что ему очень понравились ответы Садыра Жапарова и "теперь есть за что хвалить власть".



"Смотрю пресс-конференцию президента Садыра Жапарова. Дошел до середины... Если так пойдет и дальше, то боюсь, что к концу пресс-конференции я начну кричать: "Садыр, даканса!!!" Чистая правда, не шутка. Президент молодец!" - написал он.



Политолог также известен своим неоднозначным обращением к лидеру России Владимиру Путину.



Во время приграничного конфликта, будучи участником митинга, Азамат Темиркулов обратился к Путину, ОДКБ и другим международным организациям с просьбой принять всевозможные дипломатические, если нужно - военные меры, для того, чтобы остановить эскалацию конфликта на кыргызско-таджикской границе.