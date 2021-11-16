Казахстанские женщины требуют вернуть пенсионный возраст с 58 лет

00:03 17.11.2021

Казахстанские женщины требуют вернуть пенсионный возраст с 58 лет

Алан ИСАЕВ

16.11.21

Представительницы слабого пола организовали сбор подписей под соответствующей петицией. Также движение набирает силу в соцсетях.

Уже собрано 120 тысяч подписей на портале онлайн-петиций Казахстана, и их число растет с каждым днем.



Как отмечается в документе, сейчас женщины выходят на пенсию с 63 лет. Обращаясь к Главе государства, подписавшие петицию попросили снизить пенсионный возраст до 58 лет.



После 45 лет у женщин начинаются серьезные проблемы со здоровьем, о которых все знают. Нам хочется остаток своей жизни уделить семье и уйти на достойный отдых,



- заявляют декларанты.



Активист Каламкас КАРИЕВА отмечает, что чиновники ссылаются на гендерное равенство, но с 1996 года пенсионный возраст женщинам повысили на 8 лет, а мужчинам на 3 года. "О каком равенстве идет речь?" - вопрошает она.



Кроме того, она считает, что физиология не имеет отношения к "гендерному равенству".



После 50-55 лет из ценного работника женщина превращается в апатичного человека. В депутатском или министерском кресле все эти кризисы можно как-то микшировать: интеллектуальный труд не так изматывает женщину, - отмечает активист.



Она уверена, что если наши женщины начнут равняться на Европу и будут рожать одного ребенка, то наш народ выродится.



Кроме здоровья во всех смыслах этого слова, существует и проблема отсутствия рабочих мест для тех, кому за 55, - говорит она.



А еще домашняя работа на плечах женщины. Для мужчин нужно убирать, стирать, гладить, готовить и накрывать на стол. "Невидимая, рутинная, неоценимая женская работа!" - восклицает активист.