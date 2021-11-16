Китайские археологи обнаружили новый вид древнейшего динозавра - "с уникальной бабочкообразной невральной дугой"

00:10 17.11.2021

В Китае открыли новый вид динозавра с уникальной бабочкообразной невральной дугой переднего спинного позвонка, что существенно отличает его от других троодонтид.



Как пишет газета "Жэньминь жибао он-лайн", археологи обнаружили голотип динозавра в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая. Голотип состоит из черепа длиной 12 см и фрагментарных посткраниальных костей. Длина его тела достигает 1 метра.



Уже установлено, что обнаруженный динозавр относится ко времени верхнего мелового периода (83−70 млн лет назад). В ходе исследования было выявлено, что этот динозавр находился в стадии полового созревания, что является ключевым этапом, как для индивидуального развития, так и для эволюции популяции.



Данное открытие имеет важное значение для изучения биоразнообразия наземных животных, исследования динамики палеоэкологических изменений во время позднего мелового периода в Северо-Восточной Азии, а также для изучения происхождения птиц.



Ранее сообщалось, что археологи обнаружили в провинции Шаньдун, расположенной в Восточном Китае, 29 древних гробниц, в том числе 11 захоронений периода конца правления династии Восточная Хань (25−220 гг. н. э.), чей возраст насчитывает примерно 1800 лет.



Гробницы нашли в районе Лайу (город Цзинань - административный центр провинции). При этом на месте раскопок обнаружили более 90 уникальных культурных реликвий, в том числе глиняные кувшины, пиалы, тарелки и бронзовые монеты.