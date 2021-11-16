Пункт недопуска. Почему курды штурмуют бело-польскую границу, - Е.Постникова

00:18 17.11.2021

Пункт недопуска: к чему привело обострение отношений Польши и Белоруссии

И зачем мигранты перешли к штурму границы



Екатерина Постникова



Спустя 10 дней после создания белорусского лагеря беженцев "Брузги" мигранты начали стихийно штурмовать границу Польши. На это с другой стороны им ответили светошумовыми гранатами и слезоточивым газом. 16 ноября Варшава дала понять, что в случае чего она готова прибегнуть к поддержке своих союзников по НАТО. Тем временем Европа категорически отказывается пустить мигрантов к себе, вернуться вглубь Республики Беларусь (РБ) они не могут, и силовой сценарий беженцы рассматривают как единственный способ преломить ситуацию. Белорусские власти называют действия польских правоохранителей насильственными и утверждают, что Брюссель использует миграционный кризис на границе исключительно для обострения отношений с РБ.



Водометы и слезоточивый газ



16 ноября мирное "стояние" мигрантов на пропускном пункте "Брузги"–"Кузница" неподалеку от белорусского Гродно перешло к штурму польской границы. Накануне беженцы переместились сюда из стихийного лагеря, который находится в 15 минутах от погранперехода.



В районе полудня беженцы начали атаковать заграждения из колючей проволоки и бросать камни в правоохранителей, дежурящих на польской стороне. В ответ на это, оттесняя мигрантов обратно на белорусскую территорию, поляки начали распылять слезоточивый газ и кидать светошумовые гранаты.



Спустя два часа после того, как успокоилось первое обострение, польская сторона в громкоговорители транслировала сообщение белорусским пограничникам: "Коллеги, откройте ваши бесстыдные глаза на боль и страдание бедных и несчастных людей. Отпустите их домой, чтобы вы могли посмотреть в глаза вашим близким, вашим детям. Одумайтесь, пока не поздно".



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Как рассказали собеседники "Известий" на месте, несколько тысяч беженцев оказались зажаты меж двух огней - ни в Польшу, ни вглубь Белоруссии их не пропускали. Если еще пару дней назад мигранты в унисон говорили, что не поедут домой ни при каких обстоятельствах, то теперь ситуация изменилась. Так, 16 ноября МИД Ирака сообщил, что порядка 170 человек из тех, кто находится на белорусско-польской границе, готовы вернуться на родину.



После столкновения пограничники направили беженцев в их старый лагерь, чтобы они "отдохнули и погрелись". К вечеру часть мигрантов перешла в помещение так называемого логистического центра в 1,5 км от польской границы. Там им выдали матрасы и организовали несколько полевых кухонь. Часть беженцев осталась в палатках на границе. Параллельно с этим к месту столкновения прибыли представители Следственного комитета Белоруссии. Их задача - провести проверку "по факту применения специальных средств и боеприпасов в отношении безоружных граждан и причинения им телесных повреждений".



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Польша тем временем настраивается на то, что кризис на границе затянется. Как заявил 16 ноября пресс-секретарь правительства Петр Мюллер, Варшава "готова к тому, что эта атака будет продолжаться много месяцев" - в этой связи она постоянно увеличивает число своих силовиков на месте. В польской погранслужбе сказали, что "если будет нужно", ее сотрудники "не будут колебаться с использованием оружия".



Параллельно с этим подключиться к работе на границе предлагают союзники Польши по НАТО. В Варшаве все больше склоняются к тому, чтобы эту помощь принять. По словам представителя канцелярии польского президента Якуба Кумоха, сейчас республика общается с союзниками на тему того, чтобы запустить ст. 4 Североатлантического договора. Она предусматривает созыв Совета НАТО для консультаций, если одна из стран альянса полагает, что существует угроза ее безопасности.



Оснований для убежища нет



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Шаги польских правоохранителей белорусские власти назвали не иначе как "насильственными действиями в отношении лиц, находящихся на территории другой страны". С аналогичной оценкой выступила и Москва - глава МИД РФ Сергей Лавров, в частности, охарактеризовал поведение Варшавы как "абсолютно неприемлемое".



"Польша бесчинствует, а руководство в Брюсселе применяет настолько откровенные, обнаженные двойные стандарты, что само не может не понимать, что ставит себя в очень неудобное положение", - подчеркнул российский министр.



Евросоюз, в свою очередь, категорически отказывается пускать мигрантов на свою территорию. По словам источника "Известий" в европейских дипломатических кругах, Брюссель исходит из того, что в Белоруссии им ничего не угрожает - по политическим мотивам их там никто не преследует. Они находятся в безопасности, а потому для предоставления им убежища в ЕС оснований нет, подчеркнул собеседник.



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Накануне Брюссель сообщил, что в связи с миграционным кризисом введет против Минска пятый пакет санкций. Говоря о въезде в союз, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подчеркнул: "Границы ЕС открыты не просто так. Въехать в ЕС можно только легитимно, выполняя требования Евросоюза".



В Минске утверждают: Брюссель использует миграционный кризис на границе исключительно для обострения отношений с РБ.



- Мигранты - это лишь повод для того, чтобы усилить конфронтацию с Белоруссией, а в конечном итоге конфронтацию с Россией. Европейские политики ведь уже говорят, что за всем якобы стоит РФ", - сказал "Известиям" замглавы комиссии парламента Белоруссии по международным делам Олег Гайдукевич.



Тем временем 15 ноября состоялся долгожданный разговор и.о. канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РБ Александра Лукашенко. Надежду на то, что такая беседа пройдет, ранее выражал лидер РФ Владимир Путин. По миграционному кризису российский и белорусский президенты общались уже несколько раз: их недавний телефонный диалог прошел как раз после контакта Александра Лукашенко с и.о. главы немецкого правительства.