"Испанка", или Страшная тайна, которую пытаются скрывать, - В.Катасонов

00:19 17.11.2021 Испанка, или Страшная тайна, которую пытаются скрывать

Заболевание было спровоцировано вакцинами, которые вкалывали американским военнослужащим



ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ



Интерес к истории эпидемий резко возрос после того, как в марте 2020 года ВОЗ объявила о "пандемии COVID-19". Выяснилось, что самой крупной по количеству жертв была эпидемия испанки (испанского гриппа), которая вспыхнула в 1918 году и закончилась в начале 1920 года. Заболевание поразило не менее 550 миллионов человек, или около 30 % населения Земли. (Супотницкий М.В. Пандемия "испанки" 1918-1920 гг. в контексте других гриппозных пандемий и "птичьего гриппа"). Число умерших от испанки достоверно неизвестно, оценки колеблются в диапазоне от 17,4 млн до 100 млн человек. В популярной литературе на тему "испанки" чаще всего фигурирует цифра 50 миллионов. В относительном выражении оценки варьируют в диапазоне 0,9-5,3 % населения Земли, что позволяет считать эпидемию "испанки" самой масштабной катастрофой в истории человечества.



Испанка – это, наверное, первая настоящая пандемия. По определениям, которые действовали в ВОЗ до недавнего времени, пандемией считалась эпидемия мирового охвата. В Европе, как известно, было много эпидемий чумы, холеры и др., но они были региональными: не распространялись на другие континенты. А испанка накрыла почти весь мир.



Название не должно вводить в заблуждение. В Испании были далеко не самые большие потери от этой эпидемии. Причина названия в другом. Цензура воюющих стран делала все возможное, чтобы не допускать через прессу утечки информации о заразе, дабы не сеять в обществе панику и не подрывать боевой дух своих армий. А Испания держала нейтралитет в войне, строгой цензуры там не было, испанские СМИ достаточно объективно описывали эпидемию и события вокруг нее.



В большинстве источников по теме испанки эпидемию называют вирусной. Однако новые исследования показывают, что это могла быть (скорее всего, была) бактериальная пневмония. Все это – предисловие к главному. А главное – версия рукотворного происхождения испанки. Впервые я наткнулся на эту версию, увидев на сайте Vaccine Impact статью Did a Military Experimental Vaccine in 1918 Kill 50-100 Million People Blamed as "Spanish Flu"? (Убила ли военная экспериментальная вакцина в 1918 году 50–100 миллионов человек, обвиненных в "испанском гриппе"?). Публикация появилась три года назад. Автор статьи – Кевин Барри (Kevin Barry), президент некоммерческой организации First Freedoms, Inc., которая борется против нарушений американской конституции и попрания прав человека в США.



Кевин Барри считает, что одним из грубейших попраний конституционных прав американцев является вакцинация людей, ведущая к инвалидности и смерти. Она, во-первых, имеет признаки насильственной процедуры; во-вторых, прикрывается завесой лжи. На путь борьбы с преступными вакцинациями Кевин Барри встал после того, как один из его сыновей после такой процедуры стал инвалидом. Кевин Барри – единомышленник известного правозащитника и борца против опасных вакцинаций Роберта Кеннеди-младшего. В 2015 году Кевин Барри издал книгу Vaccine Whistleblower: Exposing Autism Research Fraud at the CDC (Информатор вакцины: разоблачение мошенничества в исследованиях аутизма CDC) [CDC – медицинский регулятор в США. – В.К.]. Предисловие к книге написал Роберт Кеннеди-мл.



Кевин Барри пишет об испанке как о преступлении более масштабном и страшном, чем подготовка и провоцирование двух мировых войн. На полях сражений Первой мировой войны погибло в общей сложности около 10 миллионов человек, а испанка унесла в 5-10 раз больше жизней. И спровоцировал испанку "эксперимент с бактериальной вакциной". Кевин Барри застал еще очевидцев событий вековой давности (в том числе среди своих родственников). Ключевыми в его статье являются слова: "Эксперимент с бактериальной вакциной 1918-19 годов, возможно, убил 50-100 миллионов человек".



Барри ссылается на доклад Национального института здравоохранения за 2008 год Deaths from Bacterial Pneumonia during 1918–19 Influenza Pandemic, в котором отмечается, что бактериальная пневмония убила как минимум 92,7% по отношению к количеству вскрытий умерших в 1918-1919 гг. с диагнозом испанки.



Пневмонию спровоцировали вакцины, которые вкалывали американским военнослужащим. США вступили в мировую войну в апреле 1917 года. Численность вооруженных сил в результате мобилизации быстро была увеличена с 300 тысяч до 6 миллионов человек. Из них более 2 миллионов военнослужащих были отправлены за границу, в первую очередь в Европу и на Филиппины.



Еще до вступления США в войну американских военнослужащих начали вакцинировать от разных болезней. Препараты разрабатывались в лабораториях Института медицинских исследований (ИМИ), который был создан Джоном Рокфеллером (ИМИ существует и поныне, но сейчас называется Университетом Рокфеллера). В этом Институте зародилась современная фармацевтическая промышленность. Институт стал пионером многих подходов, которые сегодня использует фармацевтическая промышленность, включая приготовление вакцинных сывороток.



С января 1918 года американским военнослужащим стали вводить препарат против бактериального менингита, который производился в ИМИ, причем исходным "сырьем" были лошади. Первыми прививку получили солдаты военной базы в Форт-Райли (Fort Riley), штат Канзас. Там и был зафиксирован первый летальный исход: солдат, заболевший якобы новой формой гриппа, которая по иронии судьбы получила название "испанка". Автор замечает, что куда вернее было бы называть новую болезнь "гриппом Форт-Райли". В статье отмечается: "Возможно, сходство ранних симптомов бактериального менингита и бактериальной пневмонии с симптомами гриппа является причиной того, что эксперименты с вакцинами в Форт-Райли не рассматривались как потенциальная причина испанского гриппа в течение 100 лет".



В своей статье Кевин Барри ссылается на отчет о прививках на базе Форт-Райли, под которым стоит подпись некоего Фредерика Тейлора Гейтса (Frederick Taylor Gates). Во многих справочниках и энциклопедиях его представляют как баптистского священника, педагога и главного советника нефтяного магната Джона Д. Рокфеллера. Именно по настоянию Гейтса этот американский миллиардер принял решение о создании в 1901 году упомянутого Института медицинских исследований, а позднее Фонда Рокфеллера. Фредерик Тейлор Гейтс руководил этими институтами и определял их политику. Приоритетным направлением деятельности ИМИ и Фонда стало развитие фармацевтической промышленности (до этого фармацевтика была искусством производства штучного товара под каждого конкретного пациента). Старая фармацевтика под руководством Фредерика Гейтса во втором десятилетии ХХ века стала безжалостно уничтожаться, заменяться на массовое производство продуктов химического происхождения. Джон Рокфеллер начинал свой бизнес с нефтедобычи, затем стал заниматься нефтепереработкой, еще позднее занялся нефтехимией. Следующим его шагом стала фармацевтика, основанная на химических соединениях (аллопатия), а не на органических веществах (натуропатия). В рамках новой фармацевтики одним из приоритетов были препараты для прививок от самых разных инфекций.



Изучением и разработкой вакцинных препаратов ученые медики занимались еще в XIX веке. Десятилетиями они проверяли препараты на животных, затем очень осторожно переходили на людей; при этом никаких массовых блицпрививок и быть не могло. А Фредерик Гейтс увидел уникальную возможность провести массовую блицвакцинацию без длительных клинических исследований: такую возможность предоставила война. Тысячи и тысячи американских военных были превращены в подопытных мышей. Гейтс сообщает, что солдатам вводили последовательно 3 дозы вакцины против бактериального менингита.



История началась в Америке, но продолжилась в Европе. Читаем: "Институт (ИМИ. – В.К.) сообщает, что во время Первой мировой войны он распространял бактериальную сыворотку в Англии, Франции, Бельгии, Италии и других странах. Мало что известно о том, как эти страны экспериментировали над своими солдатами". Автор призывает власти европейских стран открыть свои архивы и рассказать правду.



Кстати, бактериальная сыворотка массово применялась для прививок гражданского населения США. Это было после окончания войны, когда американские военнослужащие стали возвращаться домой. Власти напугали американского обывателя тем, что солдаты могут заразить их тем, чем сами заразились в европейских окопах. Однако гигантские масштабы смертности от испанки объясняются не только масштабным применением указанного препарата в США и за его пределами. Проколотые вакциной ИМИ американские военнослужащие были носителями бактериальной заразы и инфицировали тех, кто не был вакцинирован.



В обширной статье много интересных и актуальных деталей, но я завершу ее обзор ироничной фразой Кевина Барри: "Вакцины спасают жизни… за исключением того, что мы убили 50-100 миллионов человек в 1918-1919 годах – это гораздо менее эффективный лозунг продаж, чем чрезмерно упрощенный "Вакцины спасают жизни"".



Узнавшие историю испанки, конечно же, не могли пройти мимо удивительного совпадения фамилий двух "героев" вакцинации – Фредерика Гейтса и Билла Гейтса. Прямой родственной связи между ними не просматривается, но совпадение фамилий символично. Первого знающие люди прямо обвиняют в убийстве 50-100 миллионов человек. Второй пока только пытается повторить "подвиг" однофамильца.



P.S. То, что сообщает в своей статье Кевин Барри об испанке, не является открытием. До него об этом говорили и писали многие, но власти и Big Parma делали все, чтобы глушить правду. Среди таких честных авторов – американский профессор и доктор-натуропат Элеонор Макбин (Eleanor McBean; 1905-1989), написавшая несколько книг по вакцинации. Наиболее известная из них – The Poisoned Needle: Suppressed Facts About Vaccination" (Отравленная игла. Скрываемые факты о прививках), появившаяся 1957 году. Об Элеонор Макбин – как-нибудь в следующий раз. Источник - Фонд стратегической культуры

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1637097540

Новости Казахстана

- Мажилис одобрил в первом чтении законодательные поправки в Налоговый кодекс

- 22 ноября 2021 г. начнется ревакцинация против коронавируса

- Темпы восстановления экономики Казахстана за 10 месяцев ускорились до 3,5% - А. Мамин

- В 2022 году Правительство разработает 31 законопроект

- А. Мамин поблагодарил казахстанцев за активное участие в переписи населения

- На фоне гибели шахтеров, "акжоловцы" заявили о необходимости возврата пенсионного возраста для рабочих опасных профессий

- Кадровые перестановки

- Партия "Ак жол" требует решить дефицит нефтепродуктов и угля, а также ввести регулирование цен в этой сфере

- В Казахстане запущено производство топлива для атомных электростанций

- "Я сторонник диалога"