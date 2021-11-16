Не могут лобио кушать. 10 груз-депутатов объявили голодовку в поддержку Саакашвили

00:23 17.11.2021

Еще девять депутатов парламента Грузии объявили голодовку в поддержку Саакашвили

Давид Киркитадзе (в центре) и другие депутаты, объявившие голодовку в поддержку Михаила Саакашвили. 14 ноября 2021 года

Давид Киркитадзе (в центре) и другие депутаты, объявившие голодовку в поддержку Михаила Саакашвили. 14 ноября 2021 года



Девять депутатов парламента Грузии от партии "Единое национальное движение" объявили голодовку с требованием о переводе экс-президента страны Михаила Саакашвили в многопрофильную гражданскую клинику. Об этом заявил на специальном брифинге в воскресенье, 14 ноября, один из лидеров ЕНД Давид Киркитадзе, сообщает агентство "Новости-Грузия".



"Третий президент Грузии голодает уже 45 дней, ему не оказывают адекватных медицинских услуг, и наша коллега Елене Хоштария также голодает, поэтому мы, девять депутатов парламента, решили объявить голодовку с единственным требованием - перевести Михаила Саакашвили в многофункциональную клинику", - заявил Киркитадзе.



Помимо Киркитадзе, голодовку начали Акакий Минашвили, Темур Джанашия, Бачуки Кардава, Ника Мачутадзе, Георгий Годабрелидзе, Сулхан Сибашвили, Леван Бежашвили и Абдулла Исмаилов.



С 3 ноября голодовку в поддержку Саакашвили также продолжает лидер партии "Дроа" и депутат парламента Грузии Элене Хоштария.



Саакашвили, который с 1 октября находился в колонии города Рустави, 8 ноября был переведен в больницу глданской тюрьмы. Защита экс-президента утверждает, что его обманом доставили в пенитенциарное учреждение, подвергнув унижающему достоинство обращению.

Более того, СМИ сообщали о ненадлежащем медицинском оснащении тюремной больницы, где содержится экс-президент, а также о злоупотреблениях и угрозах в отношении него со стороны других заключенных. Эта информация была подтверждена и народным защитником Грузии. Специальная пенитенциарная служба утверждает, что состояние политика, который продолжает голодовку 45-й день, стабильное. Между тем личный врач говорит, что изо дня в день экс-президенту Грузии становится все хуже и он ослаб настолько, что уже не может встать с кровати.

На этой неделе Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) призвал Саакашвили прекратить голодовку, подчеркнув при этом, что власти должны обеспечить соответствующее медицинское лечение заключенного, в числе прочего и в процессе реабилитации. Саакашвили учел призыв ЕСПЧ и пообещал прекратить голодовку сразу после перевода в частную клинику, которая будет подобрана консилиумом врачей.