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|Прокурор Дарвазского района Таджикистана Хакназарзода погиб при пожаре в собственном доме
00:24 17.11.2021
Источник: прокурор Дарвазского района погиб при пожаре в собственном доме
Прокурор Дарвозского района Бахтиер Хакназарзода погиб в результате пожара в своем доме, сообщил источник Радио Озоди. По его словам, инцидент произошел минувшей ночью в городке Калайхумб, административном центре Дарвазского района.
Подробности случившегося пока неизвестны, и официальные структуры пока официально не прокомментировали данное происшествие. Неизвестно, как и при каких обстоятельствах погиб Бахтиер Хакназарзода. Источник в Дарвазе сообщил, что по факту пожара началось расследование.
Бахтиер Хакназарзода проработал прокурором Дарвазского района Горно-Бадахшанской автономной области около пяти лет.
Он выпускник Таджикского национального университета и много лет проработал на различных должностях в органах прокуратуры Хатлонской области, Шахритусского, Абдурахмони Джоми, Яванского и Пянджского районов. Советник юстиции 2 степени.