Прокурор Дарвазского района Таджикистана Хакназарзода погиб при пожаре в собственном доме

00:24 17.11.2021

Источник: прокурор Дарвазского района погиб при пожаре в собственном доме



Прокурор Дарвозского района Бахтиер Хакназарзода погиб в результате пожара в своем доме, сообщил источник Радио Озоди. По его словам, инцидент произошел минувшей ночью в городке Калайхумб, административном центре Дарвазского района.



Подробности случившегося пока неизвестны, и официальные структуры пока официально не прокомментировали данное происшествие. Неизвестно, как и при каких обстоятельствах погиб Бахтиер Хакназарзода. Источник в Дарвазе сообщил, что по факту пожара началось расследование.



Бахтиер Хакназарзода проработал прокурором Дарвазского района Горно-Бадахшанской автономной области около пяти лет.



Он выпускник Таджикского национального университета и много лет проработал на различных должностях в органах прокуратуры Хатлонской области, Шахритусского, Абдурахмони Джоми, Яванского и Пянджского районов. Советник юстиции 2 степени.