"Нужно прихлопнуть этот рынок". Как легализуют мигрантов в России

00:28 17.11.2021

Стоимость оформления фиктивного брака с гражданином РФ начинается от 5 тыс. руб.



Екатерина Томова



Более 20 человек задержали в ходе спецоперации ФСБ по пресечению работы ОПГ, которая незаконно легализовала мигрантов. В правительстве Москвы рынок нелегальной миграции в России оценили в десятки миллиардов рублей. Эксперты рассказали "Газете.Ru" о самых распространенных схемах незаконной легализации приезжих в России, а также стоимости услуг злоумышленников.



ФСБ России пресекла деятельность группировки, занимавшейся легализацией мигрантов. Преступники "специализировались на организации незаконного пребывания граждан иностранных государств" на территории Центрального, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов. Правоохранители задержали организаторов и активных участников группы, в количестве 21 человека.



По версии следствия, злоумышленники за денежное вознаграждение оказывали содействие иностранным гражданам в изготовлении поддельных документов, заключении фиктивных браков и установлении отцовства над детьми - гражданами РФ, чтобы в дальнейшем они сами могли получить российское гражданство, после чего через сотрудников органов ЗАГС в разных городах легализовали иностранных граждан на территории России.



Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело, проведено 43 обыска у 42 фигурантов. Официальный представитель МВД России Ирина Волк уточнила, что россияне, которые были вовлечены в незаконные схемы, получали вознаграждение в размере до 50 тыс. рублей.



На данный момент на территории России находятся около 1,7 млн трудовых мигрантов, до пандемии их было около 2,3 млн - большинство приехали из стран СНГ, сообщил председатель Комиссии по вопросам миграции Совета национальностей правительства Москвы Юрий Московский.



"Общий рынок нелегальной миграции достигает десятков миллиардов рублей, основной сегмент - поддельная регистрация. Прибыль мошенников уходит на разные цели, например, строительство объектов, а также может использоваться в качестве финансирования террористических и других группировок", - сказал он "Газете.Ru".



Экс-замглавы Федеральной миграционной службы (ФМС) России Вячеслав Поставнин добавил, что 60-80% стоящих на миграционном учете иностранцев купили регистрацию.



"Но в этом случае в основном наживаются не граждане, а люди, которые занимаются регистрацией - полицейские. Взяли деньги, договорились, затем покупателю поставили отметку в миграционном учете, а потом эти данные должны попасть в базу. И тут есть несколько сценариев развития событий. Первый вариант - информацию вообще не вносят в базу данных, второй - вносят в базу, а через некоторое время убирают оттуда. Годовая стоимость [пребывания в базе] может доходить до 10 тыс. рублей", - рассказал он.



Тем временем другая популярная схема - фиктивный брак с российским гражданином - позволяет иностранцу получить разрешение на временное проживание, вид на жительство или оформить гражданство РФ в упрощенном порядке, пояснил адвокат, старший партнер адвокатского бюро Москвы "Афанасьев, Узденский и партнеры" Сергей Узденский.



"В декабре 2021 года вступят в силу изменения в законодательстве, согласно которым брак с гражданином России будет давать иностранцу возможность не только получить разрешение на временное проживание, вида на жительство или оформить гражданство РФ в упрощенном порядке, но и продлить миграционный учет до одного года, а также не получать патент на работу", - уточнил собеседник "Газеты.Ru".



Злоумышленники выступают в качестве брачных агентов и подыскивают "супругов" клиентам. Стоимость такой услуги варьируется в зависимости от региона, подчеркнул руководитель Информационного центра по контролю за нелегальной миграцией в Москве Александр Дягилев.



"Например, в бедных регионах, таких как Нижегородская область, даже брак может стоить всего около 5 тыс. рублей, в другом, например, в Москве - 50 тыс. рублей. Такой же ценник и на услуги по регистрации актов о рождении совместных детей с гражданами РФ", - сказал он "Газете.Ru".



Пособниками в мошеннических схемах выступают сотрудники ряда госорганов, подчеркнул Дягилев.



"Прошли спецоперации по всей стране. Это не какая-то конкретная одна группировка, а целая сеть - и она не просто так появилась. Зачастую такие ОПГ тесно связаны с госорганами, ведь что-то получить где-то не так легко. Это может быть и участковый, который пришел посмотреть, действительно ли люди находятся в браке, и сотрудники органов опеки, ЗАГС", - отметил он.



Юрий Московский в свою очередь назвал способ борьбы с рынком незаконной легализации мигрантов.



"Необходимо этот рынок прихлопнуть. Бороться нужно не только с теми, кто пользуется услугами мошенников, а непосредственно с самими преступниками - ужесточить наказание за этот вид преступлений. Нужно внести такие изменения в процедуре регистрации мигрантов, чтобы у мошенников не было шанса что-то предложить, то есть скорректировать основу процесса легализации приезжих", - заключил он.