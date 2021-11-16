Очередная "Кондопога", теперь в Сибири. В России не прекращаются массовые драки с мигрантами, - "СП"

00:34 17.11.2021

Залари станет Кондопогой 2.0

Массовая драка с трудовыми мигрантами в Иркутской области обернулась поджогом и трупами

Вера Жердева



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Мария Домарева

16.11.21

На этот раз рвануло в Иркутской области. Конфликт между мигрантами и местными жителями в поселке Залари закончился жестоким убийством и пожаром. Началось все с того, что на двоих местных парней возле торгового центра напали шестеро мигрантов. По одной из версий, приезжие приставали к девушке, которая потом пожаловалась своему парню. Тот с другом пошел "разбираться". Разборка переросла в драку. На помощь местным подъехали 20 человек, за нападавших "вписались" еще полтора десятка гастарбайтеров с местной стройки.



Описание побоища гуляет по соцсетям, и его невозможно читать без содрогания: "Одного убили на месте, другому прострелили ноги, еще одному череп пробили, прочим руки-ноги переломали". И это еще не все: если верить тому, что пишут, местные облили бензином и подожгли бытовку, в которой находились люди. СК сообщает, что погибли двое мигрантов, а пять получили травмы. Уже задержано около десятка участников драки. Преступление квалифицируется как "убийство группой лиц по предварительному сговору". Наказание - вплоть до пожизненного, и то только потому, что высшая мера сейчас не применяется.

Сейчас поселок патрулируют силовики: опасаются, что из соседних населенных пунктов подтянутся земляки пострадавших и Залари станет второй Кондопогой. Родственники "местных" участников драки заявили, что им звонили и угрожали. На место событий приехал сотрудник посольства Таджикистана в России Бахтиер Сангинов.



Залари - рабочий поселок с населением примерно в 10 тысяч человек (по данным на 2017 год). Проживают в нем русские, татары, буряты. Если вспомнить про конфессии, то, соответственно, есть и православные, и мусульмане, и шаманисты. Теоретически местные жители должны быть привычно-терпимы к чужеродным элементам. Иначе они не смогли бы сосуществовать бок о бок. Причем - веками. В 2004 году жители отпраздновали 300-летие поселка.



Чем еще примечателен Залари? С 18 века в Заларинскую волость ссылали и "политических" преступников, и уголовников. Была церковь, которую в 1936 году снесли, в 90-ые приход с грехом пополам восстановили. Вот, пожалуй, и все.



И трагедия в этом забытом богом местечке, к сожалению, не случайность, а закономерность. Уже очевидно, что конфликты "местных" с "понаехавшими" становятся все более жесткими. По какой статье возбудили уголовное дело после драки в московском метро, когда залетные орлы избили москвича, заступившегося за девушку, помните?



"Хулиганство". Следующее резонансное преступление - в Новых Ватутинках: приехавшие на заработки против двух "местных", один из которых был с маленьким ребенком. Там дело возбуждено уж по более "серьезной" статье - "Покушение на убийство". Теперь вот "Убийство группой лиц по предварительному сговору".



Мы, что, в конец озверели?!



- Государство само создает напряженный эмоциональный фон, проводит невротизацию населения. Это изрядно расшатывает психику, особенно у молодежи, - считает психолог Владимир Файнзильбер. - Отсутствие перспектив, а сейчас даже высшее образование не дает гарантии того, что ты будешь обеспечен, приводит к сильнейшей невротизации как каждого конкретно, так и широких слоев населения. В результате возрастает агрессия по отношению к людям, которые не такие как мы. Тем более - мигранты, трудовые мигранты, которые являются представителями совершенно другой культуры, с другими нормами поведения в обществе. И это вызывает агрессию у окружающих.



То, что дошло до совершенно зверских, фашистских методов, когда заперли и подожгли рабочий вагончик - это следствие попустительства властей. Вот сколько было сообщений о проблемах Новой Москвы, в той же Коммунарке, где более 60% жителей - трудовые мигранты. Там бесконечные стычки, конфликты. Агрессия проявляется с обеих сторон. Но самое главное, что полиция вовремя не предприняла должных мер! А это часто воспринимается приезжими, как слабость, - считает психолог.



- Еще до непростого 2020 года страна не могла похвастаться терпимостью граждан друг к другу. Драки затевались, на первый взгляд, из-за пустяков: зазевался и не уступил дорогу пешеходу, сделал другому замечание, не так был одет, - напоминает социолог Мария Домарева. - Суть же не в ситуации, а в неадекватной жестокости, в отсутствии уважения и терпимости граждан друг к другу. А главное - в дефиците эффективного (правового) руководства гражданами, которое должно сдерживать взаимную агрессию.



С приходом ковида ситуация ухудшилась: кто-то потерял свой бизнес, кто-то похоронил близких и не может оправиться от потери, а кто-то остался без средств к существованию или с кредитами. Логично, что в этот момент возникает крайне нервная обстановка. И она многократно усиливается в случае дистанцирования государства от проблем граждан.



Социолог считает, что сейчас нужно очень осторожно внедрять какие-либо нововведения, это касается и антиковидных мер. Следует просчитывать не только их эффективность в предотвращении распространения инфекции, но и реакцию людей. Например, QR-коды для проезда на транспорте без предварительной проработки механизма их введения и использования могут спровоцировать всплеск агрессии.



Вот как будет реагировать человек, если не сможет получить его из-за, например, сбоя программы и не попадет на самолет или до работы не доберется? А как будут выкручиваться жители районов, где проблемы с интернетом? Кстати, что делать нашим бабушкам-дедушкам, которым в силу возраста удобно пользоваться только кнопочными телефонами? Носа из дома не высовывать? Или на среднюю пенсию в 17500 покупать компьютеры с принтерами, чтобы коды распечатывать?



Представляете, сколько злобы накопится у людей? И она должно будет как-то выплеснуться. Один собаку пнет, другой на ребенка наорет, третий в драку полезет, кто-нибудь подходящий всегда под руку подвернется. А поскольку у народа сейчас в ходу и газовые баллончики, и ножи, и травмат, драки будут все более жестокими.



- Чиновникам давно пора озаботиться снижением уровня межличностной агрессии и поддержанием порядка, а не введением новых запретов, которые, к тому же, не продуманы и опасны для общества, - полагает социолог.