Что обсуждали и от чего воздержались на переговорах лидеры Китая и США? - В.Павленко

00:36 17.11.2021 Если Запад (и его агентура влияния в национальных государствах) действительно хочет получить на планете некий "новый миропорядок", то в конце концов он его получит. Правда, не факт, что именно тот, которого добивается.



Мир бурно обсуждает состоявшуюся сегодня и продолжавшуюся в течение трех с половиной часов встречу в онлайн-формате лидеров Китая и США - Си Цзиньпина и Джо Байдена. Отношения двух стран находятся в кризисе с 2018 года, когда тогдашний американский президент Дональд Трамп "рванул одеяло" двусторонних связей на себя и развернул против Пекина торговую войну, обложив тарифными санкциями значительную часть импорта США из Поднебесной. Формально поводом к этому послужило большое положительное сальдо КНР в двусторонней торговле, годовой объем которой по-прежнему превышает полтриллиона долларов. Фактически же американская сторона предприняла отчаянную попытку изменить правила игры, которая была рассчитана не только на отношения с Китаем, но и на внутриполитическое потребление. С одной стороны, Вашингтон под предлогом "правил ВТО" грубо вторгся во внутренние дела и интересы Китая, в ультимативной форме потребовав прекратить господдержку высокотехнологичных компаний и открыть их для внешних (считай, американских) инвестиций. С другой, план заключался и в том, чтобы напугать работающий в КНР американский бизнес, побудив его репатриироваться. Не сработало, однако, ни то, ни другое - и где сейчас Трамп?



Вообще, к оценке любых переговоров следует подходить с учетом внутриполитических позиций участников. У Си перед встречей с Байденом на этом поле было явное преимущество. Успешно проведенный пленум ЦК КПК, поддержавший внутреннюю и внешнюю политику китайского лидера, обнулил расчеты недоброжелателей на некие "внутренние расклады" в ЦК и дал "зеленый свет" реализации конституционных поправок 2018 года на сохранение у власти и после 2022 года. Байден ничем подобным похвастаться не может: рейтинг по сравнению с прошлогодним результатом на выборах рухнул ниже плинтуса, ясностей со вторым сроком тоже нет, и все будет зависеть от итогов промежуточных выборов, до которых год. Если правы некоторые американисты, предрекающие демократам провал, то шансы Байдена в 2024 году достаточно туманны. Не снискал он особых лавров и на внешней арене. Климатические "посиделки" в Риме, а затем в Глазго без участия лидеров Китая и России, конечно, были объявлены способом "консолидации Запада", но всем понятно, что это фигура речи. Никакого "единства" по климату в мировом сообществе как не было, так и нет, так что возглавить дружный "марш" человечества к "сияющим зеленым перспективам" у хозяина Белого дома тоже не получается. Не оправдывает он авансов лидеров "великой перезагрузки", которые приложили немало сил, чтобы сместить Трампа и привести "сонного Джо" в Овальный кабинет.



Понимая все это, в Вашингтоне не обольщались и заранее оговаривались, что на прорыв в переговорах с китайской стороной не рассчитывают. В Пекине же четко осознавали, что сам факт переговоров Байдена с Си Цзиньпином после щелчка по носу, полученного американской стороной в Риме и Глазго, уже ставит Штаты в двусмысленное положение, в том числе в глазах союзников. И самое главное: то, что в стратегическом плане США, несмотря на все блоковые приготовления, в последнее время оказались в одиночестве перед лицом крепнущего российско-китайского альянса, не может не ослаблять американские позиции, не позволяя Вашингтону разговаривать с позиции силы и превосходства потому, что его нет. Точнее, не стало.



О чем поговорили? Если судить по скупым и оборванным сообщениям СМИ, то единственной общей темой у двух лидеров стало предотвращение опасной эскалации конфликта между странами и введение двусторонних отношений в русло, словами Байдена, "нормальной конкуренции". В этом никто Вашингтону не возражает, хотя бы потому, что не Пекин с ним ссорился и не Китаю принадлежит инициатива в низведении двусторонних отношений до того "уровня", на котором они в поисках нормализации застыли сейчас. И если Байден этот вопрос перед Си ставит, то тем самым он, конечно же, вставляет шпильку своему предшественнику, но одновременно свою страну выставляет в роли неудачника, который было разозлился, замахнулся, попытался ударить и… в последний момент струсил и сдал назад. И потом, "нормальная конкуренция" - это об экономике, а подготовка к переговорам осуществлялась, по крайней мере с американской стороны, отнюдь не в экономической плоскости. Достаточно вспомнить очередную серию антикитайских провокаций, совершенных Вашингтоном в последние дни на тайваньском направлении. Уже приходилось отмечать, что не согласованный с Пекином визит на мятежный остров группы сенаторов и конгрессменов, осуществленный на самолете ВВС США, да еще на фоне проходившего в Пекине пленума ЦК - откровенная провокация и прямой вызов Китаю по самой болезненной для него теме. Проделываются такие вещи перед двусторонними переговорами, опять-таки, не от силы собственной позиции, а от ее слабости и объясняются стремлением вывести сторону с более сильной позицией из равновесия и спровоцировать ее на ошибки, которые позволят уменьшить ее преимущество. Китай себя спровоцировать, однако, не дал. Отповедь за свои действия США получили не с высшего уровня правящей КПК, а от МИДа и Госсовета КНР. Партия же занималась стратегическим вопросом - проводила предсъездовский пленум. И на внешние наскоки не отвлекалась.



Еще раз: сильный - не виляет, не применяет "ужимки и прыжки" или двойную мораль. Сильный - громко и членораздельно заявляет о своих интересах и их продавливает. Ультиматумом или силой. А когда сначала засылают в тыл законодателей, а затем, уже в ходе разговора, заверяют собеседника в признании принципа "одного Китая" и в том, что не поддерживают так называемой "независимости" мятежников, - это не сила, а слабость. Сначала за глаза напакостили, а затем в глаза оправдываются, что, дескать, "я - не я, и лошадь не моя". А чья она, спрашивается? Почему Байден так себя ведет? Потому, что, как показал опыт Афганистана, США воевать за своих союзников не готовы. Это ведь свой потенциал нужно расходовать, причем, с неясным исходом. А хочется другого: до конца высосать все возможное из потенциала сателлита, пускаясь в разнообразные спекуляции, а затем, когда взять с того больше нечего, "слиться", прикрываясь благозвучной риторикой. Скажем больше: уже ясно, что одну из "красных линий" в отношении Тайваня - признание Вашингтоном "независимости" местного сепаратистского режима - можно считать практически отыгранной. Вероятнее другое: давление исподтишка на тайваньские власти, чтобы они сами подставились, объявив о "независимости". А "мы", из-за океана, дескать, посмотрим на поведение Пекина. Если "проглотит", то выдадим это за "перемогу", а если продемонстрирует решимость, поднимем шум, но предпочтем наблюдать за крахом марионетки с почтительного расстояния. В принципе Си Цзиньпин эту дилемму Байдену помог разрешить: дал тому понять, что эту американскую игру понимает, но играть в нее не намерен. США предупреждены, что при переходе тайваньским режимом "красной черты" последуют решительные действия. Без оглядки на Вашингтон. Так кто вел переговоры с позиции силы? Президент Байден или все-таки председатель Си?



Далее - по списку. Все основные вопросы, связанные с китайско-американской повесткой. Синьцзян - Тибет - Гонконг, с завязкой на "права человека". По большому счету, опять позиция американской слабости. Сила - это если бы Байден, скажем, заявил о несоблюдении условий Объединенной китайско-британской декларации 1984 года и потребовал бы отменить центральный закон КНР о национальной безопасности в Сянгане (Гонконге). Но американский президент, прекрасно понимая, что никто этого делать не будет, а разговор на этом закончится, так не поступает. Ибо, по Высоцкому, "расклад не тот, и номер не пройдет". Байден, стремясь избежать любой определенности, к чему-то обязывающей, уходит от международно-правовых аргументов в гуманитарные вопросы. Потому что в них не надо принимать решений по существу, а можно напустить максимум тумана, утопив тему в свойственном либералам "толерантном" словоблудии. И еще. У него, получается, нет устремлений "поменять в Китае политическую систему" и "укрепить против КНР систему союзов". А как же быть с темой "коммунистической угрозы", спекуляций насчет "пагубности власти КПК", которые муссируются американскими СМИ? Скажут: раньше такого не было. В постсоветские времена об этой "угрозе" действительно Запад позабыл, надеясь, что с распадом СССР у Китая не останется другого выбора, кроме присоединения к глобальному миру на условиях Pax Americana. Жизнь рассудила по-другому, но китайско-американские противоречия, впервые открыто проявившиеся после провала визитов в Пекин в 2009 году Бжезинского и Киссинджера, глобалистским истеблишментом связывались не с коммунизмом, а с национализмом. Почему же так поменялась ситуация? Очень просто: в апреле текущего года, когда в Китае выпустили Белую книгу об успехах страны в преодолении нищеты и бедности, это возымело на Западе большой и нервный резонанс. Уже вторая после Советского Союза социалистическая страна успешно решает серьезнейшие социальные проблемы на фоне их обострения на самом Западе. И ведь ясно, что действия власти в интересах большинства, тем более возведенные в программную стратегию государства, - маркер социализма. На Западе это напрягло элиты не меньше, чем послевоенный подъем и рост благосостояния в СССР. Даже больше: тогда у Запада были ресурсы, и у себя в противовес тамошние элиты включили политику welfare state. Сегодня эта система разрушена. Посчитали ее ненужной после распада СССР - не с чем стало сравнивать и не для чего рисовать "витрину капитализма". И теперь выясняется, что либо эту систему "широкого благосостояния", для буржуа весьма затратную, придется восстанавливать, либо надо срочно "обнулять" достижения уже китайского социализма. Выбор не из легких, вот и завели старую пластинку, обрушившись на "коммунизм". Система же союзов, за которую Байден оправдывался перед Си Цзиньпином, что они-де "не направлены против Китая", на самом деле была провозглашена еще в первой программной речи нового президента-демократа, произнесенной 4 февраля 2020 года в Госдепе. Той самой, где Китай, наряду с Россией, был назван в числе главных противников Америки. Опять "хорошая мина при плохой игре"?



Это все предсказуемые темы, но были и другие, которые по идее должны были оказаться в фокусе переговоров, но из него были практически вычеркнуты. И если разговора по климатической тематике просто не получилось, имел место лишь американский упрек Китаю за недостаточное к ней внимание, то вот о ковиде лидеры практически не говорили вообще. Между тем обе эти темы стояли в центре недавнего саммита "двадцатки" в Риме. Что касается климата, то напомним, что Китай наотрез отказался поддержать дополнительное сокращение промышленных выбросов, чтобы ограничить рост глобальной температуры 1,5, а не двумя градусами Цельсия. И еще раз попенял Западу на нежелание решать проблемы развивающихся стран и брать на себя ответственность за полтора века загрязнений, на которые промышленная революция в Европе и США опередила страны Востока. Байден в ответ в Глазго "нелицеприятно" проехался по Си Цзиньпину и российскому лидеру Владимиру Путину за их отсутствие на конференции сторон РКИК (Рамочной конвенции ООН об изменении климата).



Ну, а "пандемическая" тема - наиболее взрывоопасная для двусторонних отношений. США перед переговорами стояли перед очередным выбором: продолжать нагнетать политические спекуляции вокруг якобы "уханьского" происхождения вируса, рискуя нарваться на ответную фактуру, доказательно обвиняющую в этом уже США, либо сделать вид, что темы нет. По сути Байден, пусть и с оговорками, выбрал второе. И это тоже признак слабости американской переговорной позиции.



Но самое показательное, и это, на наш взгляд, является квинтэссенцией того, куда "гнут" США в стратегической перспективе, сообщения СМИ об итогах встречи не содержат никакого упоминания об укреплении роли и места ООН в нынешнем мире. Хотя, казалось бы, это естественная площадка для диалога и преодоления разногласий. Между тем ни для кого не секрет, что пресловутый "саммит демократий", намеченный в формате онлайн на 9 декабря - до него остается, по сути, три недели - это весьма откровенный американский подкоп под всю систему послевоенного миропорядка. И прежде всего под ООН с ее руководящей ролью в международных делах. В Вашингтоне некоторые влиятельные лица, откровенно связанные с "глубинным государством", даже не скрывают, что конечная цель - замена ООН новой организацией: как максимум вообще без Китая и России, а как минимум - без права вето у Москвы и Пекина. Почему же эта тема, повторим, если брать сообщения СМИ, не затрагивалась Си Цзиньпином, который вместе с Владимиром Путиным неоднократно говорил об ООН как о ядре международной системы? Выскажем предположение, что в Пекине, как, наверное, и в Москве, хорошо понимают: "упросить" Вашингтон этого не делать не получится, и сам факт такого "упрашивания" - недопустимое проявление слабости. В этой ситуации потребуются не слова, а конкретные действия, и что-то подсказывает, что к этой ситуации наши страны готовятся и, скорее всего, согласовывают совместные шаги.



И надо осознавать, что при подобном развитии событий, инициатором которого, еще раз подчеркнем, является не коллективный Восток, а коллективный Запад, точнее, его глобалистские элиты, Москва и Пекин не только теряют право вето. Но и решительно освобождаются от ограничений и обязательств, которые ныне соблюдают в рамках Устава ООН. В том числе по части инициируемых через ООН и ее структурные подразделения вроде ВОЗ переворачивающих мир пропагандистских и иных кампаний и "спецэффектов". Если Запад (и его агентура влияния в национальных государствах) действительно хочет получить на планете некий "новый миропорядок", то в конце концов он его получит. Правда, не факт, что именно тот, которого добивается. Ну что ж, "гладко было на бумаге, да забыли про овраги". Так что потом не сокрушаться, г-да Швабы, Гейтсы и примкнувшие к ним Байдены с Чубайсами. Это ваш выбор, думать о нем следовало бы наперед.



16 ноября 2021

Владимир Павленко Источник - Регнум

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1637098560

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