Варшава как пособник Холокоста. Ситуация с беженцами на границе с Польшей поразительно напоминает 1938 год

00:47 17.11.2021

Николай Петров

16.11.2021



Не пропуская сегодня беженцев из Ирака, Сирии и Афганистана на свою территорию, Варшава поступает сегодня точно также, как действовало польское правительство перед началом Второй мировой войны, когда нацистская Германия стала высылать из страны евреев. В конечном итоге все обернулось Холокостом.



На это обращает внимание известный политолог Александр Сосновский, живущий ныне в Германии. Он напоминает, что в 1938 году, когда между Гитлером и президентом Польши Игнацием Мосцицким были особо теплые отношения, на территории гитлеровского Рейха проживало примерно 100 тысяч евреев, большинство из них (60 тысяч) составляли польские евреи. Варшава знала о планах нацистов депортировать их обратно в Польшу, но принимать своих же граждан еврейской национальности не собиралась.



В то время антисемитизм был частью официальной политики Варшавы. Посол Польши в Берлине Юзеф Липский обещал фюреру поставить "прекрасный памятник в Варшаве", если немцы выселят всех евреев из Европы куда-нибудь в Африку.



Своих евреев польские власти планировали выселить на остров Мадагаскар, где специально побывала польская правительственная делегация для выбора места поселения.



Как считает британский историк и исследователь холокоста Мартин Гилберт, польские власти опасались возвращения из Германии в Польшу евреев – участников гражданской войны в Испании. Поскольку Германия и Польша оказывали в этой войне поддержку диктатору Франко, а большая группа польских евреев воевала на стороне республиканцев, которых поддерживал СССР.



Власти Варшавы надеялись, что решать "еврейский вопрос" они будут вместе с гитлеровцами, а потому высылка Берлином польских евреев оказалась для них неожиданной. Чтобы помешать евреям, своим собственным гражданам, въехать в Польшу, польский Сейм принял в марте 1938 г. закон, согласно которому гражданин Польши переставал быть таковым, если проживал за границей более пяти лет. И большинство польских евреев, очутившихся в Германии после Первой мировой войны, подпадало под эту категорию. В том случае, если гражданства лишался один из супругов или родителей, второго супруга и детей тоже мгновенно лишали статуса граждан.



В октябре 1938 года польские дипломаты получили из Варшавы распоряжение ставить в паспорта поляков за границей специальную отметку, которая давала право въезда в Польшу. Без такой отметки паспорт становился недействительным. Таким образом, поляки лишили всех польских евреев польского гражданства.



В Берлине, где имели на этот счет свои планы, потребовали от Варшавы отменить закон и приступили к депортации евреев.



Когда первые эшелоны с польскими евреями оказались на германо-польской границе, польские пограничники начали ставить прибывшим в паспорта штамп "недействителен".



В результате тысячи евреев тут же оказались бесправными людьми без гражданства и стали кочевать по нейтральной полосе по болотистым низинам, в жутких условиях – без еды и теплой одежды. То есть, все эти несчастные очутились точно в таком же положении, в котором сегодня находятся беженцы с Востока на границе Польши и Белоруссии.



После заявления поляков о том, что, если депортация евреев в Польшу не прекратится, из Польши будут депортированы немцы, рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер распорядился отправлять евреев уже не в Польшу, а прямиком в газовые камеры. Так начался Холокост.



Так что подтолкнула Гитлера к этому именно Польша, которую не случайно Черчилль называл "гиеной Европы".



Точно так же, как и сегодня, Запад тоже отнесся тогда к трагедии несчастных беженцев на границе с Польшей с полным равнодушием. В июле 1938 г. в Эвиан-ле-Бен (Франция) состоялась международная конференция 32 государств, на которой обсуждались варианты решения участи жертв нацизма, но спасать их никто не собирался. США отказались менять ради евреев иммиграционную квоту. Бельгия, Дания, Нидерланды сослались на маленькую площадь и высокую плотность населения их стран; Франция и Канада – на экономические сложности. Великобритания отказалась пересматривать квоту на въезд евреев в Палестину. Аргентина и Бразилия, где у власти находились сочувствующие Гитлеру режимы, тоже отказались принять евреев.



в конце.pngТочно также действуют западные страны и сегодня, сквозь пальцы взирая на то, как польские пограничники и солдаты избивают безоружных беженцев, нагло перекладывая ответственность на Белоруссию и Россию.



Израильский общественный деятель, бывший руководитель израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми, комментируя в программе Владимира Соловьева на "России1"позорные действия польских властей, не пустивших в страну своих граждан-евреев, напомнил такой случай, обернувшийся драматическими последствиями.



"Одна девочка написала брату (он был тогда во Франции) письмо про это, – рассказал Кедми. – Мальчик, которого звали Гершель Гриншпан, пошел в немецкое посольство, хотел застрелить посла. В посла не получилось, стрелял в другого чиновника. Правда, стрелял неумело, и тот умер не от ран, а от того, что немецкие врачи по ошибке перелили ему не ту кровь. Этим в Германии воспользовались нацисты и провели "Хрустальную ночь" (еврейский погром 9 ноября 1938 года), когда нацисты били витрины еврейских магазинов, и осколки стекла усыпали мостовые, напоминая хрусталь".



То есть все знают о "Хрустальной ночи", которую провели нацисты, но все забыли роль Польши. А где тысячи людей, которые были между двумя границами? И польские пограничники по приказу стреляли в них. Были, правда, и такие, кто нарушил приказ и дал людям войти, отметил Кедми. А сегодня то же самое. Та же проблема, имея в виду преступное поведение Варшавы в отношении беженцев с Востока.



"А какая разница в том, кто эти люди? У фашизма нет приоритета. Евреи, цыгане, славяне, курды… Они не политические, они мигранты", – сказал Яков Кедми. И продолжил так: "Девять миллионов украинцев работают за пределами Украины, по статистике МИД этой страны. Их Европа пустила? А эту женщину из Белоруссии, которая котлеты делает, поляки и литовцы пустили? Она больше стоит, чем жизнь ребенка?"



"Подлой и циничной Европе нет дела до людей, а гиена Европы – Польша – как была, так и осталась, – сказал Яков Кедми. – Они сегодня возрождают Польшу Пилсудского – фашистскую Польшу… А вся Европа, как и в 1938 году, поддерживает ее или молчит. И у фрау Меркель поворачивается язык оправдывать эту подлость".



В конце своего выступления Кедми посоветовал Германии и Польше вспомнить, чем закончились все польские авантюры.



А чем они окончились, мы с вами хорошо знаем – красное знамя Советской освободительной армии взвилось и над Берлином, и над Варшавой. Жаль, что в Европе про это, похоже, уже забыли.



Специально для "Столетия"