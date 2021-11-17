Уходом США трагедия Афганистана не заканчивается. На страну надвинулся голод, - Н.Бобкин

07:55 17.11.2021

НИКОЛАЙ БОБКИН | 17.11.2021 |



По мере приближения зимы гуманитарные организации бьют тревогу по поводу все более вероятной возможности массового голода в Афганистане. Американцы ушли, война окончена, но худшее, вероятно, еще впереди. В результате всех потрясений более половины населения страны голодает. ООН прогнозирует, что уже в ноябре с проблемой нехватки продовольствия столкнутся 23 млн. человек.



У афганского правительства есть запасы валютных резервов в зарубежных банках, которые покрыли бы расходы на импорт продовольствия в течение полутора лет, но подавляющее большинство этих резервов находится в США. Вашингтон заморозил их. Администрация Байдена недавно объявила, что не намерена снимать ограничения.



После прихода к власти запрещенных в России талибов* доноры приостановили предоставление помощи на миллиарды долларов, которая обеспечивала 75% бюджета афганского правительства и составляла 40% ВВП. В начале октября у Исламского Эмирата были резервы на сумму всего 220 млн. долларов, которые скоро закончатся. Импорт продовольствия остановится. По данным Всемирной продовольственной программы.



Уходом США трагедия Афганистана не заканчивается



Фото nbcnews.com



"Дети умрут, – сказал Дэвид Бизли, руководитель Всемирной продовольственной программы ООН. – Мы не можем кормить людей обещаниями – обязательства по финансированию должны превращаться в твердые деньги". Однако США не собираются отдавать афганские деньги, пока Исламский Эмират не докажет Вашингтону, что не будет "убежищем для терроризма".



Что нужно, чтобы доказать это? В Белом доме не уточняют. В Европе тоже по этому поводу молчат. В августе союзники США по НАТО критиковали администрацию Байдена за капитуляцию перед талибами, сегодня на Западе наступило молчание. Первоочередной задачей для администрации Байдена остается добиться "инклюзивного" состава правительства в Кабуле, а также обеспечить статус женщин и девочек. Это, конечно, важные вопросы, но далеко не столь насущные, как ликвидация голода.



Можно огласиться с мнением, что размораживание валютных резервов Афганистана или предоставление Исламскому Эмирату доступа к ресурсам МВФ при настоящем положении в стране не решит проблему. Есть сообщения о том, что правительство талибов неумело распоряжается ресурсами помощи, некомпетентно в финансовом управлении, доверило управление банковской системой страны и министерствами людям без профессиональных знаний. Однако это вовсе не означает, что США не несут ответственности за последствия своей 20-летней оккупации.



Евросоюз пообещал в октябре 2021 г. предоставить 1,15 млрд. долларов в виде помощи Афганистану, чтобы остановить гуманитарный кризис. Не настаивая на отмене американских санкций в отношении "Талибана", европейцы предлагают Вашингтону дать гарантии банкам, предприятиям и неправительственным организациям в отношении того, какие виды деятельности по оказанию помощи разрешены в соответствии с санкциями США. Предлагается создать "уникальный механизм безопасных платежей", который позволил бы гуманитарным группам проводить операции через банки в Афганистане, не нарушая американских санкций.



Уходом США трагедия Афганистана не заканчивается



Фото: foreignpolicy.com



Министерство финансов США выдало две общие лицензии для поддержки гуманитарной работы в Афганистане и других деловых операций, связанных с обеспечением предметов первой необходимости. Лицензии освобождают от санкций, введенных Соединенными Штатами в отношении "Талибана"*. Госдепартамент объявил, что в этом году он предоставит дополнительно 144 млн. долларов в виде гуманитарной помощи афганскому народу, которой будут управлять агентства ООН и доверенные группы помощи. Однако многие эксперты и законодатели сомневаются, что можно предотвратить голодную смерть миллионов афганцев без сотрудничества с талибами и, таким образом, косвенной стабилизации их правления. Эти сомнения не находят поддержки в администрации Байдена.



Более того: в Конгрессе США рассматривается законопроект, предписывающий государственному секретарю США обозначить Афганистан в качестве государства-спонсора терроризма и ввести санкции против иностранных лиц и организаций, которые оказывают помощь талибам. Комментируя законопроект, сенатор-республиканец Синтия Ламмис объяснила: "Мы должны называть Исламский Эмират Афганистан тем, чем он является: государством, спонсирующим террор, управляемым террористической организацией".



Уходом США трагедия Афганистана не заканчивается



Фото: entermediadb.net



14 ноября 2021 г. в Кабуле провели военный парад с целью показать, что иррегулярные силы "Талибана"* преобразуются в постоянную армию. Вашингтону предложено вновь открыть посольство в Кабуле и возобновить нормальную дипломатическую деятельность. Американцам в пример приводятся некоторые страны, в том числе Китай, Пакистан, Иран, Турция и Россия, которые сохранили свои дипломатические миссии открытыми и, не объявляя о признании нового руководства Афганистана, поддерживают с Кабулом контакты на высоком уровне.



The Wall Street Journal советует администрации Байдена "сделать неудобный выбор", чтобы не допустить в Афганистане всеобщего голода и превращения страны в экспортера терроризма. Голодающий Афганистан ждет решения Вашингтона.