КырВыборы-2021. Переворота не будет, но конфликтов не избежать

08:20 17.11.2021

17 ноября 2021, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



Политолог Эмиль Джураев считает, что очередного переворота после этих выборов не будет, но конфликтов не избежать. Об этом он заявил сегодня на круглом столе: "Политическое поле КР: до и после выборов".



По его словам, слишком много игроков сегодня - 21 партия и более 200 одномандатников. И после подведения итогов возникнут споры на местах, будут недовольства и среди кандидатов, баллотирующихся по партийным спискам из-за преференциального голосования.



Эксперт также отметил, что всех участников гонки характеризует энтузиазм. Он объясняется либо тем, что, несмотря на существующие в Конституции ограничения, политики надеются, что парламент будет иметь вес. Другие просто не читали Основной закон. Третьи идут лишь бы получить мандат.



Эмиль Джураев добавил, что политическое поле сегодня очень разрозненно и институты политической власти слабые.



С ним согласен другой участник, политолог Эдиль Осмонбетов. Он подчеркнул, что природа выборов в Кыргызстане такова, что всегда будут несогласные. Эксперт сказал, что никто не возмется предсказать, что будет после выборов и кто пройдет в ЖК, никто не знает, какие будут результаты выборов.



Политологи подчеркнули: мы имеем ту картину, которая сложилась за 30 лет, и она отражает сегодняшние реалии, и отметили, что идеальных выборов нет, но у властей есть политическая воля - провести гонку честно и без админресурса.



Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.