КырЦИК сняла с выборов в КырПарламент кандидата от ЛДПК Шута. Остались одни клоуны((

08:26 17.11.2021

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов 16 ноября исключила кандидата Шут Александра Сергеевича из зарегистрированного списка кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша, выдвинутого политической партией "Либерально-Демократическая Партия Кыргызстана "Багыт".



Решение принято на основании личного заявления Александра Шут.



Выборы в ЖК пройдут 28 ноября, в них участвуют 298 кандидатов по одномандатным округам и 21 партия.