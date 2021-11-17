Особенности казахстанской бедности, - София Мустафаева

09:21 17.11.2021

Богатые становятся все богаче, а бедные все беднее. Население активно кредитуется, но не для покупки гаджетов, а оплаты аренды жилья и покупку продуктов. Тем временем, Казахстан вошел в ТОП-10 стран по приросту числа богатейших людей.



Для ученых понятие "бедность" – это целая наука по изучению индикаторов, в соответствии с которыми человека могут причислить к бедным. Политики используют термин "черта бедности" для бюджетирования социально-направленных госпрограмм.



На деле же, для обычного человека его личный "порог бедности" измеряется цифрами собственных доходов. И среднестатистический гражданин, считает, что он становится "бедным", когда нет денег, так как не чувствует свою личную безопасность. Ведь деньги основа финансовой безопасности и уверенности в будущем.



Увы, но по оценкам политолога Талгата Калиева, о проведении системных исследований по теме бедности ничего не известно. Однако, косвенно об этом можно судить по достаточно высокому уровню закредитованности населения. Под данным ranking.kz , весной этого года объем потребительских займов достиг 4,66 трлн тенге, а уже в сентябре, судя по данным Нацбанка РК по состоянию на 1 сентября этого года, сумма займов физических лиц составила 8, 66 тлрн тенге с долей 49,6% от ссудного портфеля. Среди них потребительские займы составляют 5,58 трлн тенге.



Измерение уровня бедности, помимо прочего, включает такой важный индикатор, как "погашение кредита", интересно, что это расход "на потребление". Теоретически, половины из минимального прожиточного минимума в 34 302 тенге предназначается на продовольственные товары, а 45% на непродовольственные товары и услуги, выплаты кредитов не учтены совсем. При галопирующей инфляции с резким скачком цен на самое необходимое, выжить на эти деньги невозможно. Так каким образом строится политика властей по социальной поддержке своих граждан в трудной ситуации? Пандемия обнажила эту проблему. Последствия карантина и локдауна уже признают в Нацбанке, отмечая в последних отчетах низкую платежеспособность населения.



Как сообщает Ассоциация финансистов Казахстана, средняя сумма беззалогового потребительского кредита на сегодня составляет 290–350 тысяч тенге. Это яркий показатель того, что кредиты берут уже не на гаджеты, а на аренду жилья и элементарную покупку продуктов для выживания всей семьи... Люди, не надеясь ни на кого, занимают деньги в банках, чтобы элементарно выживать.



Еще один фактор, по которому можно судить об уровне реальной бедности – Адресная социальная помощь (АСП). Однако, ее получение жестко регламентировано законом. Определен специальный список людей, кому по социальному статусу полагается помощь от государства. Необходимое условие, по которому назначают АСП, когда в семье среднедушевой доход не превышает черту бедности (24 011,4 тенге– 70% от прожиточного минимума) на каждого члена семьи. Поэтому заявителю надо собрать массу документов, доказывающих это. И только потом госорган решит: предоставить помощь или отказать. Если по документам получается, что семья попадает в категорию для выплаты АСП, тогда апогеем (достаточно унизительным в плане морального и психологического давления) становится решение комиссии, которая приходит в дом и проверяет воочию, как живет заявитель на АСП, не собирается ли он обмануть их. Если и эта процедура успешно пройдена, только тогда назначенное пособие выплачивают.



Талгат Калиев признает, что при всем множестве общепринятых критериев, бедность – достаточно субъективная величина. Она привязана к уровню экономического развития каждой страны, к средней и минимальной зарплате, потребительской корзине. Соответственно, восприятие бедности тоже достаточно условно. Однако, последние события, как и статистика дают сигналы, что из-за снижения уровня жизни в стране возрастает социальное напряжение. Например, Нацбанк штурмуют двери ипотечники, которым нельзя по закону объявить себя банкротом из-за падения или полного отсутствия доходов. У министерства соцзащиты населения женщины проводят пикет с требованием снизить возрастной ценз выхода на пенсию с 63-х лет до 58, опасаясь вообще не дожить до пенсии.



Помимо того, что получить АСП не так уж просто, далеко не все казахстанцы знают, что при увольнении или сокращении, безработному человеку полагается социальная выплата на случай "потери работы". Но это только в случае, если зарплату он получал в бухгалтерии, и за последние два года работодатель отчислял налоги в фонд социального страхования. С момента регистрации в центре занятости в качестве безработного, по заявлению безработного, оформляется пособие по "потере работы" в сумме 40% от зарплаты на последнем месте работы в течение от одного до шести месяцев. Но надо понимать, что в условиях большой доли теневой экономики и фактора так называемых "самозанятых", господдержка доступно ничтожному количеству людей.



Оставаясь без работы, человек теряет источник дохода и, если у него нет других возможностей заработать, ему проще взять беззалоговый кредит в банке даже несмотря довольно большие проценты по выплатам, и связанные с этим риски.



Вопрос в том, насколько граждане информированы о том, что имеют право на получение от государства денежной поддержки. Ведь если бы правительство разработало эффективную и доступную государственную политику поддержки населения в трудной жизненной ситуации, это могло бы составить разумную альтернативу банковским продуктам с их непомерно высокими процентам кредитования.



Талгат Калиев, политолог: "Есть определенная часть граждан, живущих от кредита до кредита. То есть люди, наращивают долговую нагрузку чтобы закрыть предыдущий кредит. И есть часть граждан, живущих от зарплаты до зарплаты. Всех их можно отнести к классу прекариата. Класс выживающих, отказывающих себе во всем, кроме самого необходимого. Замерял ли кто-то его долю в нашей стране, мне неизвестно".



Как сейчас правительство пытается решить вопрос низких доходов? Поскольку государство не может допустить, чтобы люди в массе своей оказались за чертой бедности, поэтому доход в 24 011,4 тенге – так называемый "порог бедности" – становится инструментом для манипуляций по социальным выплатам, который рассчитывает этот "порог" как 70% от прожиточного минимума в 34 302 тенге. Это основа для расчета социальных выплат и государственных программ.



Центры занятости предлагают гражданам, потерявшим работу, прежде чем оформлять быстрые кредиты, рассмотреть рабочие места, предлагаемые государством на полгода, с гарантированной оплатой от центра занятости, но не более чем на год. Сумма зарплаты составит от 42 500 до 85 000 тенге за минусом налогов. Встает вопрос, даже при получении временного рабочего места, как взрослому семейному человеку при нынешнем высоком уровне цен содержать семью, автомобиль, оплачивать аренду жилья, связь, образование?



Коротко говоря, государство крайне неохотно признаваться в том, что реальные доходы населения падают. Однако, цифры говорят сами за себя. На государственном портале по поиску работы только по городу Алматы зарегистрированы 10 тысяч человек. Несмотря на научные термины "бедность и ее индикаторы", если взглянуть на официальную статистику, то у нас все хорошо, и индикаторы показывают снижение уровня бедности: доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума (суммы в 32 301 тенге) в сельской местности – 6,6 % населения, в городской местности – 2,7 %. При этом на главной странице stat.gov.kz отображается цифра о среднемесячной заработной плате 257 030 тенге (сентябрь 2021).



В то же время, из тридцати наименований статданных на сайте Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК нет ни одного отчета по кредитам населения и по теме "социального обеспечения". Это ли не демонстрация равнодушия власти к уровню жизни как минимум полумиллиона безработных? Мизерные пособия, невозможность найти работу, трудные жизненные ситуации и денежные затруднения, вызванные карантинными мероприятиями, сделали жизнь обычных людей нестабильной, огромное количество казахстанцев не уверены в будущем своем и своих детей.



За время независимости было ликвидировано много предприятий, фабрик и заводов, которые обеспечивали работой миллионы граждан. Теперь, в условиях, когда в "развивающемся" Казахстане нет производства, предприятий легкой и тяжелой промышленности, безработица только масштабируется.



И хотя рост социального напряжения был ожидаем властями, которые в рамках "беспрецедентных мер поддержки экономики" выделили 2,3 триллиона тенге, резкое расслоение между бедными и богатыми видно невооруженным глазом. Граждан с доходами ниже прожиточного минимума стало на 20% больше, сообщает finprom.kz. В домохозяйствах, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, проживает 858,5 тысячи человек. В то же время, уровень жизни богатых людей, поднялся еще выше: Казахстан вошел в ТОП-10 стран по приросту числа богатейших людей.



София Мустафаева

17.11.21