Люди лампы. Почему в ЦентрАзии резко закончилось электричество? - Брюс Панниер

10:59 17.11.2021 Почему Центральная Азия испытывает серьезные перебои с электроснабжением?



Брюс ПАННИЕР



С наступлением зимы в Центральной Азии наблюдается серьезная нехватка электроэнергии. Во многих случаях трудно понять причину перебоев с электричеством, учитывая огромные суммы денег, потраченные, по словам правительств, на улучшение энергетического сектора.



Жители всей Центральной Азии, от Западного Казахстана и до южного Таджикистана, страдают от перебоев с подачей электроэнергии. Это создает неудобства и даже чрезвычайные ситуации, которые затрагивают жизни миллионов людей.



14 октября на северо-востоке Казахстана на трех электростанциях в результате аварии отключилось несколько энергоблоков, что привело к снижению генерации электроэнергии объемом более 1000 МВт.



Это служит примером того, с каким трудностями в электроснабжении сталкивается Центральная Азия несмотря на то, что сотни миллионов долларов инвестируются в энергетическую инфраструктуру и электрические сети.



Основные причины возникновения этих проблем очевидны. Однако, учитывая количество денег, выделенных этими странами на энергетические секторы, а также финансовую помощь, которую они получили от международных финансовых институтов, любопытно, что буквально за несколько недель до наступления зимы ситуация столь отчаянная.



ВИНОВАТЫ ЛИ МАЙНЕРЫ?



В результате остановки работы энергоблоков 14 октября пострадали три электростанции: Экибастузская ГРЭС-1, Экибастузская ГРЭС-2 и Аксуская электростанция.



Экибастузская ГРЭС-1 - крупнейшая электростанция в Казахстане, способная вырабатывать около 4000 МВт, что составляет примерно 13 процентов от общей выработки электроэнергии в стране.



Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (KEGOC) объяснила, что проблемы возникли частично из-за неисправностей и ремонтных работ, но также и чрезмерного использования системы, которое, как позже будет утверждать правительство, произошло из-за майнинга криптовалют. Многие криптомайнеры недавно перебрались в Казахстан, так как Китай запретил майнинг на территории страны.



Но в период с 8 по 9 ноября веерные отключения электроэнергии были зарегистрированы в Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Кызылординской областях, а также в пригороде Алматы, крупнейшем городе Казахстана, и Шымкенте, третьем по величине городе страны.



Жители Узбекистана также сообщают о перебоях с электроснабжением, которые министерство энергетики назвало "краткосрочными отключениями электроэнергии", хотя на протяжении нескольких недель уже очевидно, что этой зимой в стране будут проблемы с газоснабжением.



Президент Кыргызстана Садыр Жапаров продолжает утверждать, что этой зимой в Кыргызстане не будет вводиться режим нормирования электроэнергии, но в конце сентября Национальная энергетическая холдинговая компания распорядилась ввести ограничения "на освещения второстепенных улиц, реклам и фасадов магазинов, кафе и других небытовых абонентов".



Во многих частях Таджикистана уже возникают перебои с подачей электроэнергии.



Даже в Туркменистане, стране с четвертым по величине запасом природного газа в мире, появились сообщения о проблемах с электричеством и отоплением в столице страны Ашхабаде.



Вид на ночной Бишкек



Причины некоторых из этих проблем довольно очевидны.



Население региона значительно выросло: на момент распада Советского Союза в конце 1991 года в Центральной Азии проживало около 50 миллионов человек, а сегодня - около 75 миллионов.



Кыргызстан и Таджикистан - горные страны, которые славятся своим гидроэнергетическим потенциалом. В Кыргызстане гидроэлектростанциями производится около 90 процентов электроэнергии страны, а в Таджикистане - 98 процентов.



Но сильная засуха, охватившая в этом году Центральную Азию, вызвала сокращение гидроэнергетики и в целом энергии для региона.



Власти Таджикистана не информировали, насколько низок уровень воды в ключевых водохранилищах страны, но Кыргызстан сообщил, что уровень воды в водохранилище на Токтогульской гидроэлектростанции (ГЭС) составляет 11,8 миллиарда кубометров, что является самым низким уровнем за многие годы, - значительно меньше 14,7 миллиарда кубометров воды в ноябре 2020 года.



Токтогульская ГЭС с установленной мощностью 1200 МВт обеспечивает около 40 процентов электроэнергии, производимой внутри страны, но эксплуатация ГЭС этой зимой для выработки крайне необходимой энергии сопряжена с риском того, что уровень воды в водохранилище станет критически низким следующей весной и летом, когда вода также необходима и для сельскохозяйственных целей.



Кыргызстан и Таджикистан должны будут принять во внимание засуху, когда начнут планировать обеспечение своего растущего населения электроэнергией в будущем. Энергия, вырабатываемая гидроэлектростанциями, является предпочтительным вариантом, однако может стать менее надежным в связи с наступлением климатических изменений.



Узбекистан также испытывает последствия засухи в этом году.



По данным Международного энергетического агентства, на ГЭС приходится около 12 процентов генерирующих мощностей Узбекистана.



Министерство энергетики Узбекистана списало 23-процентное снижение выработки гидроэлектроэнергии в этом году на низкий уровень воды на ГЭС.



Казахстан и Узбекистан являются наиболее многолюдными странами Центральной Азии, и обе страны зависят от тепловых электростанций для выработки большей части своей электроэнергии.



Большинство ТЭС в Казахстане работают на угле, в то время как большинство ТЭС в Узбекистане работают на газе.



В Казахстане 68 электростанций, 80 процентов из которых - угольные ТЭС, и большинство из них находится в северной части страны, где расположены крупнейшие месторождения угля. Казахстан занимает 10-е место в мире по запасам угля.



Около 88 процентов электроэнергии в Узбекистане вырабатывается ТЭС, большинство из которых использует природный газ.



Доказанные запасы Узбекистана составляют около 800 миллиардов кубометров, но добыча газа в Узбекистане снижается.



В декабре 2020 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев приказал прекратить экспорт газа из страны и поручил перенаправить этот газ для внутреннего потребления. Мирзиеев уже дал аналогичные поручения на предстоящую зиму.



Линии электропередачи. Иллюстративное фото

Линии электропередачи. Иллюстративное фото

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ УСТАРЕЛИ



Самая большая проблема с энергетической инфраструктурой в Центральной Азии - ее обветшалость. Почти все электростанции были построены еще в советское время, причем некоторые - задолго до распада СССР.



Использование электростанций и линий электропередачи, одни из которых характеризуют как "устаревшие", а другие - как "отжившие свой век", в Центральной Азии, к сожалению, является необходимостью.



В отчете по Казахстану в сентябре 2016 года Азиатский банк развития (АБР) заявил, что "70 процентов инфраструктуры, обеспечивающей производство электроэнергии, нуждается в восстановлении".



Экибастузская ГРЭС-1 - относительно новая по меркам электростанций Центральной Азии. Первый блок из восьми ее энергоблоков введен в эксплуатацию в 1980 году.



Первый блок на Аксуской электростанции был введен в эксплуатацию в 1968 году, а первый газовый блок в Жамбылской области Южного Казахстана - в 1967 году.



Самая большая электростанция в Узбекистане - Сырдарьинская ТЭС, крупнейшая ТЭС в Центральной Азии с установленной мощностью 3000 МВт.



Первый блок Сырдарьинской ТЭС введен в эксплуатацию в 1972 году.



Суммарная установленная мощность 12 блоков Ташкентской ТЭЦ составляет 2230 МВт. Первый блок начал работать в 1963 году, а узбекские Тахтиаташская (770 МВт) в Каракалпакстане и Навоийская (1000 МВт) ТЭС также были построены в начале 1960-х годов.



Первый блок угольной Бишкекской ТЭЦ был введен в эксплуатацию 60 лет назад.



Также в Центральной Азии существует одна общая проблема - линии электропередачи.



Уличные фонари и столбы линии электропередачи в столице Казахстана. Иллюстративное фото

Уличные фонари и столбы линии электропередачи в столице Казахстана. Иллюстративное фото

В Казахстане, например, потери электроэнергии - в основном из-за старых линий электропередачи - составляют от 15 до 16 процентов.



За пределами Туркменистана, где 8 из 12 ТЭС страны начали работу в начале XXI века, с 1991 построено лишь несколько электростанций - Талимарджанская ТЭС в Узбекистане мощностью 1700 МВт, строительство которой было завершено в 2004 году, и ТЭЦ в Душанбе мощностью 400 МВт, строительство которой было завершено три года назад - хотя запланировано было гораздо большее их число.



Есть предложение о строительстве в Казахстане угольной ТЭС мощностью 1320 МВт на озере Балхаш стоимостью около 2,5 миллиарда долларов и газовой ТЭС мощностью 1560 МВт в Сурхандарьинской области Узбекистана стоимостью около 1,2 миллиарда долларов.



Однако на поддержание функционирования существующей энергетической инфраструктуры уже были потрачены значительные средства.



ПОМОЖЕТ ЛИ МОДЕРНИЗАЦИЯ?



В 2006 году в Узбекистане начались работы по модернизации блока 5 Сырдарьинской ТЭС стоимостью около 41 миллиона долларов. Работы по реконструкции блока 6 стоимостью 29 миллионов долларов были завершены в 2010 году, а к 2014 году на станции был проведен капитальный ремонт еще двух блоков стоимостью около 60 миллионов долларов.



Начиная с 2018 года была проведена реконструкция блоков 3 и 4, в 2019 году - блоков 5 и 6, а в 2020 году - блоков 9 и 10 стоимостью около 187,3 миллиона долларов.



В сентябре 2013 года Узбекистан объявил, что потратит около 700 миллионов долларов на модернизацию Тахиаташской ТЭС с использованием кредита АБР в размере 300 миллионов долларов.



В 2013 году Япония предоставила Узбекистану 354 миллиона долларов на модернизацию Навоийской ТЭС.



В июле 2019 года ТЭС отключилась из-за проблем с линиями электропередачи, в результате чего без электричества оказались значительные участки северо-западного Узбекистана.



Проблемы в январе 2021 года с линиями электропередачи в единой энергосистеме, соединяющей Узбекистан с Казахстаном и Кыргызстаном, привели к потерям мощностей на ТЭС в Тахиаташе, Навои, Ташкенте и Талимарджане, из-за чего в некоторых районах Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана наблюдались серьезные перебои с электроснабжением.



Линия электропередачи. Иллюстративное фото

Линия электропередачи. Иллюстративное фото

В 2008 году государственная компания "Казахмыс" купила Экибастузскую ГРЭС-1, а в следующем году продала половину ГРЭС Фонду национального благосостояния "Самрук-Казына". При этом обе стороны пообещали инвестировать в ГРЭС более миллиарда долларов в течение следующих семи лет.



Модернизация Экибастузской ГРЭС-1 проводилась в 2012–2017 годах, однако в 2020 году был утвержден новый проект по повторной модернизации станции.



Кыргызстан взял кредит в размере 386 миллионов долларов от Экспортно-импортного банка Китая на капитальный ремонт Бишкекской ТЭЦ. Работы были завершены в августе 2017 года, а в конце января 2018 года станция вышла из строя во время необычного сильного похолодания, когда температура упала до минус 27 градусов.



Зима 2017–18 годов нанесла сильный удар по Туркменистану - отключения электроэнергии происходили по всей стране.



В ноябре 2018 года АБР одобрил ссуду в размере 500 миллионов долларов на "повышение надежности и энергоэффективности" сети электропередач Туркменистана.



Но в конце декабря 2020 года на большей части территории Туркменистана, включая Ашхабад, было отключено электричество, что вызвало проблемы с водоснабжением. Отключение электричества по-прежнему случается как в холодные зимние периоды, так и в жаркие летние дни, когда температура держится на отметке около 50 градусов.



Единственным обнадеживающим фактором во всем этом является то, что все правительства региона, за исключением Туркменистана, пообещали потратить средства на разработку возобновляемых источников энергии, и в течение последних пяти лет или около того большая часть иностранных займов для энергетического сектора в Центральной Азии направлялась на возобновляемые источники энергии.



Помимо уменьшения экологического ущерба, наносимого электростанциями в Центральной Азии, строительство новых обещает повысить надежность производства и распределения электроэнергии.



Тем не менее удивительно, что жители Центральной Азии уже вынуждены беспокоиться о том, как они будут согреваться предстоящей зимой, несмотря на то что в последние годы были потрачены миллиарды долларов на поддержание в рабочем состоянии старых электростанций и электрических сетей.



Перевела с английского Алиса Вальсамаки. Источник - rus.azattyk.org

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1637135940

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