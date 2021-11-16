Впервые в "Мисс Казахстан" победили сразу три участницы - Аня, Айдана и Назерке (видео)

14:04 17.11.2021

Впервые в "Мисс Казахстан" победили сразу три участницы



У членов жюри была серьезная задача - выбрать только одну из 15 участниц, передает Zakon.kz.



Но в честь 25-летия Национального конкурса "Мисс Казахстан" было принято иное решение. По итогам народного голосования, которое проходило на официальном сайте конкурса, сразу три участницы удостоились звания "Мисс Казахстан-2021".



Они будут представлять Казахстан на международных конкурсах красоты.







Так, Анна Глубоковская представит нашу страну на конкурсе "Мисс Земля", на "Мисс Вселенной" от Казахстана будет заявлена Айдана Ахантаева, а за титул "Мисс Мира" будет бороться Назерке Карманова.



Короновали победительниц "Мисс Казахстан-2019" Мадина Батык и скрипач-виртуоз Марат Бисенгалиев.