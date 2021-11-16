Новая книга Александра Проханова "Человек Звезды. Книга снов"

14:09 17.11.2021

Александр Проханов "Человек Звезды. Книга снов"



Проханов Александр. Человек Звезды. Книга снов : роман. - М. : Вече : Наше Завтра, 2021. - 446 с.



История деятельности президента Международной академии искусств Виктора Арнольдовича Маерса в губернском приуральском городе П. и за его пределами, разумеется, имеет параллели с пошумевшей некогда попыткой известного галериста Марата Гельмана превратить Пермь в "культурную столицу Европы", напичканную "красными человечками", "голыми" спектаклями и прочими "шедеврами современного искусства". Но то, что в жизни представлялось банальным "освоением бюджетов", на страницах прохановского романа превращается в отвратительную мистерию Зла (с большой буквы), а хрестоматийное выступление Остапа Бендера в шахматном клубе города Старые Васюки, наложенное на реалии современной политической жизни России, наполняется далеко не комическими энергиями, превращающими страну в Русский Ад нераскаянных грешников.



Прохановский роман-гротеск, написанный почти десять лет назад, в разгар "болотных" протестов зимы 2011/2012 годов, когда власть в Москве шаталась под натиском массовых "белоленточных" митингов, не щадит ни институты государственной власти, ни институты власти духовной, не говоря уже о тех, кому доверены защита, врачевание и учение своих соотечественников. Хотя, если само Отечество становится адом, то каким в аду может быть правопорядок, какими - армия, храмы, школы и больницы? Над городом П. поднимается звездно-полосатый флаг оккупации, Маерс оказывается офицером американской морской пехоты, патриотов России бросают на пытки в руки палачей, типа "полковника Мишеньки", пошедшего в услужение новым-старым хозяевам, давшим ему в подчинение оживших "красных гномов", а далекая звезда все не шлет им чаемого ангела-звездолета с райской вестью…



Эти страшные сны-пророчества тогда не стали явью, Поклонная гора символически одолела Болотную площадь, и то, что предназначалось России, ударило по Украине, где шабаш необандеровского "евромайдана" длится по сей день, где сторонников Русского мира подавляют всей мощью государственного и негосударственного насилия. Продолжает гореть Дом профсоюзов в Одессе, продолжаются бои в Донбассе, продолжается разгул "добробатов" - украинского варианта "эскадронов смерти". И не стоит надеяться на то, что описанные Прохановым беды прошли вскользь и мимо нас: новые удары, направленные в сердце России, в сердце русского народа, продолжают наноситься. Сможем ли мы выдержать их, начнем ли отвечать ударом на удар, будем ли верить в звездолет Русской Мечты? Эти вопросы остаются открытыми и сегодня.