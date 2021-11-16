"Уголь в дар" и "удар в затылок". Выборная суетня в Киргизии, - Д.Умотбай уулу

14:22 17.11.2021

"Уголь в дар" и "удар в затылок". Предвыборные скандалы в двух отдельно взятых округах



Дастан Умотбай уулу



Предвыборная компания в двух избирательных округах в Ошской области сопровождается скандалами. Некоторые кандидаты озвучили серьезные обвинения в адрес друг друга.



Четыре кандидата по Алайскому избирательному округу пожаловались на пятого – Улана Примова. А в Ноокатском избирательном округе Мелисбек Толонбай уулу, агитатор кандидата Бакытбека Марипова, заявил, что был избит.



Всего в Ошской области зарегистрировано 34 заявления о нарушениях выборного законодательства, одно передано в суд, еще по 18 проводится расследование.



Четверо против одного



Четыре кандидата в депутаты от Алайского избирательного округа №11 - Замирбек Божонов, Дайырбек Орунбеков, Бакытбек Саипов и Улукмырза Тоотаев – записали видеообращение к президенту и правоохранительным органам. Они обвинили пятого кандидата по этому округу - Улана Примова - в подкупе и попросили провести тщательную проверку. Кроме того, они заявили, что подверглись "черному пиару" со стороны сотрудников телеканала, аффилированного с Примовым.



Один из заявителей - Замирбек Божонов - считает, что работник телеканала намеренно очернил его:



- Нанял он их или нет, но журналисты телеканала "Ош Пирим" оклеветали меня и выставили в плохом свете перед избирателями, разглашая неподтвержденную информацию. Я написал заявление в ЦИК. Кроме того, в разных селах жителям бесплатно раздают уголь.



Не пожелавший озвучить свое имя сотрудник предвыборного штаба Улана Примова назвал высказывания кандидата пустыми обвинениями:



- Ни одна озвученная ими информация не подтверждена фактами. Будь у них доказательства, они не делали бы обращения, выстроившись в ряд, а делали бы публикации в социальных сетях. Это очернение.



Руководитель телеканала Абай Большевиков опроверг обвинения Божонова в адрес коллектива "Ош Пирим":



- Со стороны коллектива телеканала не высказывалось негативного мнения или ложной информации. Мои сотрудники выразили солидарность с заявлениями Божонова в соцсетях и моими постами, пожелали удачи. Написали несколько парней. Если говорить про весь коллектив, то это 35-40 человек. Со стороны кандидата неправильно обострять ситуацию, говоря про весь коллектив.



ЦИК 10 ноября вынес предупреждение кандидату Улану Примову. Причиной тому стало объявление на страницах в социальных сетях о благотворительной деятельности после старта агитационной кампании.



На заседании ЦИК стало известно, что милиция закрыла это дело "за отсутствием состава преступления".



Один из четырех кандидатов написавших обращение – Дайырбек Орунбеков - уверен, что соответствующие органы слишком "мягко относятся" к Примову. "Хоть несколько жалоб и зарегистрированы в соответствующих органах, к нашему оппоненту Улану Примову относятся мягко. Сейчас СМИ распространяют информацию о нарушениях закона. Мы тоже обратились в соответствующие органы. Если не будет результата по этим заявлениям, то появятся риски для проведения прозрачных выборов. Это свидетельствует о недовольстве всего народа и что намерения властей провести чистые выборы не будут выполнены", - говорит кандидат.



Претензии кандидата опровергли в штабе Примова. Пресс-секретарь УВД Ошской области Жениш Аширбаев заверил, что правоохранительные органы не стоят на стороне какого-либо кандидата. По его словам, сейчас правоохранительные органы занимаются рассмотрением обращения четырех кандидатов:



- Если будет нарушение закона, то привлекут к ответственности на общих основаниях. Неправильно считать, что правоохранительные органы стоят на чьей-то стороне. Надзор ведут еще и Генеральная прокуратура, ГКНБ, есть избирательная комиссия. В обществе есть активисты и юристы, они не допустят такого.



Ноокат: избитый агитатор



Баллотирующийся от избирательного округа №5 в Ноокате Бакытбек Марипов заявил об избиении своего агитатора Мелисбека Толонбай уулу. Он пожаловался, что его избили сторонники другого кандидата - Жусупа Коргонбай уулу.



"Гражданин по имени Жаныш возвращался из штаба Коргонбай уулу Жусупбека в Ноокатском районе. Я помню, что меня ударили в затылок по дороге в село Папан, после перевала, дальше ничего не помню. Я прошу правоохранительные органы взять это под контроль. Когда я лежал в реанимации, избившие меня [люди] пришли и угрожали, чтобы я написал встречное заявление", - рассказывает Мелисбек Толонбай уулу.



Он был избит 7 ноября, но заявил об этом только 13 ноября. Врач Ноокатской районной больницы, не пожелавший назвать свое имя, рассказал о состоянии Мелисбека Толонбай уулу:



- Он поступил к нам 8 ноября. Из-за тяжелого состояния его направили в реанимацию. Невропатолог поставил диагноз "сотрясение мозга средней тяжести". Три дня наблюдали в реанимации, потом перевели в палату. Сейчас его состояние удовлетворительное.



Глава штаба Бакытбека Марипова Маматкул Асанов напрямую связывает избиение Мелисбека Толонбай уулу с его работой. "Известно, что он наш агитатор. Говорят, что среди них (избивших кандидата – прим. ред.) были младшие братья Жусупа Коргонбай уулу. Его побили, потому что он был агитатором. Если у них были между собой конфликты, то их надо было решать до или после [выборов]", - заявил Асанов.



Кандидат Жусуп Коргонбай уулу, чье имя упоминается в скандале, считает это спланированным очернением:



- Мы к этому не имеем отношения. Это наглая ложь. В нашем штабе никто из этих ребят не работает. Никто из них не приходил в штаб. Это все пустые обвинения, шельмование. Я слышал, что они друзья. Подрались друг с другом и попали в больницу Нооката. Вы же знаете, кто там руководитель. Я думаю, что это обвинения этих людей.



Центризбирком сообщил, что по этому факту заявлений не поступало. А милиция области расследует дело в рамках заявлений двух человек.



"Свидетели на допросе рассказали, что "они поспорили после распития спиртных напитков". Там не было речи о выборах. Пострадавший сообщил, что он является агитатором одной партии. После события пытаются придать этому политическую окраску", - отметил пресс-секретарь УВД Ошской области Жениш Аширбаев.



Сам факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков, ведется следствие. Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения степени нанесенного вреда здоровью пострадавшего.



На 15 ноября по Ошской области зарегистрировано 34 заявления, одно из них передано в суд, по 18 ведутся разбирательства. По остальным из-за отсутствия доказательств рассмотрение прекращено.



В Ноокатском одномандатном округе свои кандидатуры на выборы в депутаты Жогорку Кенеша выдвинули Артыкбай Абдивалиев, Жусупбек Коргонбай уулу и Бакытбек Марипов.



Бакытбек Марипов – сын главы Ноокатской районной больницы Асамидина Марипова и младший брат бывшего главы кабмина Улукбека Марипова.



Ранее Асамидин Марипов обвинялся в применении административного ресурса в районной больнице. В беседе с "Азаттыком" врач опроверг все обвинения и заявил, что еще в начале месяца ушел в отпуск.



"Встреча" Марипова в мечети



В то же время на имя Бакытбека Марипова тоже поступило заявление. Его подозревают в агитации в мечети села Чапаев, которую он посетил 9 ноября. Руководитель штаба кандидата Маматкул Асанов рассказал, что Марипов посетил мечеть во время вечернего намаза, и аксакалы дали ему свое благословение.



"Не было никакой агитации. По дороге домой он заехал в мечеть на вечерний намаз. Те, кто узнал его, сказали: "Это же Бактыбек, который баллотируется в депутаты, помолимся за него". И дали свое благословение во дворе мечети. Во всех местах же мусульмане получают благословение и только потом уезжают", - разъяснил Маматкул Асанов.



В областной милиции сообщили об отсутствии доказательств того, что Марипов вел агитацию в мечети. Центризбирком заявил, что этот факт будет рассмотрен.



С начала агитации в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов поступило 78 заявлений. Более половины из них - из Бишкека и Ошской области.



Большинство жалоб подано по поводу подкупа голосов избирателей (28), нарушений правил проведения агитации (25) и применения административного ресурса (14). Кроме того, есть заявления на территориальную избирательную комиссию - о ложной информации по кандидату, предложение отказать в регистрации кандидата и другие. В суд направлено два дела. Еще по 6 заявлениям ведется досудебное производство. За нарушение правил проведения агитации 8 кандидатов получили письменные предупреждения.



Парламентские выборы в Кыргызстане назначены на 28 ноября. Регистрацию прошла 21 партия, в одномандатных округах зарегистрировано более 300 кандидатов. В этот раз в Жогорку Кенеш будет избрано 90 депутатов, 54 из них - по партийной системе, 36 - по одномандатным округам.