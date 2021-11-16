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|Дожили! Тихвин рулит. В России угнали... передвижной пункт вакцинации
16:34 17.11.2021
Дожили! Воры угнали мобильный пункт вакцинации
И это при том, что машина была оборудована системой слежения!
В ночь на 14 ноября в Тихвине (Ленинградская область) злоумышленники угнали автомобиль медицинской службы, использовавшийся для проведения вакцинации. О странном преступлении рассказал паблик ВК "Угоны/Санкт-Петербург/Поиск".
Позарились похитители на 2-летний ГАЗон Next белого цвета 2019 года выпуска с надписями "Медицинская служба", "Передвижная диагностическая амбулатория" и "Вакцинация против Covid-19" стоимостью 4 млн рублей. Автомобиль с госномером А017АВ147 стоял у дома 7/1 по Больничному проезду.
Отсутствие машины обнаружили только утром. Известно, что она не была застрахована по ОСАГО и каско. При этом автомобиль был оснащен системой слежения, но это не помогло в поиске, вероятно, угонщик смог ее отключить.
Автомобиль приметный: с наклейками, агитирующими сделать прививку. До пандемии фургон выезжал в поселки, работал как мобильная амбулатория.