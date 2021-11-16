 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Эмомали Рахмон сменил председателей 11 городов и районов Таджикистана. Кто куда назначен?
00:01 18.11.2021

Президент сменил руководителей многих районов Хатлона

17 ноября, президент сменил председателей 11 городов и районов страны и провел с ними встречу, сообщает пресс-служба президента.

Президент сменил председатели Ванчского и Рошткалинского районов Горно-Бадахшанской автономной области, городов Куляб, Левакант, районов Восе, Фархор, Темурмалик, Бальджуван, Дусти, Носири Хусрав Хатлонской области и Матчинского района Согдийской области, сообщает пресс-службы главы государства.

Кого и куда?
Так, указом президента новым председателем Ванджского района назначен Мардзода Одинашо Миршаб. Причиной увольнения бывшего председателя района Джаббори Косима назван "переход на другую работу".

Азам Шомирзозода назначен новым председателем Рошткалинского района. Назаршозода Лоик освобожден от этой должности в связи с переходом на другую работу.

Шерали Джалилзода освобожден от должности председателя Бальджуванского района Хатлонской области в связи с переходом на другую работу. На его место назначен Бахтиер Сафарзода, который сегодня же был освобожден от должности заместителя генерального директора ГУП "Ходжагии Манзилию Коммунали".

Президент назначил председателем Темурмаликского района Шерали Хасанзода. Фотех Файзулло освобожден от этой должности в связи с переходом на другую работу.

Председателем Фархорского района Хатлонской области назначен Зариф Назири. До этого назначения он был заместителем председателя Согдийской области.

Зарина Давлатзода освобождена от должности председателя Леваканта, а Бунафша Файзиддинзода назначена исполняющим обязанности мэра города. До этого назначения Файзиддинзода занимала должность заместителя председателя Дангаринского района.

Также на место Шарбатулло Азизулло, экс-председателя Восейского района, назначен Джамшед Шарифзода, который до сегодняшнего дня был заместителем председателя Дангаринского района.

Кадровые изменения произошли и в других городах и районах Хатлонской области. В частности, председателем района Дусти назначен Даврон Нишонзода, который ранее был председателем района Носири Хусрав. Бывший председатель Дусти Саидзода Нурмухаммад Хол ушел на пенсию. Новым председателем района Носири-Хусрав назначен Махмадаюб Шарифзода, который ранее был председателем исполкома Народно-демократической партии в Кубодиенском районе.

Указом президента страны мэр города Куляб Вализода Абдукодир Исуф снят с должности. Другим указом президента и.о. председателя города назначен 52-летний Бахтиер Назарзода. Бахтиер Назарзода до этого назначения работал в должности начальника главного финансового управления Хатлонской области.

Азам Ализода назначен председателем Мастчинского района Согдийской области. Тохир Азиззода, бывший председатель Мастчинского района, скончался вечером 14 сентября.

Еще Эмомали Рахмон предложил Маджлиси милли Маджлиси Оли РТ освободить Ширинзода Эраджа от должности судьи Высшего экономического суда РТ.

Напутствие
Во время встречи с новоназначенными кадрами Эмомали Рахмон дал им указания и поручения по выполнению созидательных целей и реализации политики руководства государства и правительства страны, отмечается в сообщении пресс-службы.

В частности, президент поручил обеспечить продовольственную безопасность, расширить работы по благоустройству, рациональному использованию каждой пяди пахотной земли и приусадебных участков, указал на получение двух-трех урожаев с орошаемых земель, развитие сельскохозяйственной сферы, повышение качества продукции, привлечению зарубежных и внутренних инвестиций для развития регионов, поддержке предпринимательства, обеспечению внутреннего рынка качественной сельскохозяйственной продукцией, развитию агропромышленной сферы

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - asiaplustj.info
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1637182860
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