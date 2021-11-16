Грузинский генерал Цителашвили признал, что Саакашвили нанимал снайперов для Евромайдана

00:06 18.11.2021

Грузинский генерал Тристана Цителашвили сообщил, что при посредничестве Михаила Саакашвили в 2014 году на Украину была переброшена группа снайперов. По словам грузинского генерала, главной их задачей было сделать так, чтобы люди не расходились с Майдана. Это подразумевало стрельбу в представителей силовых служб и ликвидацию протестующих.



Причем Цителашвили утверждает, что с грузинскими снайперами там работали поляки и литовцы, а инструктировал их американский инструктор Кристофер Браиан. Боевой группой руководил Мамука Мамулашвили, который на Украине является лидером грузинского легиона.



"Эти группы стали действовать против мирных протестующих, чтобы люди не расходились. Они тем самым пытались создать революционный фон, чтобы люди начали штурмовать резиденцию президента и правительственные здания. Это и была цель Саакашвили, Маккейна, Порошенко, Парубия, Пашинского и других радикалов, чтобы создать хаос и провести революцию, что у них и получилось в итоге!", - заявил Цителашвили, пишет РЕН ТВ.



Напомним, Михаил Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября.