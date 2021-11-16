В Афгане вновь растет производство опиума. За что сражались...

00:09 18.11.2021

ООН: производство опиума в Афганистане увеличилось на восемь процентов



В 2021 году объем производства опиума в Афганистане вырос на 8% по сравнению с прошлым годом и достиг 6,8 тысячи тонн, сообщило Управление ООН по борьбе с наркотиками и преступностью в своем докладе, опубликованном 16 ноября.



Отмечается, что Афганистан в настоящее время снабжает опиатами 80% в всех потребителей в мире.



По данным организации, прибыль от производства опиатов внутри страны составила в 2021 году от 1,8 до 2,7 миллиарда долларов, но "гораздо больше дохода" принесла продажа за пределами страны. По данным УНП ООН, в исследуемый период торговля опиумом могла составлять до 10% ВВП страны.



По данным управления, политическая нестабильность в Афганистане, усилившаяся после прихода талибов к власти в стране, привела к росту цен на опиум, которые почти удвоились по сравнению с майскими показателями.



Афганские СМИ пишут, что фермеры в афганской провинции Кандагар переходят на выращивание опиатов, не имея альтернатив. "Работы нет, у семей накопились долги, все надеются на опиум", - приводит ToloNews слова местного фермера.



В своем докладе УНП ООН призывает международное сообщество к поддержке местных программ по сокращению производства опия. Афганистан - крупнейший производитель опия в мире, на эту страну приходится до 90% мирового производства.