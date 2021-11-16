БелБатька молодец!. Белоруссия перекрыла Польше нефтяной вентиль

00:11 18.11.2021

Белоруссия перекрыла Польше нефть



Белорусское транзитное предприятие "Гомельтранснефть" с 16 ноября на трое суток ограничило прокачку нефти по нефтепроводу "Дружба" в Польшу. Об этом сегодня сообщил официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.



"Со вчерашнего дня "Гомельтранснефть" начал внеплановый ремонт на одной из веток магистрального нефтепровода "Дружба", ограничив прокачку в направлении Адамовой Заставы (Польша) ориентировочно на трое суток. При этом плановое задание месяца не пересматривается", – сказал он.



Оператор польского участка нефтепровода "Дружба" – компания PERN – получил извещение о временном ограничении поставок.



"До 10:00 (12:00 мск) завтрашнего дня перекачка нефти в Польшу и Германию будет проходить в несколько сокращенном режиме. Ежемесячный объем сырья должен быть реализован в соответствии с планом. Польская система передачи нефти полностью защищена и работает непрерывно", – сообщила пресс-секретарь PERN Катажина Красиньская.



Это не первый случай за последнее время, когда поставки по трубопроводу "Дружба" прерываются из-за ремонтных работ. Например, в июле поставки были ограничены из-за ремонта на НПЗ в Германии. 25 июня прокачку нефти приостановили в Словакии из-за ремонта на прикарпатском участке нефтепровода "Дружба" на Украине.



Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу. Трубопровод берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный и южный, проходит через Белоруссию, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию, Литву.



ОАО "Гомельтранснефть Дружба" осуществляет перекачку нефти, поступающей из российской части нефтепровода "Дружба" в направлении стран Западной и Восточной Европы, снабжает углеводородным сырьем белорусскую нефтехимию, осуществляет транспортировку нефтепродуктов по территории Белоруссии.