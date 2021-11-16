Общество, поклоняющееся Чингисхану, никогда не будет гуманным обществом, - Д.Абдик

00:19 18.11.2021

Общество, поклоняющееся Чингисхану, никогда не будет гуманным обществом



Одним из самых мощных агрегаторов новостей, слухов, высказываний известных персон и т.п. – собранных, что называется, по "городам и весям", то бишь по самым различными СМИ и интернет-ресурсами безусловно является портал https://alashainasy.kz. В переводе на русский "Алаш айнасы" - это "Зеркало Алаша". "Алаш" - одно из древних имен территории, которая ныне называется Казахстаном.



Данный портал и впрямь дает определенное отображение того, чем бурлит общественное мнение казахскоязычного общества. Здесь можно встретить буквально все: от мнения известного человека, как принято сегодня говорить, медийного лица, до описания какой-то жизненной истории, обычно в жанре "письма в редакцию".



Так, в рубрике "Тiл – тас жарады" - "Язык может камень расколоть", приведено мнение Дархана Әбдіка по поводу Чингизхана. Дело в том, что в казахском обществе существует довольно устойчивая и активно пропагандируемая установка, что Чингизхан - это не кто иной, как один из прародителей казахской нации. Об этом выходят наукообразные статьи, почти исследования и тому подобные вещи. Одним словом, на данной почве уже создался целый культ этой неоднозначной фигуры всемирной истории.



Однако есть и противоположные мнения, их и привел "Алаш айнасы" устами (пером) Дархана Әбдіка. Это известный тележурналист, являющийся отпрыском Толена Абдикова. Отец Дархана, в свою очередь, является казахским топ-писателем, лауреатом Госпремии, занимавшим немало постов в сфере культуры. Это замечание приведено не зря и объяснится чуть ниже.



Итак, Дархан Әбдік довольно тонко и нещадно - с точки зрения гуманизма и, по сути, общечеловеческих ценностей - критикует культ Чингизхана. Причем источник культа он выводит, основываясь на платформе неких наблюдений чисто психологического характера: "Біздің жазушыларымыздың көбі жастайынан төбелесіп өспеген. Ал төбелеспеген адам қара күшке табынатын қорқақ болады. Қорқақ адам - билік басындағы біреудің қара күшін пір тұтады. Біреуге зорлық-зомбылық жасаған адамды керемет көреді" - "Наши писатели большей частью росли без драк. Ну а человек, который не дрался, обычно поклоняется (восхищается) "черной силе". Они уважают человека, который демонстрирует жестокость, насилие" ... Наверное, стоит доверять такому наблюдению, учитывая происхождение Дархана, – он из элитной семьи деятелей казахской культуры. И прекрасно знает эту среду.



Далее Д. Әбдік заявляет: "Мне все равно какой национальности Чингизхан. Однако в истории сохранились его злодейства, как истребление населения города Отрара, сожжение библиотеки, заливание свинцом глотки Кайырхана (руководитель гарнизона Отырара – Ред.)". Далее напоминается тот факт, что в казахском фольклоре нет ни одного хвалебного слова о Чингизхане или его потомках.



Если у вас в уважении Чингизхан, ну тогда и Гитлер, и Наполеон, и Сталин в эту же череду. Главное заключение таково: "Общество, поклоняющееся Чингисхану, никогда не будет гуманным обществом".