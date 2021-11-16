 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 18.11.2021
00:32  Геном тоталитаризма. Россиян "приручат" с помощью экспертизы ДНК, поголовного учета и контроля, - "СП"
00:30  Гонфалоньер возрождения товарищ Си, - Ростислав Ищенко
00:28  Четвертая мировая войнушка. Украина на острие самоуничтожения, - К.Кеворкян
00:26  Как я [бездарно] руководил Министерством СНГ.., - мемуары А.Адамишина
00:25  КазМВД отрицает историю россиянина Котова - 20 лет бывшего рабом в Казахстане
00:22  Энергокризис в Кыргызстане: когда власти предложат запасаться кизяками? Опрос
00:20  Мутное дело на $500 млн. Казахстан отбился (окончательно?) от претензий румынского олигарха Стати

00:19  Общество, поклоняющееся Чингисхану, никогда не будет гуманным обществом, - Д.Абдик
00:11  БелБатька молодец!. Белоруссия перекрыла Польше нефтяной вентиль
00:09  В Афгане вновь растет производство опиума. За что сражались...
00:06  Грузинский генерал Цителашвили признал, что Саакашвили нанимал снайперов для Евромайдана
00:01  Эмомали Рахмон сменил председателей 11 городов и районов Таджикистана. Кто куда назначен?
Среда, 17.11.2021
23:47  В Узбекистане новые: министр IT - Шерзод Шерматов и минобраз - Бахтиер Саидов
16:34  Дожили! Тихвин рулит. В России угнали... передвижной пункт вакцинации
14:22  "Уголь в дар" и "удар в затылок". Выборная суетня в Киргизии, - Д.Умотбай уулу
14:18  Маятник истории: тридцать лет после СССР, - Чжао Хуашэн
14:17  Троянский код: что известно о тайных знаках хакеров внутри вирусов
14:13  Как рассыпается Великая держава. Уникален ли советский опыт? - Ч.Кинг
14:09  Новая книга Александра Проханова "Человек Звезды. Книга снов"
14:04  Впервые в "Мисс Казахстан" победили сразу три участницы - Аня, Айдана и Назерке (видео)
14:02  Как Мустафа Шокай, пожертвовавший собой за отказ сотрудничать с нацистами, стал предателем? - Абдувахап Кара
10:59  Люди лампы. Почему в ЦентрАзии резко закончилось электричество? - Брюс Панниер
09:21  Особенности казахстанской бедности, - София Мустафаева
09:06  Цветущая сложность Евразии. Кавказу навязывают модель Збигнева Бжезинского, - В.Коровин
08:26  КырЦИК сняла с выборов в КырПарламент кандидата от ЛДПК Шута. Остались одни клоуны((
08:20  КырВыборы-2021. Переворота не будет, но конфликтов не избежать
08:17  Если завтра не будет войны, - Александр Дугин
08:11  Педофилам ограничат, а террористам запретят въезд в Казахстан
07:55  Уходом США трагедия Афганистана не заканчивается. На страну надвинулся голод, - Н.Бобкин
06:54  Азербайджан и Армения прекратили боевые действия после переговоров с Шойгу
00:50  Секрет Полишинеля. Почему Пекин не признает наличие своей базы в Таджикистане?
00:47  Варшава как пособник Холокоста. Ситуация с беженцами на границе с Польшей поразительно напоминает 1938 год
00:41  Удержит ли "Талибан"* власть в Афганистане? - С.Тарасов
00:39  Семиреченский алтарь. Путешествие в край стилизованных монстров, - В.Проскурин
00:36  Что обсуждали и от чего воздержались на переговорах лидеры Китая и США? - В.Павленко
00:34  Очередная "Кондопога", теперь в Сибири. В России не прекращаются массовые драки с мигрантами, - "СП"
00:28  "Нужно прихлопнуть этот рынок". Как легализуют мигрантов в России
00:24  Прокурор Дарвазского района Таджикистана Хакназарзода погиб при пожаре в собственном доме
00:23  Не могут лобио кушать. 10 груз-депутатов объявили голодовку в поддержку Саакашвили
00:19  "Испанка", или Страшная тайна, которую пытаются скрывать, - В.Катасонов
00:18  Пункт недопуска. Почему курды штурмуют бело-польскую границу, - Е.Постникова
00:17  Зачем в Казахстане строят еще одну биолабораторию и хранилище для опасных штаммов
00:16  Стамбульский саммит: от Тюркского совета – к Организации тюркских государств. Что за новой вывеской? - А.Арешев
00:10  Китайские археологи обнаружили новый вид древнейшего динозавра - "с уникальной бабочкообразной невральной дугой"
00:05  Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась, идут бои на кельбаджарском и лачинском участках фронта
00:03  Казахстанские женщины требуют вернуть пенсионный возраст с 58 лет
00:01  Фрик-"политолог" возглавил отдел анализов в Администрации КырПрезидента
00:00  Неопознанный летающий кабздец. Российская космо-ракета точно поразила советский спутник "Целина-Д"
Вторник, 16.11.2021
14:20  Узбекистан наращивает экспорт замороженной малины в Россию
14:17  Снег, дождь и мороз: синоптики Узгидромета пугают жуткой непогодой
14:14  Казахстан и Узбекистан проведут военные маневры на границе с Афганистаном
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Мутное дело на $500 млн. Казахстан отбился (окончательно?) от претензий румынского олигарха Стати
00:20 18.11.2021

Казахстан одержал победу над Стати
Апелляционный суд Бельгии отменил признание и приведение в исполнение арбитражного решения на сумму 530 миллионов долларов, сообщает пресс-служба Минюста.

"В декабре 2017 года Стати получили заочное постановление о признании арбитражного решения, которое впоследствии было подтверждено постановлением суда первой инстанции Бельгии в декабре 2019 года. Однако оба этих постановления были основаны на ограниченной фактологической базе, который не включал новые доказательства мошенничества Стати.

В ноябре 2020 года Апелляционный суд Брюсселя удовлетворил заявление Казахстана о представлении материала о мошенничестве в полном объеме, несмотря на возражения Стати. Теперь Апелляционный суд подтвердил правоту Республики Казахстан в том, что Стати участвовали в масштабной мошеннической схеме, и в результате арбитражное решение не должно быть признано или приведено в исполнение", - говорится в сообщении.

Данное решение Апелляционного суда приведет к отмене временного ареста активов на сумму более 530 млн долларов, принадлежащих Нацфонду Казахстана, которые хранятся в Bank of New York Mellon.

Апелляционный суд постановил, что:

Стати обманули своих внешних аудиторов KPMG во время составления аудиторских отчетов по финансовой отчетности своих компаний, участвующих в проекте в Казахстане, – Tristan Oil, ТОО "Казполмунай" и ТОО "Толкыннефтегаз".
Стати узаконили фальсифицированную финансовую отчетность в арбитраже, опираясь на аудиторские отчеты, которые были "отозваны" KPMG в августе 2019 года, так как "не следует доверять" этим отчетам.
Стати получили возмещение ущерба в арбитраже на основании индикативного предложения, которое, как они знали, было основано на фальсифицированной финансовой отчетности их собственных компаний.
Напомним, что основное арбитражное решение по спору с молдавскими бизнесменами было вынесено в Стокгольме в пользу Стати в декабре 2013 года. Трибунал установил, что Казахстан нарушил свое международное обязательство перед инвесторами и присудил стороне Стати более 500 млн долларов.

Источник - exclusive.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1637184000
Новости Казахстана
- Мажилис одобрил в первом чтении законодательные поправки в Налоговый кодекс
- 22 ноября 2021 г. начнется ревакцинация против коронавируса
- Темпы восстановления экономики Казахстана за 10 месяцев ускорились до 3,5% - А. Мамин
- В 2022 году Правительство разработает 31 законопроект
- А. Мамин поблагодарил казахстанцев за активное участие в переписи населения
- На фоне гибели шахтеров, "акжоловцы" заявили о необходимости возврата пенсионного возраста для рабочих опасных профессий
- Кадровые перестановки
- Партия "Ак жол" требует решить дефицит нефтепродуктов и угля, а также ввести регулирование цен в этой сфере
- В Казахстане запущено производство топлива для атомных электростанций
- "Я сторонник диалога"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  