Мутное дело на $500 млн. Казахстан отбился (окончательно?) от претензий румынского олигарха Стати

00:20 18.11.2021

Казахстан одержал победу над Стати

Апелляционный суд Бельгии отменил признание и приведение в исполнение арбитражного решения на сумму 530 миллионов долларов, сообщает пресс-служба Минюста.



"В декабре 2017 года Стати получили заочное постановление о признании арбитражного решения, которое впоследствии было подтверждено постановлением суда первой инстанции Бельгии в декабре 2019 года. Однако оба этих постановления были основаны на ограниченной фактологической базе, который не включал новые доказательства мошенничества Стати.



В ноябре 2020 года Апелляционный суд Брюсселя удовлетворил заявление Казахстана о представлении материала о мошенничестве в полном объеме, несмотря на возражения Стати. Теперь Апелляционный суд подтвердил правоту Республики Казахстан в том, что Стати участвовали в масштабной мошеннической схеме, и в результате арбитражное решение не должно быть признано или приведено в исполнение", - говорится в сообщении.



Данное решение Апелляционного суда приведет к отмене временного ареста активов на сумму более 530 млн долларов, принадлежащих Нацфонду Казахстана, которые хранятся в Bank of New York Mellon.



Апелляционный суд постановил, что:



Стати обманули своих внешних аудиторов KPMG во время составления аудиторских отчетов по финансовой отчетности своих компаний, участвующих в проекте в Казахстане, – Tristan Oil, ТОО "Казполмунай" и ТОО "Толкыннефтегаз".

Стати узаконили фальсифицированную финансовую отчетность в арбитраже, опираясь на аудиторские отчеты, которые были "отозваны" KPMG в августе 2019 года, так как "не следует доверять" этим отчетам.

Стати получили возмещение ущерба в арбитраже на основании индикативного предложения, которое, как они знали, было основано на фальсифицированной финансовой отчетности их собственных компаний.

Напомним, что основное арбитражное решение по спору с молдавскими бизнесменами было вынесено в Стокгольме в пользу Стати в декабре 2013 года. Трибунал установил, что Казахстан нарушил свое международное обязательство перед инвесторами и присудил стороне Стати более 500 млн долларов.