Энергокризис в Кыргызстане: когда власти предложат запасаться кизяками? Опрос

00:22 18.11.2021

17 ноября 2021, Бишкек - 24.kg, Айгуль КУВАТОВА



Власти начали отключать у кыргызстанцев самые простые, но необходимые бытовые электроприборы. Сегодня стало известно, что жителям Кадамджайского района Баткенской области опломбировали обогреватели. А в Аламединском районе отчаявшиеся сельчане перекрыли объездную дорогу в знак протеста против отключения света.



Еще совсем недавно президент Садыр Жапаров, выступая на мероприятии по случаю открытия мультидиагностической мобильной клиники в Кемине, заявил, что дал поручение не ограничивать энергопотребление и не увеличивать тарифы на электроэнергию для населения.



То же самое в июне говорил министр энергетики Доскул Бекмурзаев. Он тогда уверял, что энергетического кризиса в Кыргызстане нет, надо лишь мыслить позитивно. "Если постоянно мыслить негативно, то это станет реальностью", - сказал чиновник.



Видимо, граждане страны недостаточно позитивны, раз власти начали массовое отключение света и электроприборов.



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Вместе с тем в столице даже днем горят уличные фонари, при этом еще месяц назад заместитель председателя правления Нацэнергохолдинга Замирбек Ходжомамбетов подписал распоряжение, которым приказывается отключать уличное и рекламное освещение. Несколько вечеров и ночей подряд в Бишкеке действительно было очень темно.



Но не везде. Дом правительства, где находится кабинет главы государства и работает кабмин, введенные ограничения, естественно, не коснулись. Ни тогда, ни сейчас. Как и "Белого дома", а также госрезиденции, где живут первые лица страны. Светло и тепло и жителям VIP-городков.



Зато стратегические трассы остались без освещения. Энергетики обесточили в том числе и дороги Бишкек - Ош и до аэропорта "Манас", а также где чаще всего происходят аварии с многочисленными жертвами.



24.kg решило поинтересоваться у читателей, что еще можно предложить властям для решения энергокризиса.



проголосовать можно тут -

https://24.kg/obschestvo/213963_energokrizis_vkyirgyizstane_kogda_vlasti_predlojat_zapasatsya_kizyakami_opros/



К каким еще мерам могут прибегнуть власти для экономии электроэнергии?



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