|Энергокризис в Кыргызстане: когда власти предложат запасаться кизяками? Опрос
00:22 18.11.2021
17 ноября 2021, Бишкек - 24.kg, Айгуль КУВАТОВА
Власти начали отключать у кыргызстанцев самые простые, но необходимые бытовые электроприборы. Сегодня стало известно, что жителям Кадамджайского района Баткенской области опломбировали обогреватели. А в Аламединском районе отчаявшиеся сельчане перекрыли объездную дорогу в знак протеста против отключения света.
Еще совсем недавно президент Садыр Жапаров, выступая на мероприятии по случаю открытия мультидиагностической мобильной клиники в Кемине, заявил, что дал поручение не ограничивать энергопотребление и не увеличивать тарифы на электроэнергию для населения.
То же самое в июне говорил министр энергетики Доскул Бекмурзаев. Он тогда уверял, что энергетического кризиса в Кыргызстане нет, надо лишь мыслить позитивно. "Если постоянно мыслить негативно, то это станет реальностью", - сказал чиновник.
Видимо, граждане страны недостаточно позитивны, раз власти начали массовое отключение света и электроприборов.
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Вместе с тем в столице даже днем горят уличные фонари, при этом еще месяц назад заместитель председателя правления Нацэнергохолдинга Замирбек Ходжомамбетов подписал распоряжение, которым приказывается отключать уличное и рекламное освещение. Несколько вечеров и ночей подряд в Бишкеке действительно было очень темно.
Но не везде. Дом правительства, где находится кабинет главы государства и работает кабмин, введенные ограничения, естественно, не коснулись. Ни тогда, ни сейчас. Как и "Белого дома", а также госрезиденции, где живут первые лица страны. Светло и тепло и жителям VIP-городков.
Зато стратегические трассы остались без освещения. Энергетики обесточили в том числе и дороги Бишкек - Ош и до аэропорта "Манас", а также где чаще всего происходят аварии с многочисленными жертвами.
24.kg решило поинтересоваться у читателей, что еще можно предложить властям для решения энергокризиса.
проголосовать можно тут -
https://24.kg/obschestvo/213963_energokrizis_vkyirgyizstane_kogda_vlasti_predlojat_zapasatsya_kizyakami_opros/
К каким еще мерам могут прибегнуть власти для экономии электроэнергии?
Опломбировать фены и утюги
Опечатать розетки
Связать гражданам руки, чтобы не включали электроприборы
Объявить лампочки вне закона
Привлекать к ответственности всех, кто не умеет топить кизяком