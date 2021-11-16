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КазМВД отрицает историю россиянина Котова - 20 лет бывшего рабом в Казахстане
00:25 18.11.2021

20 лет рабства
Уроженца Ярославской области освободили из неволи в Казахстане

Уроженец деревни Горе-Грязь Ярославской области Алексей Котов на протяжении 20 лет находился в рабстве в Казахстане. Об этом стало известно после того, как он записал видеообращение к своим родителям с просьбой освободить его из плена. Запись увидели карагандинские полицейские и возбудили уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы. Сейчас господин Котов освобожден, к нему на помощь в Казахстан прибыл депутат гордумы Ярославля Дмитрий Соколов. Во взаимодействии с российским консульством решается вопрос о возвращении ярославца на родину.



"Мама, папа, я 20 лет уже в неволе. Помогите, если сможете, выбраться из Казахстана",- говорит на видео на фоне карагандинской степи одетый в рабочую робу крайне измученный мужчина. Он представляется уроженцем Ярославской области Алексеем Котовым и называет родную деревню - Горе-Грязь Гаврилов-Ямского района.

Запись была опубликована в соцсетях, где ее увидели сотрудники управления криминальной полиции Карагандинской области. Они начали досудебное производство по ст. 126 Уголовного кодекса Казахстана ("незаконное лишение свободы"). Мужчину нашли в Шетском районе.

Это 44-летний гражданин России, которого на протяжении 20 лет удерживал в трудовом рабстве местный житель. Последний задержан, с ним проводятся следственные действия.

Проверку обстоятельств происшедшего начало посольство РФ в Казахстане. "В целях проверки всех обстоятельств, связанных с ситуацией, сложившейся вокруг указанного гражданина, в Карагандинскую область направлены сотрудники профильных подразделений посольства России в Казахстане",- сообщили в дипломатическом представительстве. Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин рассказал "Ъ", что УМВД России по региону направило в российское консульство официальное подтверждение гражданства РФ Алексея Котова. На этом основании тому будет выдана справка о возвращении на родину, после чего он сможет вернуться в Россию.

"Здесь уже его ждут. Врио губернатора Михаил Евраев в курсе дела, он дал поручение правительству области включиться и подготовить все необходимое для реабилитации Котова, дать ему место в санатории, помочь с трудоустройством и так далее. Все ждут его. Как технически это будет организовано, у меня нет такой информации, там на месте занимаются",- пояснил омбудсмен. Сам господин Евраев сообщил в своем Instagram , что власти помогут родственникам Котова в его возвращении на родину и решат вопросы с документами. Саму историю он назвал чудовищной.

"В 1997 году он ушел в армию по контракту. Службу проходил в Казахстане. В мае 1998 года должен был возвратиться домой, но не приехал. В феврале 1999 года пришло письмо, в котором он сообщил, что его избили, и он лежит в госпитале. Письма приходили до июля 1999 года, после чего связь прекратилась. Дома Алексея ждут мать, отец, три сестры и два брата",- написал врио губернатора Ярославской области.

Сергей Бабуркин рассказал "Ъ", что Алексей Котов окончил профессиональное училище, а после службы в армии уехал служить в Казахстан по контракту.

Когда ярославец ждал поезда, чтобы вернуться в Россию, его избили на вокзале, схватили и передали хозяину фермы, который и удерживал в трудовом рабстве на протяжении 20 лет.

В Казахстан на помощь земляку вылетел депутат муниципалитета (гордумы) Ярославля Дмитрий Соколов, дача которого оказалась по соседству с местом жительства родственников Алексея Котова, уточнил Сергей Бабуркин. Господин Соколов вместе с российским консулом решают вопрос возвращения Алексея Котова в Ярославль.

Александр Тихонов, Ярославль

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Казахстанская полиция отрицает, что россиянин Котов был в рабстве

Полиция Казахстана утверждает, что россиянин Алексей Котов, который ранее записал видеообращение, в котором заявил, что 20 лет находился в рабстве, трудился в крестьянском хозяйстве по собственной воле. Якобы он забрал ранее написанное заявление. По версии правоохранительных органов, он записал видеообращение только ради возвращения на родину. Российская полиция при этом сообщила, что информация о рабстве "нашла объективное подтверждение".



"Допрошенный в присутствии сотрудников российского консульства Котов показал, что на территории крестьянского хозяйства находился и трудился добровольно, пользовался сотовым телефоном и имел возможность в любое время покинуть пределы хозяйства",- говорится в сообщении полиции Казахстана.

Утверждается, что господин Котов отказался от заявления в отношении владельца крестьянского хозяйства, "пояснив, что претензии к нему не имеет, единственной целью обращения было вернуться домой".

Ранее МВД Казахстана сообщало, что сотрудники управления криминальной полиции Карагандинской области увидели обращение Алексея Котова в соцсетях. Тогда была начато досудебное производство по ст. 126 Уголовного кодекса Казахстана ("Незаконное лишение свободы"). Полиция нашла автора обращения и крестьянское хозяйство в Шетском районе, где он работал.

МВД России также организовало проверку после появления видеообращения. "По результатам проверки информация нашла объективное подтверждение. Благодаря принятым мерам россиянин был освобожден",- говорится в сообщении российской полиции.

Уроженец деревни Горе-Грязь Ярославской области Алексей Котов в видеообращении заявил, что 20 лет находился в рабстве в Казахстане. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев сообщал, что господин Котов в 1997 году ушел в армию по контракту, службу проходил в Казахстане. В 1998 году он должен был вернуться домой, но не приехал. После освобождения господин Котов вместе с руководителем представительства МВД РФ в Казахстане направился в Нур-Султан. Там будут решаться вопросы, связанные с его возвращением в Россию.

Источник - Коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1637184300
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